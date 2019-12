Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος: Το σημαντικό πολυποίκιλο και πολυδαίδαλο έργο της "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" σφράγισε τη πνευματική πορεία της Εκκλησίας και της Ελλάδας

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ευλόγησε, στα Κεντρικά Γραφεία της Διοίκησης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα και όλου του προσωπικού των υπηρεσιών και δομών της "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ". Επίσης, παραβρέθηκε και ο Διευθυντής Προσωπικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Αναστάσιος Βλαβιανός.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος στην ομιλία του απευθυνόμενος στο προσωπικό υπογράμμισε: " Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, για την πρόσκληση και ευκαιρία αλλά και ευλογία που έδωσε να βρίσκομαι κοντά σας, να συνεορτάσω με εσάς, αυτήν την ημέρα που ευλογούμε το έθιμο της βασιλόπιτας. Ουσιαστικά να δοξολογήσουμε τον Θεό που μας επέτρεψε όλο αυτό το χρόνο να κάνουμε τα καθήκοντα μας, να εκπληρώσουμε την ‘’αποστολή’’ μας και βεβαίως να σταθούμε αρωγοί στα προβλήματα του κόσμου". Ευχαρίστησε στη συνέχεια τον π. Αναστάσιο Βλαβιανό, τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Δήμτσα και όλο το προσωπικό που ήταν παρόντες αλλά και όλους τους εθελοντές, δωρητές και όσους συνδράμουν και συνετάγησαν στο έργο της "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" στον κόσμο. Στη συνέχεια πρόσθεσε:

"Η ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ θα κλείσει αισίως το καλοκαίρι 10 χρόνια και η πορεία της σφράγισε τη πνευματική πορεία της Εκκλησίας μας, του τόπου μας, της Ελλάδος και η σφραγίδα, το αποτύπωμα αυτό είναι πλέον αναγνωρίσιμο και στο νου και στις καρδιές όλων των ανθρώπων στην Ελλάδα. Η ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ όλα αυτά τα χρόνια έκανε ένα σημαντικό, πολυποίκιλο, πολυδαίδαλο έργο, το οποίο, έχει κάνει πολύ μεγάλες διαδρομές όχι μόνο στον τομέα που αφορά τις πρώτες ανάγκες για τρόφιμα, φάρμακα, τεράστιο και αυτό το κομμάτι αλλά και σε άλλους τομείς της ζωής και πραγματικά μας χαροποιεί το γεγονός ότι ο δρόμος της "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" είναι πάντοτε στη πορεία των λόγων του Ιησού Χριστού. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε στον απολογισμό της φετινής χρονιάς ότι ξεπέρασε τη διανομή των 500 τόνων μόνο στα συσσίτια, πολύ περισσότερα και σε άλλες δομές, δόθηκαν πάνω από 42.000 δέματα με τρόφιμα και αναλώσιμα και μόνο στο συσσίτιο της Πειραιώς πάνω από 165.000 μερίδες φαγητού, τα 2 ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού) που λειτουργούν Αθήνα και Ιωάννινα, το "Καρέλλειο", οι δομές που αφορούν την ψυχική υποστήριξη, οι αποστολές της "Αποστολής" σε πάρα πολλές πόλεις και Μητροπόλεις που γίνονται Τεστ Άνοιας και προλαμβάνονται αυτές οι ασθένειες, τα Κοινωνικά Ιατρεία, τα προγράμματα μεταναστών και προσφύγων που βραβεύτηκαν και από την UNESCO και πολλά άλλα που έχει κάνει η "ΑΠΟΣΤΟΛΗ", έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Ο Θεός να ευλογεί εσάς τα σπίτια και τις οικογένειες σας και να σας φωτίζει, έτσι ώστε, ότι κάνετε, αυτή η πορεία, η διαδρομή να συνεχιστεί με επιτυχία. Χρόνια πολλά! Καλή Χρονιά! Ευλογημένη με υγεία, χαρά κέφι και δημιουργικότητα".

Ο Γενικός Διευθυντής της "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του απέναντι στον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο τονίζοντας ότι: "Θέλω να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο που όραμα του ήταν η δημιουργία της ‘’Αποστολής’’ μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ και όλοι μαζί δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα, ώστε να υπάρξει αυτό το έργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς Σεβασμιώτατε που όλα αυτά τα χρόνια, είτε ως Πρωτοσύγκελλος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά και στη συνέχεια στα Ιωάννινα, μας δόθηκε η ευκαιρία της συνεργασίας τόσο στη δημιουργία του ΚΔΑΠ, στα εκπαιδευτικά προγράμματα των προσφύγων και των παιδιών των μεταναστών αλλά κυρίως για το μεγάλο έργο που γίνεται στη Βελλά, όπου εκεί ο IOCC συνέδραμε για τη δημιουργία τυροκομικής μονάδας. Για όλα αυτά είμαστε ευγνώμονες. Μέσα στη δεκαετία αυτή, ούτε εγώ μπορώ να αντιληφθώ πως πετύχαμε αυτή τη προσπάθεια. Βλέποντας τον απολογισμό σε νούμερα, ανθρωπίνως δεν εξηγείται, δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι ένα θαύμα! Να συμπληρώσω στο σημείο αυτό ότι 25.848 επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις δομές ψυχικής υγείας, 991 οικογένειες επωφελήθηκαν από τα Κοινωνικά μας Παντοπωλεία, ακόμη 1.126 οικογένειες μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ και επίσης 63 εθελοντές ιατροί 23 ειδικοτήτων κάθε ημέρα προσφέρουν υπηρεσίες σε περισ-σότερο από 100 πολίτες, επίσης στους ανασφάλιστους ασθενείς χορηγούνται δωρεάν 300-500 φάρμακα καθημερινά μέσω του Κοινωνικού Φαρμακείου που λειτουργεί στον ίδιο χώρο. Να επισημάνω ότι το 2019, 906 άτομα παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στις δομές της "Αποστολής". Αυτό όμως έγινε χάρη και στη δική σας συνδρομή, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά και έτσι θα συνεχίσουμε και το 2020! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Εύχομαι υγεία, χαρά να έχετε οράματα, να είστε ελεύθεροι! Καλή Χρόνια και κάθε προκοπή σε εσάς και στις οικογένειες σας".

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού αντήλλαξαν ευχές με το προσωπικό και μοίρασαν δώρα σε όλους.



Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, επισφραγίστηκε από τα ακόλουθα γεγονότα:

•εγκαίνια του πρώτου, στη Βόρεια Ελλάδα, "Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης”, το οποίο δημιουργήθηκε από το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε συνεργασία με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, το Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αλλά και το Δήμο Λαγκαδά. Σημειώνεται ότι μέσω των δραστηριοτήτων του Πάρκου επιτυγχάνονται πολλοί σημαντικοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί σκοποί που αφορούν όλους τους πολίτες, καθόσον το εν λόγω Πάρκο επισκέπτονται καθημερινά μαθητές, εκπαιδευτικοί, νέοι άνθρωποι αλλά και γονείς από όλους τους Δήμους της Βόρειας Ελλάδας.

•εγκαίνια του "Πολυχώρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης" του "Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Ιωαννίνων" από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο Β’.

• δημιουργία ενός νέου παγκοσμίου ρεκόρ Guinness (World Guinness Record) για τα περισσότερα γυάλινα μπουκάλια που συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα ("most glass bottles recycled in one week”)! Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που επιτεύχθηκε είναι η συλλογή και ανακύκλωση 134.972 κιλών γυάλινων συσκευασιών, που αντιστοιχούν σε 429.254 μπουκάλια και διήρκεσε από 30.4.2019 έως 7.5.2019 στο "Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Ιωαννίνων".

• δημιουργία δεύτερου παγκοσμίου ρεκόρ Guinness (World Guinness Record) για τα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια που συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα ("most plastic bottles recycled in one week”). Σημειώνεται ότι το νέο ρεκόρ αυτό "σπάει" το ήδη υπάρχον των 39.000 κιλών, που διαρκούσε από το 2012, αφού οι συσκευασίες που συλλέχθηκαν και ανακυκλώθη-καν ξεπέρασαν τα 54.000 κιλά. Πιο συγκεκριμένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που επιτεύχθηκε είναι η συλλογή και ανακύκλωση 54.275 κιλών πλαστικών συσκευασιών και διήρκεσε από 30.5.2019 έως 6.6.2019!



ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ ΒΟΗΒΕΙΑ ΠΟΥ ΔΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GIVE FOR GREECE

με χρηματοδότηση του Διεθνούς Οργανισμού International Orthodox Christian Charities (IOCC):

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας:

- 26 μικρές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έλαβαν δωρεάν παραγωγικό εξοπλισμού,

- 10 μικρές επιχειρήσεις έλαβαν επιπλέον και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) μέσω του συνεργαζόμενου φορέα "Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδoς” (ΚΕΜΕΛ).

Ενίσχυση εκπαίδευσης-κατάρτιση Ελλήνων και μεταναστών:

- Δωρεάν φροντιστηριακή ενίσχυση σε 175 μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου,

- Δωρεάν μη-τυπική εκπαίδευση σε περισσότερους από 100 νέους και παιδιά πρόσφυγες-μετανάστες,

- Δωρεάν κατάρτιση σε 40 νέους Έλληνες και μετανάστες για φροντίδα ηλικιωμένων, με θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εξάσκηση σε ιδρύματα της Αποστολής,

- Δωρεάν κατάρτιση στις επικοινωνίες/πληροφορική για 60 νέους Έλληνες και μετανάστες.

Βοήθεια σε άπορες οικογένειες και αστέγους με τρόφιμα και γεύματα:

- Προπληρωμένη κάρτα αξίας 320 Ευρώ δόθηκε σε 410 οικογένειες στην Αθήνα (πολύτεκνες, μονογονεϊκές) με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με την οποία προμηθεύτηκαν 69 τόνους φρέσκων τροφίμων ελληνικής παραγωγής (γαλακτοκομικά, πουλερικά, φρούτα, λαχανικά, ψωμί και λάδι).

- Δέματα με περισσότερους από 220 τόνους τροφίμων μακράς διάρκειας προσφέρθηκαν σε 2000 νοικοκυριά (άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι) στην Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

- Δωρεάν γεύματα σε άστεγους, άπορους ντόπιους και μετανάστες δίνονται καθημερινά από το κεντρικό συσσίτιο της Αποστολής στην Αθήνα. Σε επτά μήνες διατέθηκαν 94500 μερίδες φαγητού.

- Μέσω της ομάδας διαχείρισης δωρισμένων τροφίμων της Αποστολής, στάλθηκαν σε έξι μήνες 134 τόνοι τροφίμων σε ακριτικές Μητροπόλεις, δομές φροντίδας και κοινωνικής ενίσχυσης σε όλη την Ελλάδα.