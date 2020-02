Αιτήσεις συμμετοχής στο 3ήμερο Agri-Food Masterclass για την Αγρο-Επιχειρηματικότητα

Το 8ο Agri-Food Masterclass, που αποτελεί πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Orange Grove και το OK!Thess, είναι ένα τριήμερο workshop αγρο-επιχειρηματικότητας, που φέτος θα πραγματοποιηθεί 13-15 Μαρτίου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Στο εντατικό workshop καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής startups και νέες καινοτόμες ΜμΕ με δραστηριότητα στους τομείς της αγροδιατροφής, αγρο/βιο-τεχνολογίας, αγροτουρισμού και συναφών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το τριήμερο workshop έχει ως στόχο να βοηθήσει startups / καινοτόμες ΜμΕ που προέρχονται από το χώρο της αγρο-επιχειρηματικότητας να ενδυναμώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω το επιχειρηματικό τους μοντέλο εφαρμόζοντας startup μεθοδολογίες. Παράλληλα, μέσω του 8ου Agri-Food Masterclass παρέχεται η δυνατότητα δικτύωσης αλλά και δραστηριοποίησης των νεοφυών επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το εκπαιδευτικό τριήμερο υλοποιείται από το Centre for Value Creation του Wageningen University and Research (CVC-WUR) στην Ολλανδία. Το CVC-WUR αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στηρίζοντας επιχειρηματίες, επιστήμονες, φοιτητές και startups μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, workshops και προγραμμάτων incubation.

Δυνατότητα συμμετοχής στο Masterclass έχουν άτομα ή ομάδες που θα υποβάλλουν αίτηση εδώ ή συμπληρώνοντας την αίτηση στο http://www.orangegrove.eu/ έως τις 18 Φεβρουαρίου και θα περάσουν επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής. Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 13 Μαρτίου το απόγευμα, θα διαρκέσει όλη μέρα στις 14-15 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί με pitching και networkingevent. Πληροφορίες σχετικά με το Masterclass οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο 210 7297417 ή στο email startups@orangegrove.eu. To workshop θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΚ!Thess (Κομοτηνής 2, Θεσσαλονίκη).

Λίγα λόγια για τους διοργανωτές:

Το Agri-Food Masterclass αποτελεί πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριοποίησης της και ανάληψης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον αγρο-διατροφικό τομέα και την ανάπτυξη της δυναμικής start-up σκηνής στην Ελλάδα. Το τριήμερο διοργανώνεται από το Orange Grove (επίσης πρωτοβουλία της Πρεσβείας), την πρωτοπόρα θερμοκοιτίδα ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από προγράμματα incubation, bootcamps, masterclasses και άλλες δράσεις. Συνδιοργανωτής του Agri-Food Masterclass είναι το κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας OK!Thess, που στόχο έχει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας και την επιτάχυνση των νεοφυών επιχειρήσεων.



Το Wageningen University & Research είναιο knowledge partner τηςεκδήλωσηςπουαποτελείσυνεργασίατουδιεθνούςφήμης Wageningen University καιτου Wageningen Research Foundation και ειδικεύεται σε: Food & food production / Living environment / Health, lifestyle and livelihood.