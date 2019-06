Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας στη βρετανική αγορά

Ειδική εκδήλωση για την προβολή του αναβαθμισμένου και εμπλουτισμένου ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη βρετανική αγορά, διοργανώνεται τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, στο Λονδίνο, από την Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, σε συνεργασία με το δημοφιλές περιοδικό τουρισμού πολυτελείας και ταξιδιωτικών εμπειριών "Condé NastTraveller".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διοργάνωσης του περιοδικού με γενικό τίτλο "Traveller's Tales", που έχουν ως στόχο τη γνωριμία των Βρετανών επαγγελματιών του τουρισμού πολυτελείας και των υψηλού εισοδηματικού επιπέδου Βρετανών τουριστών με ποικίλους προορισμούς, ταξιδιωτικά προϊόντα και ξενοδοχεία πολυτελείας και εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την προώθηση της Ελλάδας, ως κορυφαίου προορισμού για τουρισμό πολυτελείας και θαλάσσιο τουρισμό.

Yπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ελλάδα είχε θριαμβεύσει στα διεθνή ταξιδιωτικά βραβεία του "Condé Nast Traveller" για το 2018, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην κατηγορία "Καλύτερα νησιά παγκοσμίως" (Best islands / Favourite islands), την 1η θέση στην κορυφαία κατηγορία "The World's Top 100" για τα ελληνικά νησιά και τη 2η θέση ως η καλύτερη / πιο αγαπημένη χώρα παγκοσμίως (κατηγορία Best countries / Favourite countries), ενώ ανάλογες διακρίσεις είχε λάβει στα ίδια βραβεία το 2017 και το 2016.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ