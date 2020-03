Frontex: Σε "υψηλό" το επίπεδο συναγερμού στα ελληνοτουρκικά σύνορα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:43

Η Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναθεώρησε το επίπεδο συναγερμού της σε "υψηλό" για τα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου χιλιάδες μετανάστες προσπαθούν να περάσουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Αναθεωρήσαμε (…) το επίπεδο συναγερμού για όλα τα σύνορα με την Τουρκία σε υψηλό", ανέφερε μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις Βρυξέλλες. "Λάβαμε αίτημα επιπρόσθετης βοηθειας από την Ελλάδα. Έχουμε ήδη λάβει μέτρα για να αναπτύξουμε τεχνικό εξοπλισμό και επιπρόσθετες δυνάμεις στην Ελλάδα", πρόσθεσε.

#Frontex is in close contact with Greek authorities regarding additional support we can provide. We are redeploying equipment and additional officers to Greece and closely monitoring the situation pic.twitter.com/vAPcvEN9Lt