Συζητήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλίας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Η αριθμητική και ποιοτική υπεροχή της ελληνόκτητης ναυτιλίας που στο κατώφλι της νέας δεκαετίας αριθμεί περίπου 5.000 πλοία, εκπροσωπώντας το 20% παγκοσμίως σε όρους χωρητικότητας dwt και άνω του 54% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συζητηθούν εκτενώς στο πλαίσιο του 5ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών από τις 5 έως και τις 8 Μαρτίου.

Ποια η επόμενη ημέρα της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και να μεγιστοποιήσει την συνεισφορά της στην εγχώρια οικονομία; Με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων εκπροσώπων από το χώρο της εφοπλιστικής σκηνής στην Ελλάδα, το 5Ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα ανοίξει το διάλογο γύρω από το μέλλον του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου στο περιθώριο των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών προκλήσεων, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων για προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η μείωση εκπομπών διοξειδίου του θείου και η μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Με την παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννη Πλακιωτάκη και τη συνεργασία του Cass Business School του Λονδίνου (για τρίτη χρονιά) και του Yes Forum (Young Executives Shipping), τέσσερις ξεχωριστές θεματικές θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον γύρω από τις διαφαινόμενες εμπορικές ευκαιρίες, τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, αλλά και της εξεύρεσης οικονομικά βιώσιμων λύσεων για τη χάραξη αποτελεσματικότερου αναπτυξιακού, διπλωματικού και γεωπολιτικού στρατηγικού πλάνου για το μέλλον.

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG (περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και εταιρική διακυβέρνηση) θα συζητηθούν διεξοδικά σε κοινό πάνελ, στο οποίο θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Sealink Navigation Νίκος Κοσμάτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime Θανάσης Μαρτίνος, ο πρόεδρος και CEO της Tsakos Energy Navigation και τέως πρόεδρος INTERANKO Νίκος Τσάκος, αλλά και ο ιδρυτής και CEO της StealthGas Χάρης Βαφειάς.

Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης θα αναλύσουν σε κοινό πάνελ το Σάββατο 3 Μαρτίου, εκπρόσωποι της νέας γενιάς στην ελληνική ναυτιλία, όπως η CEO της Sea Traders Ιωάννα Προκοπίου, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος επιχειρηματικής ανάπτυξης της Dorian LPG Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, ο CEO του ομίλου Goldenport, Γιάννης Δράγνης, ο CEO της Interunity Management Corporation Χρήστος Μάγκος και ο ιδιοκτήτης και CEO της Signal Group Ιωάννης Μαρτίνος.

Στους νέους κανονισμούς για το περιβάλλον θα κληθούν να αναπτύξουν τις θέσεις τους ο καθηγητής Jeffrey Sachs, διευθυντής του διεθνούς δικτύου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ΗΠΑ (UN SDSN) και ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου, συμπρόεδρος του UN SDSN Greece, η Dr. Kirsten Dunlop, διευθύνουσα σύμβουλος της EIT Climate-KIC, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Partner της The Boston Consulting Group, Sharon Zicherman και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Ριχάρδος Λαμπίρης.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του Φόρουμ είναι αποτέλεσμα πολύμηνων διεργασιών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ως Συμβούλους Προγράμματος μεταξύ των οποίων η World Bank, η European Bank for Reconstruction and Development, η European Investment Bank, το Chatham House, το Wilson Center, το European Network of Political Foundations, το Global Federation of Competitiveness Councils, το Cass Business School, το Hellenic Observatory και το Imperial College London, ενώ διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα που συνεργάστηκαν είναι: Association of Certified Fraud Examiners, CFA Institute, Endeavor, Entrepreneurs’ Organization, Hanns Seidel Foundation, European Commission-Representation in Greece, International Chamber of Commerce, και Konrad Adenauer Stiftung. Programming partners από την Ελλάδα είναι η Ακαδημία Αθηνών, το Athens Democracy Forum, το Deree – The American College, η διαΝΕΟσις, το ΔΙΚΤΥΟ, η ΕΑΣΕ, το Economia Publishing, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΕΝΑ, η ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, ο ΣΦΕΕ, το ΙΔΙΣ, το MIT Enterprise Forum Greece και το YES Forum.

To Ίδρυμα Ωνάση από φέτος αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο προγράμματος και εγκαινιάζεται συνεργασία με το Φόρουμ, στο πρόγραμμα φιλοξενίας φοιτητών Delphi Fellowship Program by Onassis Foundation.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών και με την συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε).

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα, τα ονόματα των ομιλητών, καθώς και πληροφορίες για συμμετοχή στην ιστοσελίδα, www.delphiforum.gr