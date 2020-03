Έβρος: Νέα επεισόδια από απόπειρα παράνομης εισόδου (Live)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:13

Νέος γύρος επεισοδίων έλαβε χώρα και πάλι στις Καστανιές του Έβρου νωρίτερα οπού οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ προσπαθούν να κρατήσουν πίσω τους μετανάστες που βρίσκονται στο σημείο και θέλουν να περάσουν στα ελληνικά σύνορα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το skai.gr, οι μετανάστες βρίζουν, πετούν πέτρες προς τα ΜΑΤ και εκείνοι απαντούν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι Τούρκοι αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα προς την Ελληνική πλευρά.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαιτέρως αποπνικτική καθώς στο σημείο έχουν ανάψει φωτιές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην περιοχή βρίσκονται τουλάχιστον 3.000 με 4.000 μετανάστες.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ