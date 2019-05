Ρεκόρ συμμετοχής στον Φοιτητικό Διαγωνισμό JA Start Up 2019

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Μαθητικού Διαγωνισμού "Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2019" που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Μαϊου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece είναι στην τελική ευθεία για να αναδείξει και την καλύτερη επιχειρηματική ιδέα για την Ελλάδα, των φοιτητών και των φοιτητριών, που συμμετέχουν φέτος στον 5ο Πανελλαδικό Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "JA Start Up 2019".

Όπως στο μαθητικό διαγωνισμό έτσι και στο φοιτητικό, οι ομάδες παρακολουθούν διαδραστικά μαθήματα-οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού Junior Achievement Worldwide για τη δημιουργία μιας καινοτόμας επιχείρησης και η διαδικασία καταλήγει σε διαγωνισμό, με το νικητή του πρώτου βραβείου να εκπροσωπεί την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του Junior Achievement Eυρώπης. To "JA Start Up" είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Δίνει την ευκαιρία σε σπουδαστές 18-30 ετών να αναπτύξουν με δομημένο και οργανωμένο τρόπο τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης.

Κάθε χρόνο η συμμετοχή μεγαλώνει, αλλά φέτος, την 5η συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται στην Ελλάδα, η αύξηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Στο "JA Start Up 2019" συμμετείχαν 500 φοιτητές και φοιτήτριες από 20 Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα που κατέθεσαν και ανέπτυξαν 80 καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Από τις 80 ιδέες, οι 20 προκρίθηκαν στο Μεγάλο Τελικό και θα διαγωνισθούν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 στο Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254, Ταύρος, στην αίθουσα "Ιφιγένεια". Ο διαγωνισμός φιλοξενείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και το ΣΕΝ/JA Greece ευχαριστεί θερμά την Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου. Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Διαγωνισμό "Εnterprise Challenge 2019" του Junior Achievement Europe που θα πραγματοποιηθεί 24-26 Ιουνίου 2019 στο Όσλο.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο "JA Start Up 2019" -με σειρά μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών- είναι: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Mediterranean College, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Perrotis College, Deree - The American College of Greece, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ., Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Metropolitan College και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Oι υπεύθυνοι καθηγητές (με αλφαβητική σειρά) είναι: Αραβώσης Κωνσταντίνος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Δουκίδης Γεώργιος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Καλαπούτη Κλεονίκη (Mediterranean College), Κίνιας Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Λιανός Πάρης (Mediterranean College), Λουνής Σταύρος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Πέππα Ματίνα (Μediterranean College) Τσάρτας Πάρις (Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Φούσκας Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

"Ο "JA Start Up 2019" είναι φοιτητικός διαγωνισμός μεγάλου κύρους"

"Η αξιοσημείωτη αύξηση της φετινής συμμετοχής των φοιτητικών ομάδων απορέει από το γεγονός ότι ο διαγωνισμός του Junior Achievement διαθέτει πολύ σημαντικά εργαλεία που τον διαφοροποιούν από αντίστοιχους φοιτητικούς διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece και Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Eυρώπης, Aργύρης Τζικόπουλος και τόνισε: "Το "JA Start Up 2019" γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος και δίνει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις με ένα προσεκτικά μελετημένο εκπαιδευτικό υλικό που παρακολουθούν 15.000 φοιτητές σε όλη την Ευρώπη, με απώτερο στόχο να αναδειχθεί η νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες φοιτητές να διαγωνισθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του Junior Achievement Worldwide, ενός παγκόσμιου οργανισμού μεγάλου κύρους -με παραρτήματα σε 120 χώρες- που γιορτάζει φέτος 100 χρόνια από την ίδρυσή του και πρόσφατα κατέκτησε μια σπουδαία διάκριση, την 7η θέση των 500 καλύτερων μη κερδοσκοπικών οργανισμών στον κόσμο".



Oι καινοτομίες του "JA Start Up 2019": Πρωτότυπη πλατφόρμα και webinars από experts

Ο Μάνος Παυλάκης, Learning Director και Υπεύθυνος του "JA Start Up 2019" για το ΣΕΝ/JA Greece, εξηγεί ότι φέτος -για πρώτη φορά- δημιουργήθηκε πρωτότυπη πλατφόρμα ειδικά για το φοιτητικό project επιχειρηματικότητας του JA έτσι ώστε να υπάρχει άριστη οργάνωση, υποστήριξη από εξαιρετικούς εθελοντές-μέντορες μέσω webinars και επικοινωνία μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν. "Θέλουμε οι φοιτητές να αποκομίζουν κάτι ουσιαστικό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. H πλατφόρμα, https://learn.ja.org, αποτέλεσε ένα κόμβο επικοινωνίας, συνεργασίας και δικτύωσης και έδωσε τη δυνατότητα και σε φοιτητές από διαφορετικά Πανεπιστήμια απ’ όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Έχουμε εντυπωσιασθεί με τις έξυπνες ιδέες που έχουν κατατεθεί, ανυπομονούμε να δούμε τις επίσημες παρουσιάσεις την ημέρα του διαγωνισμού και ποια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό", κατέληξε ο κ. Παυλάκης. Το ΣΕΝ/JA Greece ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές-μέντορες, στελέχη επιχειρήσεων (με αλφαβητική σειρά): Γαβρά Χαρά (Mondelez), Γερογιάννης Δημήτρης (Finabyss), Γκουβέλης Ηλίας (B.Y.O.C. ECOMMERCE ltd), Γυμνοπούλου Ελένη (Mondelez), Ιωάννου Ελεάνα (Mondelez), Καθαράκης Μιχάλης (TEI Kρήτης), Καστρίτης Ηλίας (Στέλεχος Δημόσιας Διοίκησης), Καρατζά Μαριάνθη (Human Technology), Καραμαούνας Βασίλης (Στέλεχος Οικονομικής και Νομικής Διαχείρισης Έργων), Μαρκουίζος Κάρολος (MetLife), Μπονάτος Γιάννης (PwC, Greece), Μπουλούγαρη Κατερίνα (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης), Νικολόπουλος Στέργιος (Mondelez), Νικολούδης Χρήστος (Mantis), Παπαγιαννακόπουλος Πάνος (Ernst & Young), Παπαδάκης Δημήτρης (Ιnnovation Booster). Πουνέντη Έλενα (SAP Hellas).

Το πρόγραμμα του διαγωνισμού την Πέμπτη 30 Μαϊου 2019 στον "Ελληνικό Κόσμο"

Tην Πέμπτη 30 Μαϊου 2019, οι 20 ομάδες που προκρίθηκαν στον Πανελλαδικό Τελικό θα πραγματοποιήσουν τις επίσημες παρουσιάσεις τους από τις 11:30 έως τις 15:00. Θα ακολουθήσει ομιλία του CEO της Entranet και συγγραφέα του Best Seller "Startups: Από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά", Λευτέρη Παπαγεωργίου και στις 15:30 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην επίσημη τελετή των βραβεύσεων, που θα παρουσιάσει η Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΣΕΝ/JA Greece, Μαρία Γιαννέτου.