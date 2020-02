Ο Mario Centeno στους Δελφούς

Με μια ακόμα σημαντική παρουσία σφραγίζεται το 5o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών καθώς ο Mario Centeno, ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup, επιβεβαίωσε πριν λίγο τη συμμετοχή του στο Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών και το ξενοδοχείο Αμαλία.

Ο Mario Centeno, Πορτογάλος οικονομολόγος και ακαδημαϊκός υπήρξε υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας. H θητεία του να χαρακτηρίστηκε από την ματαίωση ορισμένων πολιτικών λιτότητας, την αύξηση μισθών και συντάξεων μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου, με σεβασμό πάντα στο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας που προβλέπει ελλείμματα κάτω του 3% του ΑΕΠ.

Χάρη στην πολιτική που ακολούθησε έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις στην χώρα του και υπήρξε ιδιαιτέρως δημοφιλής. Στη συνέχεια κέρδισε τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup, ενός από τους κορυφαίους οικονομικούς θεσμούς της ευρωζώνης.

Ο Mario Centeno θα μιλήσει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του Φόρουμ είναι αποτέλεσμα πολύμηνων διεργασιών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ως Συμβούλους Προγράμματος μεταξύ των οποίων η World Bank, η European Bank for Reconstruction and Development, η European Investment Bank, το Chatham House, το Wilson Center, το European Network of Political Foundations, το Global Federation of Competitiveness Councils, το Cass Business School, το Hellenic Observatory και το Imperial College London, ενώ διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα που συνεργάστηκαν είναι: Association of Certified Fraud Examiners, CFA Institute, Endeavor, Entrepreneurs’ Organization, Hanns Seidel Foundation, European Commission-Representation in Greece, International Chamber of Commerce, και Konrad Adenauer Stiftung. Programming partners από την Ελλάδα είναι η Ακαδημία Αθηνών, το Athens Democracy Forum, το Deree – The American College, η διαΝΕΟσις, το ΔΙΚΤΥΟ, η ΕΑΣΕ, το Economia Publishing, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΕΝΑ, η ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, ο ΣΦΕΕ, το ΙΔΙΣ, το MIT Enterprise Forum Greece και το YES Forum.

To Ίδρυμα Ωνάση από φέτος αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο προγράμματος και εγκαινιάζεται συνεργασία με το Φόρουμ, στο πρόγραμμα φιλοξενίας φοιτητών Delphi Fellowship Program by Onassis Foundation.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών και με την συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε).

