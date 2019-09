Η Αθήνα "ακυρώνει" NAVTEX της Άγκυρας – Δεσμεύει την ίδια περιοχή

"Πόλεμος" NAVTEX για γερά νεύρα στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντώντας στην τουρκική άσκηση για την οποία δέσμευσε περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, έβγαλε ειδοποίηση προς όλους πως η τουρκική NAVTEX είναι άκυρη.

Επιπλέον η Αθήνα δέσμευσε την ίδια περιοχή με δική της NAVTEX:

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 468/19

SOUTH EAST KRITIKO SEA.

IERAPETRA SEA.

FIRING EXERCISE.

FROM 041000 UTC TO 041500 UTC SEP 19

IN AREA BOUNDED BY:

33-47,18N 028-47,17E

33-55,02N 028-54,63E

33-48,78N 029-04,05E

33-40,94N 028-56,59E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MSG 041600 UTC SEP 19

Το γεγονός ότι έχει δεσμευθεί και από τις δυο χώρες η ίδια περιοχή για άσκηση την ίδια χρονική στιγμή ανεβάζει τη θερμοκρασία στα ύψη.

Πάντως ελληνικές πηγές θεωρούσαν αμφίβολο η Τουρκία να προχωρήσει παρά την ακύρωση της NAVTEX που εξέδωσε.

Νέες τουρκικές παραβιάσεις

Η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί τόσο στις θάλασσες όσο και στον ελληνικό εναέριο χώρο. Τουρκικά μαχητικά έκαναν υπερπτήσεις πραγματοποιώντας 25 παραβιάσεις και μία εμπλοκή.

Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν σε σχηματισμούς πάνω από το Βορειοανατολικό και το Κεντρικό Αιγαίο πριν αναχαιτιστούν από ελληνικά μαχητικά.

Αναλυτικά οι υπερπτήσεις:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 (3×2 F16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : –

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 6

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 25

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

