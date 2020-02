Eίδηση γραμμένη στα αρχαία για την παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας

Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα της Ελληνικής γλώσσας και το ΑΠΕ-ΜΠΕ τιμά τη σημερινή ημέρα με ένα από τα δημοσιεύματά του στα αρχαία Ελληνικά. Τιμητικές εκδηλώσεις και αφιερώματα πραγματοποιούνται, αυτές τις μέρες, σε όλη την Ευρώπη.

Η είδηση στα αρχαία Ελληνικά:

"Αἱ Ἐκδόσεις τοῦ τῆς Μακεδονίας Πανεπιστημίου γέμουσιν βιβλίοις τὰ Σχολεῖα Δευτέρας Εὐκαιρίας τῶν σωφρονιστικῶν ἱδρυμάτων τοῖς Διαβατοῖς Θεσσαλονίκης, τῇ Νιγρίτᾳ Σερρῶν, τῷ Μαλανδρίνῳ Φωκίδος καὶ τῷ Δομοκῷ Φθιώτιδος.

Ἡ διευθυντὴς τῶν Ἐκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας ἔφη: "Προσφέρομεν βιβλία εἰς βιβλιοθήκας δεσμοτηρίων καὶ γνόντες τὸ συντελούμενον ἔργον τοῖς τῆς προσθέτου μορφώσεως καὶ τῆς δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως προγράμμασι, ἐδόκει ἡμῖν δημιουργῆσαι δρᾶσιν τοιαύτην, δώρου δίκην τοῖς τοιούτοις Σχολείοις.

Εὐχόμεθα δημιουργῆσαι δῶρον συλλογικόν, ἀγάπης δῶρον, ἓν βιβλίον ἐξ ἑκάστου ἡμῶν τούτων πρὸς ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων. Πέραν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν φοιτητῶν, πάντας ἐκαλέσαμεν ἀναγνώστας τοὺς δυναμένους χαρίζειν ἐκ τῶν σφετέρων βιβλιοθηκῶν βιβλία τοῖς κρατουμένοις, οἳ φοιτῶσι εἰς τὰ Σχολεῖα Δευτέρας Εὐκαιρίας Διαβατῶν καὶ Νιγρίτας Σερρῶν.

Οἱ ἄνθρωποι ἠσπάσθησαν τὴν δρᾶσιν ἀσμένως, διὸ καὶ παράτασις ταύτης ἐγένετο καὶ ἔτι δύο σχολεῖα ἐνισχύθησαν, τῷ Μαλανδρίνῳ Φωκίδος καὶ τῷ Δομοκῷ Φθιώτιδος.

"Τὰ βιβλία, μία συνθήκη πνευματικῆς ἐλευθερίας"

Οἱ δεσμῶται δύνανται γνῶναι λογοτεχνίαν, θέατρον, εἰκαστικά, μουσικήν. Δεῖ σφίσιν κτήσασθαι γνώσεις, ἃς οὐκ ἠδύναντο ἄλλῳ τρόπῳ.

Χρὴ ἡμᾶς ἅπαντας νοῆσαι τὰ βιβλία δύνασθαι ἔξοδον εἶναι ἐκ τοῦ ἡμερίου βίου, μία συνθήκη πνευματικῆς ἐλευθερίας. Ἔξεστιν τοῖς βιβλίοις μᾶλλον βοηθῆσαι εἰς τὸ τοῦ σωφρονισμοῦ ἔργον πρὸς ἀνθρώπους, οἳ χαίρουσιν καθ΄ ἡμέραν ἀναγνῶναι καὶ μὴ μόνον μανθάνειν ἀρέσκει αὐτοῖς ἀλλὰ καὶ ποιεῖν ἴδια γράμματα.

Συνείλεκται ἤδη 1.000 καὶ πλέονα βιβλία καὶ εὐέλπιδές ἐσμεν, ὡς καλυφθήσονται αἱ ἀνάγκαι τῶν βιβλιοθηκῶν. Ὡς εἰκός ἐστίν, ἀποστελοῦμεν σὺν τοῖς συλλεχθεῖσι βιβλίοις τίτλους ἐκδόσεων, ἵνα πλουτῶμεν τὰ διαφέροντα καὶ τὰς γνῶσεις, ἃ ταῦτα ἔξεστι πορίζειν.

Τὰ βιβλία ἑκάστῃ ἡμέρᾳ συλλέγονται, Δευτέρα ἕως Παρασκευή, 9:00 ἕως 15:00, ἐν τῷ χώρῳ τῶν Ἐκδόσεων, τῷ ἰσογείῳ τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ἐγνατία 156), ἕως τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου 2020".

Απόδοση στα νέα Ελληνικά

Μία πρωτοβουλία των Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, "γεμίζει" με βιβλία τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των καταστημάτων κράτησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, τη Νιγρίτα Σερρών, το Μαλανδρίνο Φωκίδας και τον Δομοκό Φθιώτιδας.

"Μετά από αιτήματα που είχαμε δεχτεί κατά καιρούς για να προσφέρουμε βιβλία σε βιβλιοθήκες φυλακών και γνωρίζοντας το έργο που συντελείται σε προγράμματα επιμόρφωσης και δημιουργικής απασχόλησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας δράση, ένα δικό μας δώρο προς αυτά τα Σχολεία", ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ιωάννα Δανδέλια, διευθύντρια των Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

"Η ευχή μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα συλλογικό δώρο, ένα δώρο αγάπης, ένα βιβλίο από τον καθένα από εμάς για τον καθένα από αυτούς τους ανθρώπους", σημείωσε η κ. Δανδέλια. "Η αρχική μας σκέψη για να χαρίσουμε βιβλία από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απέκτησε νόημα και δυναμική όταν αποφασίσαμε να διευρύνουμε το κάλεσμα από το ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές, στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, σε αναγνώστες που θα πρόσφεραν ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη τους για τους κρατούμενους που παρακολουθούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Διαβατών και Νιγρίτας Σερρών", πρόσθεσε.

Το μέγεθος της ανταπόκρισης του κόσμου αλλά και η πρόταση να ενισχυθούν ακόμη δύο σχολεία στις φυλακές Μαλανδρίνου και Δομοκού, οδήγησαν στην απόφαση της παράτασης της δράσης.

"Τα βιβλία, μία συνθήκη πνευματικής ελευθερίας"

Οι κρατούμενοι που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία, το θέατρο, τα εικαστικά, τη μουσική. Να αποκτήσουν γνώσεις που σε άλλη περίπτωση δε θα είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν, πόσο μάλλον σε συνθήκες εγκλεισμού.

"Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως το πρόγραμμα αυτό και τα βιβλία μπορούν να αποτελέσουν μια διέξοδο από την πραγματικότητα που βιώνουν, μια συνθήκη πνευματικής ελευθερίας. Αυτήν ακριβώς τη συνθήκη θελήσαμε να ενισχύσουμε με τη δική μας δράση. Η δράση " Χαρίζουμε βιβλία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στις Φυλακές” είναι ένα άνοιγμα στην κοινωνία, για όσα αυτή μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους αυτούς, ώστε αυτοί κάποια στιγμή να επανενταχθούν σε αυτήν", εξήγησε η κ. Δανδέλια.

Μέχρι στιγμής, οι χώροι των Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας "μετρούν" πάνω από 1.000 βιβλία, που περιμένουν να διατεθούν στις βιβλιοθήκες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Τα βιβλία θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι, στον χώρο των Εκδόσεων, στο ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156), μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

"Γνωρίζατε ότι μιλάτε ελληνικά;"

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας του Yπουργείου Εξωτερικών δημοσίευσε στο

YouTube μια καμπάνια υπό τον τίτλο "Did you know you speak Greek?" (Γνωρίζατε ότι μιλάτε Eλληνικά;)

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ