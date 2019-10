Εως 20/10 οι αιτήσεις συμμετοχής για το 7o Agri-Food Masterclass

Το Agri-Food Masterclass, το ετήσιο τριήμερο workshop αγρο-επιχειρηματικότητας, που διοργανώνει για 7η συνεχή φορά η Ολλανδική Πρεσβεία σε συνεργασία με το Orange Grove, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 15-17 Νοεμβρίου στην Πάτρα.

Επιχειρηματικές / ερευνητικές ιδέες, startups και νέες καινοτόμες ΜμΕ, που δραστηριοποιούνται στον αγρο-διατροφικό τομέα, στην αγρο/βιο-τεχνολογία, στον αγρο-τουρισμό ή σε συναφείς τομείς προσκαλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 20 Οκτωβρίου.

Το τριήμερο Masterclass έχει ως στόχο να ενισχύσει πρωτοβουλίες και να βοηθήσει startups/ καινοτόμες ΜμΕ στο χώρο της αγρο-επιχειρηματικότητας να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και το επιχειρηματικό τους μοντέλο εφαρμόζοντας startup μεθοδολογίες, καθώς και να δικτυωθούν και να διερευνήσουν τις δυνατότητες δραστηριοποίησής τους στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Το Masterclass θα υλοποιηθεί από το Centre for Value Creation του Wageningen University and Research (CVC-WUR), στην Ολλανδία. Το CVC-WUR στηρίζει entrepreneurs, επιστήμονες και φοιτητές να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε πραγματικότητα, προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα, workshops και προγράμματα incubation, ενώ υποστηρίζουν την ανάπτυξη startups και σχεδιάζουν λύσεις για διεθνείς προκλήσεις.

Δυνατότητα συμμετοχής στο Masterclass έχουν άτομα ή ομάδες που θα υποβάλλουν αίτηση εδώ ή συμπληρώνοντας την αίτηση στο www.orangegrovepatras.biz έως την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και θα περάσουν επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής. Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει Παρασκευή 15 Νοεμβρίου το απόγευμα, θα διαρκέσει όλη μέρα στις 16-17 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με pitching και networking event. Πληροφορίες σχετικά με το Masterclass οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο 2610 911 530 ή στο email startups@orangegrove.eu. Το Masterclass θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Orange Grove στην Πάτρα (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Σταδίου, Πλατάνι - Ρίο, 26504 Πάτρα).