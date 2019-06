Νέο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Π. Παυλόπουλος

Νέο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος από τον Αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, αμέσως μετά την άφιξη του για την επίσημη παρουσίαση της έκθεσης "SIGHT" του Sir Antony Gormley. Ο κ. Παυλόπουλος επεσήμανε ότι "από εδώ λοιπόν, την Δήλο του μύθου και της ιστορίας, εμείς, οι Έλληνες, στέλνουμε προς τους γειτονικούς μας Λαούς, ιδίως δε προς την Τουρκία, το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε ειρηνικά με όλους και να μοιρασθούμε τις αρχές και τις αξίες αυτού του Πολιτισμού".

Παράλληλα, τόνισε ότι "στέλνουμε όμως και το μήνυμα ότι είμαστε εξίσου αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι να υπερασπισθούμε, στο ακέραιο, αυτόν τον Πολιτισμό, πάνω στην βάση του πλήρους και ειλικρινούς σεβασμού του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο σύνολό τους".

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Δήλος, από το κέντρο των Κυκλάδων και την "καρδιά" του Αιγαίου, εξέπεμπε, εκπέμπει και θα εκπέμπει πάντοτε, urbi et orbi, το απαστράπτον φως του Πνεύματος και της Ειρήνης. Εκείνο το φως, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει, στο διηνεκές, δημιουργός δύναμη Πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος μετέβη νωρίτερα σήμερα στη Μύκονο, όπου επισκέφθηκε την ομαδική έκθεση "The Palace at 4 a.m." στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Δήλο, προκειμένου να παραστεί στην επίσημη παρουσίαση της έκθεσης "SIGHT" του Sir Antony Gormley στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δήλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ