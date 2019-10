Β. Κορκίδης: Το "μη χείρον βέλτιστον" ισχύει στη κυριολεξία για το "deal brexit"

Το "μη χείρον βέλτιστον" ισχύει στη κυριολεξία για το "deal brexit", όπως σημειώνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης.

Συγκεκριμένα ο κ. Κορκίδης αναφέρει τα εξής:

Τα βλέμματα όλων πλέον στρέφονται στο βρετανικό κοινοβούλιο για το αν και κατά πόσο θα επικυρώσει το "Deal Brexit". Το σήριαλ της εξόδου της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ κρατάει εδώ και 2,5 χρόνια και ελπίζουμε να τελειώσει με συμφωνία. Από το Brexit πάντως δεν υπάρχουν κερδισμένοι, παρά μόνο χαμένοι. Τόσο η ΕΕ χάνει από κράτος μέλος της, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μετά τη Γερμανία, όσο και η Μ. Βρετανία χάνει μεγάλο μερίδιο από μία τεράστια αγορά 400 εκ. καταναλωτών. Όσο για την Ελλάδα, επιπτώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο θα υπάρξουν κυρίως στις εξαγωγές αγαθών, τον τουρισμό και τη ναυτιλία, αλλά είναι μικρές και με τη προωθημένη εμπορική συμφωνία, περιορίζονται ακόμα περισσότερο.

Την υιοθέτηση της συμφωνίας της Κομισιόν με τον Μπόρις Τζόνσον για το Brexit ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ν. Τουσκ, μετά τη θετική γνώμη της Κομισιόν και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Σε διάσκεψη μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του άρθρου 50, ανακοινώθηκε ότι οι 27 της ΕΕ υιοθέτησαν τη συμφωνία, καλούν σε ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών με επικυρώσεις από τα κοινοβούλια, ώστε να εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση από ‪την 1η Νοεμβρίου 2019‬. Ο Πρόεδρος της Κομισιόν, Γιούνκερ, εξήγησε ότι είχε τεράστια σημασία το ότι με τη συμφωνία δεν έχει αντίρρηση η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, με την οποία τα Κράτη Μέλη στέκονται με αλληλεγγύη. Η Κομισιόν υπενθύμισε ότι το συστατικό που κατέστησε τη συμφωνία εφικτή ήταν η αποδοχή από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου των συνοριακών ελέγχων των εισαγωγών προς τη Β. Ιρλανδία από την υπόλοιπη Βρετανία. Ο Λέο Βαράντκαρ, Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να κρατήσει την πόρτα ανοιχτή για όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα θελήσει να επιστρέψει και εξήγησε ότι η βασική διαφορά της συμφωνίας για το "backstop" είναι πως το παλιό backstop δεν προορίζονταν να χρησιμοποιηθεί, ενώ το σημερινό πρωτόκολλο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί. Για το συντεταγμένο Brexit, τόσο ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, όσο και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκης Επιτροπής, υποστήριξαν ότι είναι μία δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για την ΕΕ και τη Βρετανία. Οι διαπραγματευτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά το Brexit και κυρίως για το "backstop" και τον ΦΠΑ, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μ. Μπαρνιέ τους πρέσβεις των κρατών-μελών. Τα μέρη κατέληξαν σε συμβιβασμούς στα ακανθώδη ζητήματα των τελωνειακών ελέγχων, της Βόρειας Ιρλανδίας και της τήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων από βρετανικής πλευράς σε πεδία όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες και η προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, αρκετοί πρέσβεις εξέφρασαν την ανησυχία ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για να ελεγχθεί, να διορθωθεί και να οριστικοποιηθεί το όποιο νομικά δεσμευτικό κείμενο προκύπτει από τη Σύνοδο κορυφής της ΕΕ. 'Αλμα πάντως σημείωσε η στερλίνα μετά τη συμφωνία για το Brexit. Σύμφωνα με το Reuters, το βρετανικό νόμισμα κατέγραφε άνοδο πάνω από 1% στα 1,2942 δολ. ύστερα από την ανακοίνωση για την επίτευξη συμφωνίας. Ράλι σημείωσαν και οι βρετανικές και ευρωπαϊκές μετοχές, με τον δείκτη να αυξάνεται κατά 1,1%. Ο γερμανικός DAX επίσης βρέθηκε σε ανοδική πορεία κατά 0,5% ενώ και το χρηματιστήριο της Ιρλανδίας σύμφωνα με το Reuters κατέγραψε άνοδο 0,3%.

Το "μη χείρον βέλτιστον" ή στην αγγλική του μετάφραση "the lesser of two evils" ισχύει στη κυριολεξία για το "deal brexit" που συμφωνήθηκε μεταξύ Ε.U. και U.K..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ