Ολοκληρώθηκε το 4ο ExportUSA Forum

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο ExportUSA Forum το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το τμήμα διεθνούς εμπορίου TradeUSA, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στο Grand Hyatt Hotel Athens. Το forum διοργανώθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια του 4ου ExportUSA Forum, του μοναδικού συνεδρίου στη χώρα μας που εστιάζει αποκλειστικά στην μεθοδική προώθηση των εξαγωγών στις ΗΠΑ, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι εξελίξεις της αμερικανικής αγοράς ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νέες καταναλωτικές συνήθειες και τάσεις.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε από το βήμα του 4ου ExportUSA Forum: "Είμαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να αναφέρω πως οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνολικά, βρίσκονται στο ισχυρότερο επίπεδο όλων των εποχών, ενώ στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδας που είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη κερδίζουν διαρκώς δυναμική και αναβαθμίζονται" και τόνισε ότι "Το πρώτο εξάμηνο 2019 οι ελληνικές εξαγωγές, αυξήθηκαν κατά́ 7,17% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους".

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε πως η Ελλάδα κάνει μεγάλα βήματα προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο φιλόξενο επιχειρηματικό κλίμα για τους επενδυτές. Παράλληλα τόνισε πως οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα ως ένα σημαντικό οικονομικό εταίρο, αλλά και ως μια πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Η πρώτη ενότητα του 4ου ExportUSA Forum με κεντρικό θέμα "Ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των Εξαγωγών & Τεχνολογία Blockchain στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας" συντονίστηκε από τον κ. Γιάννη Διονάτο, Δημοσιογράφο-Εκδότη και συμμετείχαν οι: Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, Διευθυντής, Standards & Solutions,GS1 Association Greece, Χάρης Λιναρδάκης, Cloud Leader, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος, Κώστας Νίκου, Blockchain Expert, Alpha Estate - Denis Αυρηλιώνης, Ιδρυτής, Compellio και Άγγελος Γαλανάκης, Επικεφαλής Πωλήσεων Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος & Μάλτα, Google. Βασικός άξονας της ενότητας ήταν η ανάλυση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και πώς μπορούν οι ελληνικές εταιρείες μέσα από τη χρήση τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Επίσης, ιδιαίτερη αξία δόθηκε από την παρουσίαση του παραδείγματος της Αlpha Estate ως μια ελληνική επιχείρηση που έχει ενσωματώσει με επιτυχία την τεχνολογία Blockchain.



Η δεύτερη ενότητα του 4ου ExportUSA Forum, με κεντρικό θέμα το εξαγωγικό ταξίδι: "Από το ελληνικό αγρόκτημα μέχρι τον Αμερικανό καταναλωτή" συντονίστηκε από τον κ. Δημήτρη Καραβασίλη, Founder και CEO, DK Marketing & Idea Monkeys, και συμμετείχαν οι: Νικόλαος Κατωπόδης, Διευθύνων Σύμβουλος της North Shore Farms, Δημήτριος Καυχίτσας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Pan Gregorian Enterprises & Sr. VP & CEO Jet Set Communications, Άρης Κεφαλογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, Legendary Food, Κώστας Μάστορας, Πρόεδρος της Optima Foods, Διονύσης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος Greek Cold Storage & Logistics Association. Μέσα από μια πρωτότυπη συζήτηση αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να φτάσουν στο τραπέζι του Αμερικανού καταναλωτή, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η σωστή προεργασία και το οργανωμένο marketing plan με σκοπό την επιτυχημένη εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.





Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Παπαχρυσανθόπουλος, Commercial Specialist, Embassy of the United States of America, παρουσίασε το πρόγραμμα SelectUSA. Στην Τρίτη ενότητα του forum αναλύθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που χρειάζεται να έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς των ΗΠΑ. Στην ενότητα συμμετείχαν οι Allen Sayler, Senior Director of Food Consulting Services, EAS Consulting Group, Φραγκίσκος Μαυρογενάκης, Chief Officer of Food Safety Sector, Swiss Approval, Δημήτρης Χρήστου, Director of Market Development,GS1 Association Greece.



Το 4ο ExportUSA Forum, ολοκληρώθηκε με τον εποικοδομητικό διάλογο για την αύξηση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, μεταξύ του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνου Σκρέκα και του κ. Ηλία Σπυρτούνια, Γενικού Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν το πώς το Υπουργείο και η Ελληνική Πολιτεία μπορούν να συμβάλλουν στην υπέρβαση των όποιων εμποδίων, με στόχο την καλύτερη προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ. Ο κ. Σκρέκας ανέλυσε επίσης τους στόχους της νέας αγροτικής πολιτικής που είναι η στήριξη στο εισόδημα του παραγωγού, η προσέλκυση νέων αγροτών και η προστασία του περιβάλλοντος.





Το τμήμα διεθνούς εμπορίου TradeUSA του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στοχεύει στην ενημέρωση, εκπαίδευση, υποστήριξη και καθοδήγηση όλων των ελληνικών επιχειρήσεων που προσανατολίζουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες στην αγορά των Η.Π.Α.



