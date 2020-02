Νέα ένταση στις Καστανιές μεταξύ προσφύγων και δυνάμεων ασφαλείας

Ένταση στις Καστανιές το βράδυ της Παρασκευής, καθώς οι δυνάμεις των ΜΑΤ που είναι παρατεταγμένες στο τελωνείο στις Καστανιές έκαναν χρήση χημικών για να εμποδίσουν τους συγκεντρωμένους εκεί, από απόπειρα παράνομης εισόδου στη χώρα.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ