New York College 2019: Αποχαιρετισμοί, συγκίνηση και χαρά στην τελετή αποφοίτησης

Αποχαιρετισμούς, συγκίνηση, χαρά και προσμονή για το νέο ξεκίνημα, αλλά και πολλά χαμόγελα, επιφύλασσε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουλίου 2019, για τους 200 αποφοίτους του New York College. Η ετήσια Τελετή Αποφοίτησης, σήμανε τέλος των σπουδών και ταυτόχρονα το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στη ζωή των αποφοίτων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, Βασιλίσσης Όλγας 6, στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο την Ακρόπολη και τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, όπου οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους, Bachelor, Master και PhD , παρουσία αγαπημένων τους προσώπων καθώς και εξεχουσών προσωπικοτήτων από τον Ακαδημαϊκό, Πολιτικό και Επιχειρηματικό χώρο.

Επίτιμος προσκεκλημένος για φέτος, και guest speaker στην τελετή αποφοίτησης, ήταν o τ. Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Jan Fischer, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σημαντικές μορφές της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Το βράδυ της Τετάρτης είχε ξεχωριστή σημασία για τον Όμιλο New York College, ο οποίος κλείνοντας τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα έχει προσφέρει στην αγορά περισσότερους από 16.500 πτυχιούχους, οι οποίοι στελέχωσαν σημαντικές επιχειρήσεις είτε δημιούργησαν υπεραξίες με δικές τους επιχειρηματικές και επιστημονικές δραστηριότητες.

Τουλάχιστον 9 στους 10 πτυχιούχους του New York College, βρίσκουν δουλειά σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών από την αποφοίτησή τους.

Αρωγός στο νέο ξεκίνημα των αποφοίτων στέκεται το Γραφείο Διασύνδεσης το οποίο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν στην επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών, ομιλίες επιφανών επιστημόνων, ανθρώπων των επιχειρήσεων και καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης "Ημέρες Καριέρας", προσφέρει δυνατότητα συνέντευξης με υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων οργανισμών.

Τα πτυχία εξασφαλίζουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: Οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, διατροφολογία, βιοιατρική, πληροφορική κινηματογράφο, ναυτιλιακά, τουριστικά και εβδομήντα ακόμη κλάδους.

Όσο για τις σημαντικές διεθνείς συνεργασίες του New York College, επιβεβαιώθηκαν με τις παρουσίες ακαδημαϊκών εκπροσώπων των συνεργαζόμενων Πανεπσιτημίων State University of New York, Empire State College- ΗΠΑ , University of Greenwich-Ην. Βασίλειο, University of Bolton- Ην. Βασίλειο και Université Toulouse 1 Capitole-Γαλλία, οι οποίοι απένειμαν και τα πτυχία!

Ο τ. Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας Jan Fischer, απευθυνόμενος στους αποφοίτους μίλησε για την Ευρωπαϊκή οικονομία και τα επιτεύγματα της Τσεχικής Οικονομίας και αναφέρθηκε στις προοπτικές απασχόλησης που έχουν οι απόφοιτοι του New York College για μια παγκόσμια καριέρα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, κ. Ηλίας Φούτσης, αφού ευχήθηκε στους αποφοίτους καλή επαγγελματική σταδιοδρομία, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η τελετή αποφοίτησης μπορεί να σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής αλλά όχι απαραίτητα και το τέλος μιας πορείας.

Ιδιαίτερα τιμητική για τους αποφοίτους ήταν η παρουσία και ο χαιρετισμός του Έλληνα εφοπλιστή καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, επικεφαλής του πανίσχυρου ομίλου Tsakos Group.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, o Καθηγητής Άγγελος Συρίγος, έλαβε από τον Κόμη του St. Andrews τιμητικό Διδακτορικό Τίτλο για το επιστημονικό του έργο από το Πανεπιστήμιο του Bolton.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το New York College βράβευσε την Κιβωτό του Κόσμου, έναν εθελοντικό μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που εδώ και δύο δεκαετίες προσφέρει ανεκτίμητης αξίας έργο και στέκεται δίπλα σε απροστάτευτα παιδιά.