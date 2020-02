Έμφαση στο Μεταναστευτικό ζήτημα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Μεγάλη συζήτηση για την μετανάστευση θα πραγματοποιηθεί στο 5o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών και το ξενοδοχείο Αμαλία καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας με τεράστιες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με το υφυπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Stephan Mayer, για το ακανθώδες θέμα της μετανάστευσης στον απόηχο των πρόσφατων ρυθμίσεων στην Συνθήκη του Δουβλίνου και ενόψει της νέας διαπραγμάτευσης που ξεκινά στους κόλπους της Ευρώπης για την αντικατάστασή της. Οι δύο πολιτικοί θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την αλλαγή της πολιτικής όσον αφορά στο μεταναστευτικό, αλλά και την ανάγκη παροχής ασύλου σε ανθρώπους που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία από τον Πρέσβη της Γερμανίας κ. Ernst Reichel, και στη συνέχεια τοποθετήσεις από την Indira Lakshmanan, εκδότρια του National Geographic, την Nora Lorec, φωτογράφο ντοκιμαντέρ του National Geographic και τον Bernard Kouchner, Ιδρυτή των Γιατρών του Κόσμου και πρώην υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας. Στην συζήτηση πάνελ που θα ακολουθήσει θα τοποθετηθούν για το ζήτημα, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Kemal Kirisci, Διευθυντής Εξωτερικής Πολιτικής του Brookings, η Nina Gregori, Διευθύντρια του European Asylum Support Office, o Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του United Nations for Refugees, ο Εduard Gnesa, πρώην Πρέσβης της Ελβετίας για τη διεθνή μετανάστευση, ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, ο Claus Haugaard Sorensen, υπεύθυνος του Norwegian Refugee Council και η Artemis Seaford από το Πανεπιστήμιο Stanford.

Οι ειδικοί θα επιχειρήσουν να ρίξουν φως στη γεωπολιτική διάσταση του θέματος της μετανάστευσης, στη νομική, την οικονομική και, φυσικά, στην ανθρωπιστική διάσταση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες, ενώ χιλιάδες επίσης είναι αυτοί που χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βρουν μία καλύτερη ζωή.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του Φόρουμ είναι αποτέλεσμα πολύμηνων διεργασιών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ως Συμβούλους Προγράμματος μεταξύ των οποίων η World Bank, η European Bank for Reconstruction and Development, η European Investment Bank, το Chatham House, το Wilson Center, το European Network of Political Foundations, το Global Federation of Competitiveness Councils, το Cass Business School, το Hellenic Observatory και το Imperial College London, ενώ διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα που συνεργάστηκαν είναι: Association of Certified Fraud Examiners, CFA Institute, Endeavor, Entrepreneurs’ Organization, Hanns Seidel Foundation, European Commission-Representation in Greece, International Chamber of Commerce, και Konrad Adenauer Stiftung. Programming partners από την Ελλάδα είναι η Ακαδημία Αθηνών, το Athens Democracy Forum, το Deree – The American College, η διαΝΕΟσις, το ΔΙΚΤΥΟ, η ΕΑΣΕ, το Economia Publishing, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΕΝΑ, η ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, ο ΣΦΕΕ, το ΙΔΙΣ, το MIT Enterprise Forum Greece και το YES Forum.

To Ίδρυμα Ωνάση από φέτος αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο προγράμματος και εγκαινιάζεται συνεργασία με το Φόρουμ, στο πρόγραμμα φιλοξενίας φοιτητών Delphi Fellowship Program by Onassis Foundation.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών και με την συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε).

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα, τα ονόματα των ομιλητών, καθώς και πληροφορίες για συμμετοχή στην ιστοσελίδα, www.delphiforum.gr