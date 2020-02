O χάρτης διεκδικήσεων & πολεμικών πλοίων στην Ανατ. Μεσόγειο

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο με τις εξελίξεις να τρέχουν και να κυριαρχούν σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα.

Σύμφωνα με χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου που δημοσίευσε ο λογαριασμός Petroleum Economist, στην περιοχή πλέουν όλο και περισσότερα πλοία από Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία, Τουρκία, Αίγυπτο και Συρία.

Παράλληλα, ο χάρτης απεικονίζει τις διεκδικήσεις και οριοθετήσεις των κρατών, όσον αφορά στη δική τους Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, αποτυπώνοντας και τις τουρκικές διεκδικήσεις με βάση το άκυρο και κατά παράβαση κάθε διεθνούς δικαίου μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, που ουσιαστικά τέμνει την ελληνική ΑΟΖ και περνά ανατολικά και νότια της Κρήτης, αλλά και των νησιών του Αιγαίου.

