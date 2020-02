Το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο υποδέχθηκαν τον κ. Patrizio Pagano από την World Bank

To Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο υποδέχθηκαν χθες τον Patrizio Pagano, Executive Director for Italy, Albania, Greece, Malta, Portugal, San Marino and Timor-Leste World Bank Group

Ο κ. Pagano μίλησε για τον ρόλο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και χτύπησε το παραδοσιακού κουδούνι λήξης της συνεδρίασης.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος στον χαιρετισμό του σημείωσε μεταξύ άλλων: "Η Παγκόσμια Τράπεζα ήταν σύμμαχος της Ελλάδας στους δύσκολους καιρούς που περάσαμε καθώς με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της συνέβαλε να βγούμε γρηγορότερα από την κρίση. Μάλιστα, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί διεθνώς ως ένα καλό παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας μιας χώρας με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια ότι ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων επιβραδύνθηκε και η χώρα μας υποχώρησε στην κατάταξη doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Όμως, αυτό άλλαξε τώρα. Έχουμε πλέον καθημερινή στενή συνεργασία με τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας εδώ στην Αθήνα για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη". Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε τέλος πως τον Μάρτιο θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, προκειμένου να θεσμοθετηθούν μεταρρυθμίσεις με βάση και τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο κ. Pagano παρουσίασε τους κύριους άξονες της δράσης της Παγκόσμιας Τράπεζας, πάνω στους οποίους διαρθρώνονται οι συνεργασίες του οργανισμού με κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα: την εξάλειψη της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινής ευημερίας. Μίλησε για τις αναπτυξιακές χρηματοδοτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη δημιουργία αγορών και υποδομών που διευκολύνουν την αξιοποίηση νέων ευκαιριών σε τομείς που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μέσα από παραδείγματα αναπτυξιακών έργων που έχει υλοποιήσει η Παγκόσμια Τράπεζα, ο κ. Pagano τόνισε τη σημασία της συμβολής των ιδιωτικών κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων.