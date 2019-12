Πατούλης: Η Περιφέρεια συστήνει ενιαίο Οργανισμό Τουρισμού που θα συντονίζει τις δράσεις στην Αττική

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της περιφέρειας Αττικής στην εθνική προσπάθεια για την ανάταξη της οικονομίας επισήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης από το βήμα του συνεδρίου "Next is Now. Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές" το οποίο διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα.

Ο Γ. Πατούλης, παρατήρησε ότι ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί μια εθνική υπόθεση με τεράστιες προοπτικές και δυνατότητες, ενώ διαθέτει πολλαπλασιαστική ισχύ για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση εισοδημάτων. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την πρόθεση της περιφέρειας να προχωρήσει στη σύσταση ενιαίου Οργανισμού Τουρισμού που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει όλες τις σχετικές δράσεις για τον τουρισμό της Αττικής. Ο περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον θεματικό τουρισμό: ιατρικός, ιαματικός και συνεδριακός τουρισμός, καθώς και στις απαιτούμενες υποδομές προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες.

Τόνισε ότι η Περιφέρεια διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την αναπτυξιακή αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, με αιχμή του δόρατος το τρίπτυχο Αθλητισμός - Πολιτισμός - Τουρισμός. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι η Περιφέρεια υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική με τους συγκεκριμένους στόχους όπως: Η προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων, 12 μήνες το χρόνο, η προβολή όλων των σημείων ενδιαφέροντος, με ανάλογη γεωγραφική διάχυση των επισκεπτών. Η ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (υγείας, ευεξίας, θρησκευτικός, αθλητικός, συνεδριακός, πολιτιστικός, κ.α).

Επίσης ανακοίνωσε τον ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει μια νέα ενιαία τουριστική ταυτότητα στην Αττικής, η οποία θα "προβληθεί με σχέδιο και ενιαίο συντονισμό δράσεων, σε όλες τις αγορές του εξωτερικού". Πρόκειται για τη δημιουργία, ενός Ενιαίου Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει όλες τις δράσεις, σημείωσε ο περιφερειάρχης, διευκρινίζοντας ότι εκεί θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι αλλά και οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων.

Για την ανάδειξη αναξιοποίητων τουριστικά περιοχών της Αττικής, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι σχεδιάζει την καθιέρωση ενός μόνιμου δίαυλου επικοινωνίας με τους θεσμικούς εκπροσώπους του Τουρισμού. Μίλησε για τη σημασία που δίνει η Περιφέρεια στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού υψηλής οικονομικής απόδοσης (τουρισμός υγείας κι ευεξίας, καταδυτικός, γαστρονομίας), και στον προγραμματισμό για την ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού.

Το συνέδριο υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, άνοιξε με χαιρετισμούς του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και της ευρωβουλευτή και πρ. υπουργού Τουρισμού Ελενας Κουντουρά. Επίσης μετείχαν ο υφυπουργός Τουρισμού Μ. Κόνσολας, ο Πρόεδρος ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος, η πρόεδρος του ΕΟΤ Α. Γκερέκου, ο αντιπρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού κ. Πάντος, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Πέππας και Αθανάσιος Αυγερινός κ.α.