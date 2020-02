Κανονικά η διεξαγωγή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αλλά με λήψη μέτρων για τον κοροναϊό

Με σύνθημα "ο πανικός κάνει περισσότερο κακό από τον κοροναϊό", το 22ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου προετοιμάζεται για τη 10ημερη διοργάνωσή του (5-15 Μαρτίου), λαμβάνει ψύχραιμα όλα τα αναγκαία υγειονομικά, προστατευτικά μέτρα, εξετάζει και κοστολογεί τα σχέδια της διοργάνωσης (για κάθε ενδεχόμενο ματαιώσεων- καθυστερήσεων στην έλευση προσκεκλημένων κ.ά.) και προετοιμάζεται για τις προβολές.

Όπως, άλλωστε, θα έπρεπε να κάνει ένα ψύχραιμο, αντικειμενικό και πολυπρισματικής οπτικής ...δελτίο ειδήσεων, που καταγράφει και μεταδίδει το σύνολο των εκφάνσεων της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ αποτελεί κατά βάση (καθώς οι ταινίες του καταγράφουν τον πολιτικό, κοινωνιολογικό, εμπορικό, πολιτισμικό "σφυγμό" της παγκόσμιας κοινότητας) ένα κινηματογραφικού τύπου και πολυήμερης διάρκειας δελτίο ειδήσεων.

Παρουσία γιατρού και με απολυμαντικά σπρέι στην είσοδο- έξοδο της αίθουσας του "Ολύμπιον" πραγματοποιήθηκε, σήμερα, η συνέντευξη Τύπου-παρουσίαση του προγράμματος του Φεστιβάλ, στη Θεσσαλονίκη. "Το Φεστιβάλ έχει αυξήσει φέτος τα υγειονομικά μέτρα για την προστασία των θεατών από τις λοιμώξεις. Θα υπάρχουν παντού απολυμαντικά χεριών για όλους, θα γίνεται καθημερινή ειδική απολύμανση σε όλους τους χώρους υγιεινής, ενώ θα υπάρχει σε επιφυλακή, στην Αποθήκη Γ', εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και έχουμε σχέδια για κάθε ενδεχόμενο. Κυρίως, όμως, συνιστούμε ψυχραιμία και υπομονή. Ο πανικός είναι πολύ πιο επικίνδυνος από κάθε ιό", επανέλαβε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Συνολικά, στη φετινή διοργάνωση θα προβληθούν 263 ταινίες ντοκιμαντέρ (189 μεγάλου και 74 μικρού μήκους) από 60 χώρες του κόσμου, που θα προβληθούν πέραν των έντεκα κινηματογραφικών αιθουσών στην πόλη (Ολύμπιον, Λιμάνι, Μακεδονικόν και αίθουσες στους δήμους Παύλου Μελά και Νεάπολης- Συκεών) και σε "απρόβλεπτες" προβολές σε μανάβικα, καφενεία, αίθουσες αναμονής ΚΤΕΛ και υπόγειες διαβάσεις.

Δυναμικό "παρών" δίνει και φέτος το ελληνικό ντοκιμαντέρ, με 78 παραγωγές, ενώ προγραμματίζονται αφιερώματα: στο animated ντοκιμαντέρ, αφιέρωμα στην "Ανθρωπόκαινο εποχή" (εξετάζονται ζητήματα με περιβαλλοντικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές και κοινωνικές παραμέτρους), τον κόσμο των μιμιδίων (memes). Τα ντοκιμαντέρ Ελλήνων δημιουργών "ζουμάρουν", στην πλειονότητά τους, σε περιπτώσεις μονάδων, από το σήμερα αλλά και την ιστορία (ο δάσκαλος Φώτης Ψυχάρης στην Πλατεία Βάθη, ο Ιωάννης Καπποδίστριας μόνος λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του, ο μετανάστης Μπαρδούλ, ο Θόδωρος Τερζόπουλος από τον Μακρύγιαλο Πιερίας ως το Berliner Ensemble, ο "Σκοπελίτης"- το καράβι των μικρών Κυκλάδων, ο Μάρκος (Βαμβακάρης) της Σύρου, ο ποιητής Νίκος Καρούζος και η άνοιξη της Ιστορίας κ.ά.).

Με την ίδια "πρακτική", αυτή του "ζουμ" σε πρόσωπα και προσωπικότητες, κινούνται δημιουργικά και οι ντοκιμαντερίστες από όλο τον κόσμο. Μουσικά ντοκιμαντέρ, Οσκαρικά ντοκιμαντέρ, πολιτικά (η παράξενη υπόθεση του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Ρωσία, στη δεκαετία του 1990, ο οποίος ύστερα από δεκαετή φυλάκιση, από ολιγάρχης μετατράπηκε σε απρόσμενο μάρτυρα - σύμβολο για τους διαφωνούντες με τον Πούτιν στο "Citizen K"/Πολίτης Κ του Άλεξ Γκίμπνι, η ιστορία της διεμφυλικής πρώην στρατιωτικού Τσέλσι Μάνινγκ, που διέρρευσε 750.000 απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 35 ετών αλλά αποφυλακίστηκε ύστερα από χάρη που της απένειμε ο Μπαράκ Ομπάμα στο ντοκιμαντέρ "XY Chelsea" του Τιμ Τρέιβερς - Χόκινς. Αλλά και η συναρπαστική ζωή του Βρετανού πολεμικού ανταποκριτή Ρόμπερτ Φισκ (Robert Fisk) στο ντοκιμαντέρ "This is not a movie" του Καναδού Γιούνγκ Τσανγκ (Yung Chang), ένα χρονολόγιο των διεθνών κρίσεων τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, που θέτει ερωτήματα για τη φύση της σύγχρονης δημοσιογραφίας και ενημέρωσης.

Οι ταινίες έναρξης και λήξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν παρουσία των σκηνοθετών τους που θα συζητήσουν με το κοινό. Την αυλαία θα ανοίξει, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, το συγκινητικό ντοκιμαντέρ "Τι μου έμαθε ένα χταπόδι" των Πίπα Έρλις και Τζέιμς Ριντ, που πραγματοποιεί παγκόσμια πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη.

Το βραβευμένο με Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους "Μαθαίνοντας να κάνεις σκέιτ σε εμπόλεμη ζώνη (αν είσαι κορίτσι)" της Κάρολ Ντάισινγκερ θα είναι η ταινία λήξης του 22ου ΦΝΘ,την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Όπως υπογράμμισε στην αρχή, αλλά και τη λήξη της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και σε ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, "ο πανικός είναι πιο επικίνδυνος από τον ιό...". Κι έκλεισε την παρουσίαση "θεσμικά" πλέον με το ποίημα της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ (πού πέθανε πρόσφατα), με τίτλο "Η εξωστρέφεια της φύσης" (από το τρίπτυχο ποίημα της για την εξωστρέφεια -2003).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ