Μυτιλήνη: Νέα διαδήλωση αιτούντων άσυλο στο λιμάνι

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στο λιμάνι της Μυτιλήνης, στην πλατεία, μπροστά το δημοτικό θέατρο της πόλης, όπου διαδηλώνουν περίπου 300 Αφγανοί με πανό.

Από τις 11.30 το πρωί της Τρίτης οι αιτούντες άσυλο, Αφγανικής καταγωγής έχουν περιοριστεί στο παρτέρι με αστυνομικό κλοιό.

Φωνάζουν "Lesvos people, we want sorry".

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σχηματίσει κλοιό γύρω από τους διαδηλωτές.



Την ίδια ώρα ομάδες Αφγανών από το ΚΥΤ της Μόριας συνεχίζουν να προσέρχονται στο κέντρο της πόλης.

Γυναίκα επιχείρησε να πάρει το όπλο αστυνομικού στα επεισόδια της Μόριας

Νέα συγκλονιστικά βίντεο από τις συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας που έγιναν χθες 3-4 στη Λέσβο, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο αποτυπώνεται νεαρή γυναίκα να έρχεται στα χέρια με τους άνδρες της ασφάλειας προσπαθώντας μάλιστα να αρπάξει πρώτα τη μάσκα αστυνομικού κι εν συνεχεία να του τραβήξει το όπλο.

Η νεαρή καταγράφεται να έχει καταφέρει να βάλει το χέρι της στην λαβή του όπλου, δείχνοντας έτοιμη να το τραβήξει από την θήκη του.

Ο αστυνομικός την καταλαβαίνει εγκαίρως και να την αποκρούει.

Σημειώνεται πως στο σημείο εκείνη τη στιγμή βρίσκονται και μικρά παιδιά.

Υπενθυμίζεται πως τα άγρια επεισόδια σημειώθηκαν όταν η αστυνομία επιχείρησε να ανακόψει λίγο έξω από την Μόρια περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες που επιχείρησαν πορεία προς τη Μυτιλήνη.

