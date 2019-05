Ο ΠτΔ επισκέφθηκε το Executive Briefing Center της Huawei στο Πεκίνο

Το Executive Briefing Center της Huawei, στο Πεκίνο επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Παυλόπουλος συναντήθηκε σήμερα με τον κ. Philip Jiang, Senior Vice President of Huawei Technologies Co. Ltd., και έτυχε θερμής υποδοχής από τους εκπροσώπους της Huawei στο Executive Briefing Center όπου ενημερώθηκε για όλες τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις της Huawei όπως επίσης και για το όραμα της εταιρείας για έναν πλήρως συνδεδεμένο, έξυπνο κόσμο.

Ο Έλληνας Πρόεδρος ενημερώθηκε για τη στρατηγική της εταιρείας και τους κλάδους που δραστηριοποιείται η Huawei, ενώ τονίστηκε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα με μεγάλες ευκαιρίες σε ποικίλους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία, οι εμπορευματικές μεταφορές, ο τραπεζικός τομέας, ο τουρισμός & η φιλοξενία καθώς και ο δημόσιος τομέας. Στη διάρκεια της συνάντησης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ενδιαφέρον της Huawei για μεγαλύτερη συμβολή στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της χώρας.

Η Huawei είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας για περισσότερα από 15 χρόνια και παρέχει συνεχώς και απρόσκοπτα ασφαλή και σταθερά δίκτυα υψηλής ταχύτητας στην ελληνική αγορά. Η Huawei προσφέρει τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα και λύσεις, οι οποίες μέσω των τοπικών εταίρων της ενισχύουν τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι έξυπνες πόλεις, η μεταφορά, η ενέργεια και ο χρηματοπιστωτικός τομέας της χώρας.



Ειδική αναφορά έγινε στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Huawei και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Seeds for the Future για τους ταλαντούχους φοιτητές τμημάτων Πληροφορικής. Ένα πρόγραμμα που στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να εκπαιδευτούν σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 25 Έλληνες φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα και 10 ακόμη θα ενταχθούν τον προσεχή Νοέμβριο. Μέσω τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και η Ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να συγχαρεί τους φοιτητές του Προγράμματος που συμμετείχαν το 2018 και να ακούσει τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στο Πεκίνο και στη Shenzhen.

Ο κ. Philip Yang, Senior Vice President of Huawei δήλωσε: "Η Huawei παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να επενδύει στην επιστήμη και την τεχνολογία, και συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος σε θέματα τεχνολογικών καινοτομιών. Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος σε τεχνολογίες αιχμής με απώτερο στόχο να παρέχουμε υπηρεσίες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Η Κίνα ως χώρα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στους τομείς της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας και ως εκ τούτου μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός στρατηγικός εταίρος για την Ελλάδα προσφέροντας τεχνογνωσία προστιθέμενης αξίας με σημαντικά οφέλη για τη χώρα".

Ο κ. Jacky Chen, CEO Ελλάδας, δήλωσε ότι: "Οι δύο χώρες συνδέονται στενά με το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν που έχουν και τη συμβολή τους στην εξέλιξη και την ανθρώπινη πρόοδο". Και πρόσθεσε: "Σήμερα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ενισχυθεί περαιτέρω αυτός ο δεσμός, μέσα από μια στενή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού, αξιοποιώντας όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι δύο χώρες".

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με δείπνο που διοργανώθηκε προς τιμήν του Έλληνα Προέδρου και τη δέσμευση ότι τα δύο έθνη θα συνεχίσουν τη γόνιμη συνεργασία τους.