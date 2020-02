Συναντήσεις Αλκ. Στεφανή στην έδρα του ΝΑΤΟ Headquarter στις Βρυξέλλες και στο SHAPE στη Μονς

Σειρά συναντήσεων στην έδρα του ΝΑΤΟ Headquarter (HQ) στις Βρυξέλλες και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) στη Μονς του Βελγίου είχε χθες ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Όπως ανακοινώθηκε, αρχικά ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το SHAPE, όπου τον υποδέχθηκε ο Έλληνας στρατιωτικός αντιπρόσωπος στο Στρατηγείο (ΣΑ/ΑΣΣΔΕ), αντιπτέραρχος Συμεών Ψιμούλης. Μετά από την ενημέρωσή του από τον ΣΑ/ΑΣΣΔΕ είχε συναντήσεις εργασίας με τον Deputy Supreme Allied Command Europe (D/SACEUR) General Sir James EVERARD, τον πολιτικό σύμβουλο του D/SACEUR Stephen R. COVINGTON, τον επικεφαλής του προσωπικού Chief of Staff (COS) του SHAPE General Markus KNEIP, τον Director of Comprehensive Crises and Operation Management Center (CCOMC) Air Commodore Jan Willem WESTERBEEK και τον Deputy Commander του NATO Special Operation Forces Headquarter (D/COM NSHQ) Brigadier General Rob STEPHENSON.

Στη συνέχεια, μετέβη στην έδρα του NATO HQ, όπου τον υποδέχθηκε ο Έλληνας αναπληρωτής στρατιωτικός αντιπρόσωπος στη στρατιωτική επιτροπή του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου (ΣΑ/ΣΕΒΑΣ), πλοίαρχος Στυλιανός Δημόπουλος. Ακολούθησαν συναντήσεις του κ. Στεφανή με τον Deputy Secretary General (DSG) Mirces GEOAŇA και τον Deputy Chairman Military Committee (DCMC) Lieutenant General Scott KINDSVATER. Επίσης, είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρέσβη Σπύρο Λαμπρίδη, μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Τέλος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε και συνομίλησε με το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας που υπηρετεί στο ΝΑΤΟ και στο SHAPE. Επίσης, απέτισε φόρο τιμής στο μνημείο του ανθυποσμηναγού (ΤΣΕ) Ηλία Αποστολόπουλου, στο SHAPE.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ