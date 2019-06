Το έλλειμμα εμπιστοσύνης στις σύγχρονες επιχειρήσεις  στο επίκεντρο εκδήλωσης του CEO Clubs Greece

Το CEO Clubs Greece, στο πλαίσιο μίας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνει για να τιμήσει τα δέκα χρόνια ενεργούς δράσης και συμβολής του στο ελληνικό επιχειρείν, αφιέρωσε τον μηνιαίο κύκλο συναντήσεων των μελών του στην έννοια της εταιρικής εμπιστοσύνης ως βασικό πυλώνα δέσμευσης, πιστότητας και υψηλής παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Με εισηγήτρια την Ευτυχία Κασελάκη, Partner της EY Greece, η εκδήλωση εστίασε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ με τίτλο "Could trust cost you a generation of talent?" και βασικό σκοπό την αποτύπωση των παραγόντων που ενισχύουν ή αποθαρρύνουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς τoν οργανισμό για τον οποίο εργάζονται και τους προϊσταμένους τους.

Με τα αποτελέσματα να αναδεικνύουν πως λιγότεροι από τους μισούς εργαζομένους παγκοσμίως εμπιστεύονται τους οργανισμούς τους, η έρευνα έδωσε έμφαση στις παραμέτρους που πρόκειται να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις και εργασιακές επιλογές της επόμενης γενιάς (Gen Z) και τις σοβαρές επιπτώσεις που μια αρνητική αξιολόγηση θα προξενούσε στις προσπάθειες των οργανισμών να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχα στελέχη.

Η τήρηση των υποσχέσεων, η εργασιακή ασφάλεια, οι δίκαιες αποδοχές και η ανοιχτή επικοινωνία αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ αντιθέτως οι αναντιστοιχίες στις αποζημιώσεις, οι άνισες ευκαιρίες εξέλιξης και η αδύναμη ηγεσία δείχνουν να αποτελούν τη βασική τροχοπέδη.

"Η αυθεντικότητα, η ενσυναίσθηση και η εκλογίκευση αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες ενίσχυσης της εμπιστοσύνης" τόνισε κλείνοντας η εισηγήτρια της εσπερίδας, προσκαλώντας τους παραβρισκόμενους CEO σε μια συλλογική συζήτηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζουν προάγοντας την εμπιστοσύνη στο πλαίσιο των οργανισμών τους.

Οι Κύκλοι συναντήσεων του CEO Clubs Greece αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των μελών του, ενώ εντάσσονται σε μια σειρά δράσεων, συναντήσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων που στόχο έχουν να αναδεικνύουν την αξία της ουσιαστικής δικτύωσης και της συλλογικής σκέψης και δράσης.