Washington Times: Γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας από τη νέα πολύπλευρη εξωτερική πολιτική

Υπό τον τίτλο "Greece Finds New Footing as a Player on the World Stage", άρθρο του γνωστού αναλυτή/συγγραφέα στρατιωτικής ιστορίας Victor Davis Hanson στους WASHINGTON TIMΕS και στο περιοδικό NATIONAL REVIEW, κάνει λόγο για αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην γεωπολιτική σκηνή, από τη νέα ‘realpolitik’ που ακολουθεί τελευταία με την διαφοροποίηση της εξωτερικής της πολιτικής, εξισορροπώντας μεταξύ της αντιμετώπισης ιστορικών εχθρών και της οικοδόμησης σταθερών συμφερόντων με νέους συμμάχους.

Σύμφωνα με το άρθρο, η Ελλάδα με τη νέα της "realpolitik" και "πολύπλευρη εξωτερική πολιτική" έχει διδαχθεί από την ευπάθεια των εξαρτημένων σχέσεων του παρελθόντος, έχει βρει πολλά διαρκή (semi-permanent) συμφέροντα και έχει αναβαθμιστεί από την παραδοσιακά παθητική (αν όχι ανασφαλή) περιφερειακή της θέση, σε έναν ρόλο επιτήδειου συνδιαμορφωτή (crafty insider) σε μια στρατηγική θέση στη διασταύρωση των ανταγωνισμών Ευρώπης, Αμερικής, Κίνας και Ρωσίας.

Η άνοδος μιας νεο-οθωμανικής Τουρκίας, μεγαλύτερης, πολυπληθέστερης και με διεκδικήσεις στο ελληνικό Αιγαίο, έστρεψε την Ελλάδα για στρατιωτική προστασία στις ΗΠΑ, οι οποίες ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ισλαμική, αντι-αμερικανική και μεσογειακή ατζέντα του Τούρκου προέδρου Ερντογάν. Το περασμένο φθινόπωρο, ο τότε Έλληνας ΥΕΘΑ Π. Καμμένος δήλωσε ως "πολύ σημαντικό να αναπτύξουν οι ΗΠΑ στρατιωτικά μέσα στην Ελλάδα σε πιο μόνιμη βάση". Πράγματι, η Ελλάδα έλαβε πρόσφατα 70 στρατιωτικά ελικόπτερα από τις Η.Π.Α. και συζητείται η εγκατάσταση drones και άλλων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην ελληνική επικράτεια.

Στην ΕΕ, η Ελλάδα έχει μια περίπλοκη σχέση με τους εταίρους της, με πικρία από την ανεπαρκή αλληλεγγύη τους απέναντι στην οικονομική και μεταναστευτική κρίση που δοκίμασε τη χώρα, και χωρίς να τους εναποθέτει πλέον εμπιστοσύνη, προσδοκά κυρίως οφέλη γύρω από οικονομικά ζητήματα αποπληρωμής χρέους και εισροής τουριστικού εισοδήματος.

Με την Κίνα αναπτύσσει ριψοκίνδυνες αλλά ισχυρές επενδυτικές/επιχειρηματικές σχέσεις, που μεταφέρουν δισεκατομμύρια ευρώ στην προβληματική ελληνική οικονομία και υπενθυμίζουν στην ΕΕ ότι η Ελλάδα έχει και άλλες επιλογές σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, τις υποδομές και το εμπόριο. Η COSCO έχει επενδύσει περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην ανακαίνιση του ιστορικού ελληνικού λιμανιού του Πειραιά, το οποίο είναι σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, με στόχο να γίνει σύντομα και το πιο πολυσύχναστο.

Με τη Ρωσία του Πούτιν, η Ελλάδα διατηρεί δυνάμει συμμαχικές σχέσεις, χρήσιμες για τις ενεργειακές της ανάγκες και τον τριγωνισμό της εξωτερικής της πολιτικής, δεδομένων των ιστορικών θρησκευτικών δεσμών των δύο λαών και της προβλεπόμενης ολοκλήρωσης ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα προμηθεύει με ρωσικό αέριο τις ανάγκες της Ελλάδας.

Ξεπερνώντας την αντι-ισραηλινή της στάση του παρελθόντος, η Ελλάδα αναπτύσσει πλέον γρήγορα φιλικές και χρήσιμες σχέσεις με το Ισραήλ, με διαθέσεις απεξάρτησης από τις μεγάλες δυνάμεις και εγκατάλειψης της κατευναστικής αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας. Το Ισραήλ τώρα σχεδιάζει να κατασκευάσει έναν μεγάλο υποβρύχιο αγωγό φυσικού αερίου για να διασυνδέσει τους πόρους του με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Ελλάδα, βέβαια, βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί. Με την εξισορρόπηση μεταξύ των αντιπάλων της και την εξεύρεση νέων φίλων, η Ελλάδα μεγεθύνει τη δική της σημασία. Καθίσταται όμως επίσης ένα ακόμα μεγαλύτερο εστιακό σημείο στους ανταγωνισμούς μεγάλων δυνάμεων και εμπορικού συμφερόντων, καταλήγει το άρθρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ