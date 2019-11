Μηταράκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προκρίνει συνταξιοδοτικό σύστημα τριών πυλώνων

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότης Μηταράκης, παρεβρέθη στην ετήσια συνάντηση της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣA που λαμβάνει χώρα στις 27 και 28 Νοεμβρίου στο Παρίσι. Στόχος της συνάντησης είναι η διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των χωρών μελών σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις που επικρατούν σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής (κοινωνική ασφάλιση ψηφιακός μετασχηματισμός κλπ), ενώ τα συμπεράσματα θα προκύψουν, θα τροφοδοτήσουν την ετήσια υπουργική σύνοδο (Ministerial Council Meeting – MCM) που θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2020.



Η φετινή συζήτηση με τίτλο "Γηράσκων Πληθυσμός στις χώρες του ΟΟΣΑ: Ανταπόκριση στις προκλήσεις- αξιοποίηση των ευκαιριών" (Ageing OECD Societies: Responding to the Challenges, Harnessing the Opportunities), επικεντρώθηκε στο ζήτημα της δημογραφικής μεταβολής και στο πώς αυτή επηρεάζει την οικονομία και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Ο υφυπουργός κ. Μηταράκης προήδρευσε στο working group II με αντικείμενο: "Αντιμετώπιση των προκλήσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα και το σύστημα υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης στις γηράσκουσες κοινωνίες" (Adressing the pensions, health and long term care challenges in ageing societies), στο πλαίσιο του οποίου παρουσίασε τις θέσεις του.



Με το πέρας της συζήτησης ο κ. Μηταράκης δήλωσε: "Συζητήσαμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν διεθνώς τα συνταξιοδοτικά συστήματα στο πλαίσιο των δημογραφικών και δημοσιονομικών εξελίξεων. Είναι δεδομένη η ανάγκη διαρκούς βελτίωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος, έτσι ώστε να προσφέρει ασφάλεια και να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλες τις γενιές, τους σημερινούς συνταξιούχους, εργαζόμενους αλλά και να δίνει προοπτική στα νέα παιδιά. Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκρίνει την ανάγκη ενός συνταξιοδοτικού συστήματος τριών πυλώνων, αξιοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές".