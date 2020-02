ΥΠΕΞ: Ευγνώμονες προς τη Γαλλία για τον επαναπατρισμό Έλληνα από την Ουχάν

Την ευγνωμοσύνη του προς τη Γαλλία για την οργάνωση του επαναπατρισμού Έλληνα και άλλων πολιτών της ΕΕ από την κινεζική πόλη Ουχάν εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή στο Twitter.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο αναφέρει:

"Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη Γαλλία για την οργάνωση του επαναπατρισμού Έλληνα και άλλων πολιτών της ΕΕ από την πόλη Ουχάν της Κίνας, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ευχαριστούμε τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν ιβ Λε Ντριάν και τους συναδέλφους μας στο γαλλικό ΥΠΕΞ για την αλληλεγγύη και στήριξή τους"

Grateful to #France for organizing the repatriation of Greek & other EU citizens from #Wuhan, #China, with support from the #EU Civil Protection Mechanism #EUCivPro. We thank FM @JY_LeDrian & our colleagues at @francediplo_EN for their solidarity & support https://t.co/KgdjFc1gsR