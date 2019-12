Συνάντηση Ν. Δένδια με τον Χαλίφα Χάφταρ στη Λιβύη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:47

Του Κώστα Ράπτη

Αγώνα δρόμου με πολλούς συμμετέχοντες κινητοποιεί η επικύρωση χθες Σάββατο από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση των δύο μνημονίων (περί οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στη Μεσόγειο και περί στρατιωτικής συνεργασίας) που συνυπέγραψε η Άγκυρα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά ουσιαστικά υπό πολιορκία, "κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας” της Λιβύης υπό τον Φάγιεζ αλ-Σαράτζ.

Ήδη ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έσπευσε στην ανατολική Λιβύη, όπως διέρρευσε επιλεκτικά στην Αθήνα και επιβεβαιώθηκε μέσω Twitter από τον Ελεύθερο Λιβυκό Στρατό του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ, μεγάλου ανταγωνιστή της κυβέρνησης της Τρίπολης, όπου είχε επαφές με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης (υπό τον Χάφταρ). Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να απογειώθηκε με κυβερνητικό αεροσκάφος από την Ελευσίνα στις 10 π.μ., με προορισμό τη Βεγγάζη. Εκεί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, και είχε επίσης επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα.

Ο κ. Δένδιας στη συνέχεια, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, θα επισκεφθεί την Αίγυπτο και την Κύπρο και θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη γύρω στις 6 το απόγευμα.

#Greece’s Foreign Minister Nikos #Dendias to visit #Benghazi on Sunday to hold meetings with "eastern #Libya’s leadership”.

#HoR’s Agila #Saleh’s proposal to the Greek Government could be implemented as a result of the #GNA’s request for military.. pic.twitter.com/XlqncDskN3