Αποκάλυψη Novartis: Όταν η Ε. Τουλουπάκη επιβεβαιώνει όσα έλεγε ο Ν. Μαναδιάκης

Του Παναγιώτη Στάθη

Είναι πράγματι οξύμωρο σχήμα αλλά συμβαίνει: Η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, καταγγέλλεται από τον Νίκο Μανιαδάκη για σειρά δικονομικών ενεργειών στην υπόθεση Novartis. Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας ξεκινά τις καταγγελίες μετά τον αποχαρακτηρισμό και την μετατροπή του σε κατηγορούμενο πέρυσι τα Χριστούγεννα και τον περασμένο Απρίλιο συνοψίζει σε μια αναφορά του στον Άρειο Πάγο δια του συνηγόρου του Θόδωρου Μαντά. Μεταξύ αυτών και για το γεγονός πως οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κατά παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας, είναι κοινοί σε Ελλάδα και Αμερική (όπου προσδοκούν σημαντικά οικονομικά οφέλη). Και τελικά φαίνεται πως έρχεται η ίδια η εισαγγελέας, να επιβεβαιώσει, στις 8 Οκτωβρίου, όσα έλεγε ο Μανιαδάκης στα μέσα Απριλίου.

Τι έλεγε

Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας, εξιστορεί τα γεγονότα με έναν τρόπο που καθιστά σαφή την εικόνα ότι τα πρόσωπα είναι κοινά. Με δεδομένο μάλιστα ότι σε παλιά τοποθέτησή του είχε είπε πως από λάθος οι τρεις μάρτυρες είχαν συναντηθεί στον προθάλαμο της εισαγγελίας και συνεπώς γνωρίζονται μεταξύ τους, η εκτίμησης αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν οι μάρτυρες είναι κοινοί, με βάση την αμερικανική νομοθεσία εισπράττουν υψηλή αμοιβή επί των προστίμων που επιβάλλονται. Το ποσό αυτό ξεκινά από 10% και φτάνει έως 30% επί των χρηματικών κυρώσεων, οι οποίες όμως πολλές φορές είναι δις δολάρια. Ας δούμε όμως πως περιγράφει ο Μανιαδάκης την ιστορία:

"Με το Ν.4254/2014 εισήχθη στο δικαιϊκό μας σύστημα ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται στην ουσία για την εισαγωγή του θεσμού του καταγγέλλοντα (whistleblower), όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση από τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος δύναται να χαρακτηριστεί ένα πρόσωπο που συμβάλλει ουσιωδώς με τις πληροφορίες που παρέχει στις Αρχές χωρίς να είναι ο ίδιος εμπλεκόμενος και χωρίς να έχει ίδιον όφελος. Οι πράξεις που αφορούν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είναι η δωροδοκία και δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων, δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων και τις συναφείς με αυτές πράξεις.

Περαιτέρω κατά το Αμερικανικό Δίκαιο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το 15USC § 78 u-6(b)(2011) :

"In general In any covered judicial or administrative action, or related action, the Commission, under regulations prescribed by the Commission and subject to subsection (c), shall pay an award or awards to 1 or more whistleblowers who voluntarily provided original information to the Commission that led to the successful enforcement of the covered judicial or administrative action, or related action, in an aggregate amount equal to—

(A) not less than 10 percent, in total, of what has been collected of the monetary sanctions imposed in the action or related actions; and

(B) not more than 30 percent, in total, of what has been collected of the monetary sanctions imposed in the action or related actions.

(2) Payment of awards

Any amount paid under paragraph (1) shall be paid from the Fund."

Τα ως άνω μεταφράζονται ως εξής:

"Σε γενικές γραμμές σε κάθε καλυπτόμενη δικαστική ή διοικητική ενέργεια ή σχετική ενέργεια, η Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από αυτήν και υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (γ), καταβάλλει αποζημίωση σε 1 ή περισσότερους καταγγέλλοντες οι οποίοι παρείχαν οικειοθελώς στην Επιτροπή πληροφορίες οι οποίες οδήγησαν στην επιτυχή επιβολή της καλυπτόμενης δικαστικής ή διοικητικής δράσης ή σχετικής δράσης, σε συνολικό ποσό ίσο με –

(Α) τουλάχιστον το 10 τοις εκατό, συνολικά, των εισπραχθέντων χρηματικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν

(Β) όχι περισσότερο από 30 τοις εκατό, συνολικά, από ό,τι έχει συλλεχθεί από τις χρηματικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν

(2) Πληρωμή βραβείων

Κάθε ποσό που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) καταβάλλεται από το Ταμείο."

Από τις διάφορες εκπομπές που έχει εμφανιστεί ο συνήγορος των έτερων προστατευόμενων μαρτύρων με την κωδική ονομασία "Μάξιμος Σαράφης" και "Αικατερίνη Κελέση", προκύπτει κατά δήλωση του ιδίου ότι τυγχάνει συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων του FBI, διατείνοντας ότι οι ως άνω μάρτυρες έχουν εμφανιστεί πολλάκις ενώπιον των Αμερικανικών Αρχών για να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν σχετικά με την εταιρεία Novartis.

Από τα ως άνω προκύπτει ότι οι ως άνω μάρτυρες έχοντας την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα- whistleblower, διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης κατά το αμερικανικό δίκαιο από 10 έως 30 τοις εκατό του τελικώς τυχόν επιβληθέντος προστίμου. Το γεγονός αυτό όμως δημιουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 45Β του ΚΠΔ, σύγκρουση με την προϋπόθεση που θέτει το ως άνω άρθρο, ήτοι της μη ύπαρξης έννομου συμφέροντος στο πρόσωπο των προστατευμένων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια ποινικής δικογραφίας ελήφθησαν καταθέσεις του προστατευόμενου μάρτυρα με την κωδική ονομασία "Μάξιμος Σαράφης". Στις πρώτες καταθέσεις που είχε δώσει ο τελευταίος, αναφερόμενος σε επιλήψιμα πραγματικά περιστατικά ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ κάνει στο πρόσωπό μου. Εξ’ αυτού του λόγου μάλιστα η Εισαγγελία Διαφθοράς με κατέστησε μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος μεταγενέστερα από τις καταθέσεις αυτές!!

Αντιθέτως και συγκεκριμένα δέκα ολόκληρους μήνες μετά , στις από 27-11-18, 28-11-18 και 12-12-18 καταθέσεις του αναφερόμενος σε πανομοιότυπα επιλήψιμα πραγματικά περιστατικά, αλλάζει τις αρχικές του καταθέσεις και με κατονομάζει για πρώτη φόρα, ενώ μέχρι τότε απέδιδε τις επιλήψιμες ενέργειες για τις οποίες κατέθετε σε άλλο πρόσωπο.

Επομένως οι ως άνω καταθέσεις του θα πρέπει να ελεγχθούν για την αξιοπιστία τους".

Το έγγραφο Τουλουπάκη

Το έγγραφο της εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη,στις 8 Οκτωβρίου 2019, σε απάντηση προφανώς σχετικής ερώτησης των αντεισαγγελέων Ζαχαρή και Σοφουλάκη που διενεργούν έρευνα για τις καταγγελίες περί σκευωρίας κατά πολιτικών προσώπων, φέρνει νέα δεδομένα αφού- κατά τους νομικούς- προκαλεί ακόμα και απόλυτες ακυρότητες της διαδικασίας και έρχεται να επιβεβαιώσει όσα είπε τότε ο Μανιαδάκης.

Το έγγραφο αναφέρει πως επι της ουσίας δύο από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, με τις κωδικές ονομασίες "Μάξιμος Σαράφης" και "Αικατερίνη Κελέση" είναι (σίγουρα ο ένας, πιθανόν ο δεύτερος) τα ίδια πρόσωπα με τους μάρτυρες που εξετάστηκαν στις ΗΠΑ, προσδοκώντας οικονομικές απολαβές.

Ακυρότητα

Αυτό που επισημαίνουν νομικές πηγές είναι πως σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία προβλέπεται ότι οι μάρτυρες, με τις καταθέσεις των οποίων ενεπλάκησαν 10 πολιτικά πρόσωπα, προσδοκούσαν οικονομικό όφελος. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να τεθούν σε καθεστώς προστασίας και οι καταθέσεις τους είναι άκυρες.

Αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο 47 ΚΠΔ πως οι εν λόγω μάρτυρες δεν μπορούν να αποβλέπουν σε ίδιον όφελος: "Σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236,237 και 237Α ΠΚ και τις συναφείς με αυτές πράξεις, είναι δυνατόν, μετά από έγκριση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς, να χαρακτηρίζεται ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος με πράξη του κατά τόπον αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς όποιος, χωρίς να εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξή τους".