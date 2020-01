"Τροφή" στην τουρκική προπαγάνδα οι δηλώσεις του Βαρουφάκη

"Τροφή" για προπαγάνδα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έδωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, επικεφαλής του Μέρα25, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για την ελληνική εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αφορμή την επίσκεψη του επικεφαλής της Ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, στην Αθήνα και τις επαφές του με τον ΥΠΕΞ Ν. Δένδια και τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, ο Γ. Βαρουφάκης παρομοίασε τον Λίβυο στρατάρχη με τον Ράντοβαν Κάρατζιτς, τον Βόσνιο πολιτικό που είχε καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, λοιπόν, άδραξε την ευκαιρία εντάσσοντας τη δήλωση του Έλληνα πολιτικού στην εκστρατεία προπαγάνδας και λάσπης απέναντι στην Ελλάδα.

"Όπως στη δεκαετία του ‘90 υπερπατριώτες αγκάλιασαν τον Κάρατζιτς αποξενώνοντας τους ουμανιστές του κόσμου πλήττοντας επιπλέον την εικόνα και ισχύ της Ελλάδας, έτσι και σήμερα χαριεντιζόμενοι με τον Λίβυο πολέμαρχο πλήττετε και την εικόνα της χώρας και την γεωστρατηγική μας θέση", δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γ. Βαρουφάκης.

Ο κ. Βαρουφάκης τάχθηκε για μια ακόμα φορά κατά της "ανίερης συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ-Exxon-Total της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ".

"Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, όταν ο Κάρατζιτς επισκέφθηκε την Ελλάδα, ο πατέρας του Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν επίσης πρωθυπουργός", σχολιάζει το πρακτορείο Anadolu.

Η δήλωση του Γ. Βαρουφάκη

Athens today hosted Libyan warlord Haftar. An own goal for Greek diplomacy- similar to that in the 90s when the gvt led by Mitsotakis-snr embraced Karadžić. How did we get here? It all began with the Tsipras-Netanyahu-Exxon unholy alliance to drill for oil & gas in the E. Med