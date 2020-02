Τουρκία: Θα κάνουμε γεωτρήσεις στις περιοχές που συμφωνήσαμε με τη Λιβύη

Γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην περιοχή, μεταξύ Καστελορίζου και Λιβύης, που η Τουρκία προσπαθεί να υφαρπάξει από την Ελλάδα, προανήγγειλε ο εκπρόσωπος της τουρκική κυβέρνησης, Ιμπραΐμ Καλίν.

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Καλίν ανακοίνωσε ότι οι έρευνες, πέραν της ανατολικής Μεσογείου θα πραγματοποιηθούν και στην περιοχή που προβλέπεται στο μνημόνιο με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

"Λόγω της συμφωνίας μας με την επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις μας στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και στις περιοχές που συμφωνήσαμε με τη Λιβύη. Σε αυτό το ζήτημα πρέπει να τονίσω πως είμαστε αποφασισμένοι", ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης.

Άκυρο από την Κομισιόν

Παρ' όλα αυτά, στις 18 Ιανουαρίου η Κομισιόν έριξε "άκυρο" στις βλέψεις της Άγκυρας για τις νέες παράνομες γεωτρήσεις που ανακοίνωσε.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο δήλωσε χαρακτηριστικά:

Ύστερα από την τελευταία ανακοίνωση από τις τουρκικές αρχές ότι το πλοίο Γιαβούζ πρόκειται να αποσταλεί για νέα επιχείρηση γεώτρησης, η ΕΕ υπενθυμίζει τη θέση της σχετικά με τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

NAVTEX για ασκήσεις στην Κάρπαθο

Όπως φαίνεται τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι αξιωματούχοι του τουρκικού κράτους. Δεν βλέπουν την ώρα να αρχίσουν να συνεργάζονται με το ελληνικό κράτος. Εξ ου και οι επιθετικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο αφορά τα Ίμια, εξ ου και η νέα κίνηση, από το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε μία ακόμα Οδηγία προς Ναυτιλλομένους αυτή τη φορά για ασκήσεις... στην Κρήτη!

Η νέα NAVTEX προγραμματίζει άσκηση, διάρκειας 4 ωρών σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου και της Κρήτης, σε μία προσπάθεια να υφαρπάξει υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 0239/20 οδηγία προς ναυτιλομένους το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα βρίσκεται στην περιοχή για τρεις ημέρες, 11, 14 και 25 Φεβρουαρίου με το χρόνο διεξαγωγής των ασκήσεων να είναι από τις έξι έως και τις δέκα το πρωί.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0239/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA77-76/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 11, 14 AND 25 FEB 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N – 027 40.00 E

35 00.00 N – 027 15.00 E

34 40.00 N – 028 00.00 E

35 20.00 N – 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z FEB 20.