GLOBSEC: Η Ελλάδα μια από τις χώρες της ΕΕ με τις περισσότερες συλλήψεις για τρομοκρατία

Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα είναι σταθερά μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις περισσότερες συλλήψεις για τρομοκρατία και μεγάλης κλίμακας επιθέσεις.

Όμως, παρά τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων, η τρομοκρατία στην Ελλάδα εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, καθώς εμπλέκονται κυρίως αναρχικές/μηδενιστικές (νιχιλιστικές) ομάδες.

Τα παραπάνω στοιχεία για την τρομοκρατία στη χώρα μας προκύπτουν από έρευνα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "From Criminals To Terrorists And Back?" που υλοποιείται από την οργάνωση GLOBSEC -παγκόσμιo think-tank, που δραστηριοποιείται για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

"Κάθε χρόνο στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός συλλήψεων και χτυπημάτων. Είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης που βρίσκεται κάθε χρόνο στις 10 με τις περισσότερες επιθέσεις και συλλήψεις" δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Ελένη Φώτου, δικαστική ψυχολόγος, η οποία συμμετέχει ως ερευνήτρια από την Ελλάδα στο πρόγραμμα του GLOBSEC.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 11 χώρες της Ευρώπης, με τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων για τρομοκρατία το 2015. Επιλέχθηκε το 2015, επειδή ήταν η χρονιά με τα περισσότερα τρομοκρατικά χτυπήματα και τις περισσότερες συλλήψεις για τρομοκρατία.

Κάθε χώρα συγκέντρωσε πληροφορίες για το προφίλ των συλληφθέντων για τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες αναλύονται και τα τελικά ευρήματα θα ανακοινωθούν κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τον Σεπτέμβριο.

Στην Ελλάδα το 2015 έγιναν 28 συλλήψεις για τρομοκρατική δράση. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αντλήθηκαν συμπεράσματα που δείχνουν ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες τρομοκρατικές υποθέσεις συνδέονται με αριστερή εξτρεμιστική και νιχιλιστική ιδεολογία, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνδέονται με τον ευρωπαϊκό τζιχαντισμό, ανέφερε η κ. Φώτου. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που παρουσίασε η ερευνήτρια, αντίστοιχα το 2017 η Ελλάδα ήταν 10η στην Ευρώπη σε συλλήψεις (συνολικά 15) και 5η στην Ευρώπη σε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις (8 επιθέσεις).

Οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν συμμετοχικό ρόλο, δεν είναι απλά περιφερειακά στελέχη των τρομοκρατικών οργανώσεων. Παρότι η πλειονότητα των συλληφθέντων για τρομοκρατία (24 σε σύνολο 28) είναι άνδρες, οι γυναίκες δεν είναι παθητικά μέλη οργανώσεων και μιλούν ανοιχτά για τις πεποιθήσεις τους.

Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας είναι ότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι οικογενειακή υπόθεση, καθώς στη βάση δεδομένων υπάρχουν συλληφθέντες με συγγενικές σχέσεις ή στενές προσωπικές σχέσεις.

Στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 61%) τα άτομα που συνελήφθησαν το 2015 για τρομοκρατία είχαν συλληφθεί και παλαιότερα για ένοπλες ληστείες, ανθρωποκτονίες, οργανωμένο έγκλημα.

"Βλέπουμε το προφίλ των ανθρώπων που είναι στη βάση δεδομένων, την ηλικία, τις διασυνδέσεις με τους δράστες ποινικών αδικημάτων, οι οποίες στην Ελλάδα ξεκινούν από τη φυλακή. Μαθαίνουμε ποιοι συλλαμβάνονται κάθε χρόνο για τρομοκρατία, για ποιον λόγο εντάσσεται κάποιος σε τρομοκρατική οργάνωση. Βλέπουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, στην Ελλάδα βλέπουμε είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που έχουν δουλειές, μόρφωση και επιλέγουν συνειδητά μία ζωή που έχει να κάνει με σοβαρά αδικήματα, που επισείουν μεγάλες ποινές", εξήγησε η κ. Φώτου τονίζοντας ότι σε πρώτη φάση συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία και σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει η ερμηνεία τους.

"Οι Ευρωπαίοι τζιχαντιστές ριζοσπαστικοποιούνται μέσα στην οικογένεια"

Η οργάνωση GLOBSEC, με έδρα τη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, έχει συγκροτήσει μια βάση δεδομένων με 350 άτομα, τα οποία είτε έχουν συλληφθεί για τρομοκρατικά αδικήματα, είτε είναι φυγόδικοι ή οι δράστες που σκοτώθηκαν κατά την τέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων το 2015, έτος κορύφωσης του τζιχαντισμού στην Ευρώπη.

Ερευνητές στις 11 χώρες του προγράμματος συγκεντρώνουν δεδομένα για το παρελθόν των ατόμων, σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση και τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Μαρτίνα Μπαμπίκοβα, ερευνήτρια στο Πρόγραμμα Εθνικής Ασφάλειας της GLOBSEC.

Υποβάλλουν ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στα άτομα που έχουν συλληφθεί, όπως αν είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία διαμένουν, αν ανήκουν σε πρώτη ή δεύτερη γενιά μεταναστών, πού ριζοσπαστικοποιήθηκαν (στη φυλακή, τέμενος, μέσα στην οικογένεια), αν έχουν ταξιδέψει στη Συρία για να πολεμήσουν στο πλευρό του ISIS.

Μέσα από τις αναλύσεις γίνονται καλύτερα αντιληπτές οι διασυνδέσεις μεταξύ των κόσμων του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και φωτίζεται ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα άτομα πηγαινοέρχονται από τον έναν στον άλλο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 11 χώρες της Ευρώπης με τις περισσότερες συλλήψεις για τρομοκρατία: Γαλλία 106, Ιταλία 54, Βέλγιο 55, Ηνωμένο Βασίλειο 54, Ισπανία 52, Ελλάδα 28, Γερμανία 23, Αυστρία 19, Βουλγαρία 17, Ολλανδία 14 και Ιρλανδία 6.

"Αν εξαιρέσουμε την Ελλάδα και την Ιρλανδία μιλάμε για ευρωπαϊκό τζιχαντισμό και διασυνδέσεις με τον ISIS", τόνισε η ερευνήτρια του GLOBSEC, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες τρομοκρατικές υποθέσεις συνδέονται με αριστερό εξτρεμισμό και στην Ιρλανδία με δεξιό εξτρεμισμό.

Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα στις υπόλοιπες εννιά χώρες της Ευρώπης είναι:

- Το 1/3 των Ευρωπαίων τζιχαντιστών είχε συλληφθεί για προηγούμενο αδίκημα

- Χρηματοδοτούν τις τρομοκρατικές δραστηριότητές τους με νόμιμα μέσα - μισθούς αποταμιεύσεις ή επιδόματα. Κάποιοι είναι εργαζόμενοι, έχουν δουλειά και χρησιμοποιούν τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τα ταξίδια τους στη Συρία ή για να ενισχύσουν το δίκτυο εσωτερικά.

- Δεν είναι δράστες πλημμελημάτων, υπάρχουν δράστες σοβαρών ή κατ' εξακολούθηση ποινικών αδικημάτων μεταξύ των Ευρωπαίων τζιχαντιστών. Κάποιοι χρησιμοποίησαν το έγκλημα, κλοπές, λαθρεμπόριο καπνού, παράνομη διακίνηση μεταναστών και κέρδισαν χρήματα

- Δεν υπάρχει ξεκάθαρο μονοπάτι ανάμεσα στο έγκλημα και στην τρομοκρατία.

Τα ευρήματα δείχνουν, σύμφωνα με την κ. Μπαμπίκοβα, ότι άτομα που συνελήφθησαν για μικρά αδικήματα πριν από το 2015, όπως μικροκλοπές σε σούπερ μάρκετ το 2015 συνελήφθησαν για σοβαρό αδίκημα, όπως σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Μικροεγκληματίες αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους, σε υψηλές θέσεις στον ISIS. Εγκληματίες που έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα πριν από το 2015, όπως απόπειρες δολοφονίας, έχουν μικρότερο ρόλο στο δίκτυο, όπως αυτόν της διάδοσης της προπαγάνδας.

"Βλέπουμε διαφορές και ομοιότητες για να συνάγουμε συμπεράσματα σε σχέση με το μονοπάτι που οδηγεί στον τζιχαντισμό" είπε η κ. Μπαμπίκοβα σημειώνοντας ότι η ριζοσπαστικοποίηση γίνεται κυρίως εντός των οικογενειών --υπάρχουν μεγαλύτερα αδέρφια που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί πρώτα και μεταφέρουν τις εξτρεμιστικές ιδέες στα μικρότερα ή την υπόλοιπη οικογένεια.

"Η ριζοσπαστικοποίηση συμβαίνει περισσότερο offline παρά online", υπογράμμισε τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να ειπωθεί ότι κάποιος υιοθέτησε εξτρεμιστικές ιδέες στο διαδίκτυο. "Νομίζω εμπνέονται από βίντεο, ή φωτογραφίες, συζητήσεις σε ομάδες, υλικό στο διαδίκτυο, αλλά ριζοσπαστικοποιούνται περισσότερο από τα μεγάλα αδέλφια ή από τον επικεφαλής του πυρήνα", παρατήρησε.

Τα δεδομένα δείχνουν ακόμη ισχυρή διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ τρομοκρατικών δικτύων του Βελγίου και της Γαλλίας, όπως φαίνεται και από τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες και το Παρίσι, δράστες των οποίων γνωρίζονταν από πριν.

"Υπάρχουν περιπτώσεις συλληφθέντων που αισθάνονται ένοχοι για το εγκληματικό παρελθόν τους και προσχωρούν στο τζιχάντ για εξιλέωση, επειδή μετανοούν για τα αμαρτήματά τους, υπάρχουν κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά και άλλοι που δεν γνωρίζουν τίποτα για το Κοράνι", ανέφερε η κ. Μπαμπίκοβα.

Εταίροι του προγράμματος είναι επιστημονικοί φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Κορκ της Ιρλανδίας, το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Υποθέσεων (IRIS).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ