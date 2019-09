Seatrac, μια "γέφυρα" στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα

Μια γέφυρα στη θάλασσα ή στην ίδια τη ζωή; Ο μπάρμπα Βαγγέλης έκανε σαν μωρό παιδί μπαίνοντας για πρώτη φορά στη θάλασσα -στην παραλία των Ροβιών στη Βόρεια Εύβοια. Ένα τροχαίο τον είχε καθηλώσει στην αναπηρική καρέκλα εδώ και πολλά χρόνια και όσο και αν είχε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα μόνον από την ακτή μπορούσε να την χαρεί. Τώρα όμως όλα άλλαξαν! Πριν λίγες μέρες τοποθετήθηκε και στην παραλία των Ροβιών μια ειδική ράμπα που επιτρέπει στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν άνετα τη θάλασσα.

"Πρόκειται για το Seatrac, ένα ηλεκτροκίνητο κάθισμα που επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα", λέει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Αγλαία Κισκούκη, κάτοικος των Ροβιών που πρωτοστάτησε για την εγκατάσταση του Seatrac στο μικρό χωριό της Βόρειας Εύβοιας. "Ήταν μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια και με τη βοήθεια της Πολιτείας, της Περιφέρειας και των κατοίκων το πετύχαμε" λέει η Αγλαία στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. "Είναι μόλις η τρίτη τέτοια πλατφόρμα που υπάρχει σε όλη την Εύβοια. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην γειτονική Αιδηψό -που κάποιοι την αποκαλούν και "Μύκονο των γερόντων"" προσθέτει.

Το Seatrac ξεκίνησε το ταξίδι του από την Πάτρα από την ομάδα του πατρινού, Ιγνάτιου Φωτίου, που εμπνεύστηκε αυτήν τη ράμπα για να εξασφαλίσει στα άτομα με ειδικές ανάγκες αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση στις παραλίες τοποθετώντας ειδικές ράμπες και βοηθητικές υποδομές. Ήδη η ράμπα αυτή κοσμεί πολλές παραλίες της Ελλάδας και έφτασε μέχρι την Ιταλία.

Ο Ιγνάτιος Φωτίου είναι ιδρυτικό μέλος του spin-off startup TOBEA (Think Out of the Box Engineering Applications), που προέρχεται από το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ασχολείται με καινοτομίες σε θέματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα. Προχώρησε στην υλοποίηση της ράμπας με τον Γεώργιο Σωτηριάδη υπό τον Καθηγητή Βασίλειο Κωστόπουλο σε συνεργασία με τον Γεράσιμο Φεσσιάν, ο οποίος είχε και την αρχική ιδέα. Το Seatrac έχει κερδίσει δύο φορές το πρώτο βραβείο καινοτομίας στο διαγωνισμό "Η Ελλάδα Καινοτομεί 2’".

"Στην εγκατάσταση του Seatrac στις Ροβιές συνέβαλε καθοριστικά ο Γεράσιμος Φεσιάν, που διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος στην Πατρα και άνθρωπος με κινητικά προβλήματα και ο ίδιος μετά από ένα τροχαίο. Ήρθε στις Ροβιές και είχε την επίβλεψη της τοποθέτησης της ράμπας στην παραλία", λέει στο ΑΠΕ ΜΠΕ η Αγλαία Κισκούκη. "Όταν πηγαίναμε διακοπές ψάχναμε με τη σύζυγό μου να δούμε αν κάποιος στην παραλία ήταν διατεθειμένος να μας βοηθήσει για να μπω στην θάλασσα και μετά να με ξαναβοηθήσει να βγω. Πρέπει σαν χώρα να αποφασίσουμε. Θέλουμε τους ανθρώπους με αναπηρία για τουρίστες; Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την θάλασσα και τον ήλιο αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία" είπε ο Γεράσιμος, εξηγώντας πώς η ανάγκη τον ώθησε να συμβάλει στην ανάπτυξη του Seatrac.

Οι κάτοικοι των Ροβιών δεν περιορίζονται βέβαια στο Seatrac για να κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα. Όπως λέει η Αγλαία σειρά έχουν και άλλες πρωτοβουλίες, όπως ειδικές εγκαταστάσεις στην παιδική χαρά του χωριού ώστε να μπορούν και μικρά παιδιά με κινητικά προβλήματα να χαίρονται ανεμπόδιστα τη ζωή.

Ο Ιγνάντιος Φωτίου μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρθηκε στη γέννηση της ιδέας που οδήγησε στην κατασκευή του Seatrac, εξηγώντας ότι όλα ξεκίνησαν μετά από μια σκέψη του Γεράσιμου Φεσσιάν ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη θάλασσα, τα άτομα με αναπηρία.

"Ήταν το 2009, όταν ο κ. Φεσσιάν ζήτησε να υπάρξει ένας τρόπος ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα, με τις δικές τους δυνάμεις χωρίς να χρειάζονται βοήθεια. Τότε ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Αρχίσαμε να το προσπαθούμε και τελικά το καταφέραμε, αν και δεν ήταν τόσο εύκολο τελικά...".

Το πρώτο Seatrac δοκιμάστηκε για λίγες ημέρες στην παραλία του Ρίου, ενώ το πρώτο εγκαταστάθηκε στην παραλία του Αγίου Βασιλείου. "Αυτή τη στιγμή" εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φωτίου "είναι εγκατεστημένες 80 συσκευές σε όλη την Ελλάδα από την Αλεξανδρούπολη έως και τα Χανιά, οκτώ στην Κύπρο, καθώς και δύο ακόμη στην Ιταλία, όπου προετοιμάζεται και μια τρίτη".

Αναφερόμενος στην ανταπόκριση για το Seatrac από τα άτομα με αναπηρία ο κ. Φωτίου την χαρακτήρισε από την πρώτη στιγμή εντυπωσιακή. "Πριν από την ενασχόλησή μου με το πρόγραμμα του Seatrac δεν γνώριζα στην πραγματικότητα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Με την ενασχόληση μου με το πρόγραμμα του Seatrac διαπίστωσα πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκανα και πώς μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων μου και πραγματικά αποφάσισα ότι αυτό θέλω να το κάνω. Έχω αφιερωθεί σε αυτό. Λόγω του Seatrac δεν τελείωσα το διδακτορικό μου εάν και ήμουν στα τελευταία βήματα".

Σε ερώτηση για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της ομάδας του, ο κ. Φωτίου εξηγεί ότι πρωταρχικός τους στόχος είναι -και με την ανάπτυξη του συστήματος Seatrac- η Ελλάδα να μπει στους τουριστικούς προορισμούς για άτομα με αναπηρία.

