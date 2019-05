Νέα επίθεση Λ. Κρέτσου στα Ellinika Hoaxes

Η ελληνική κυβέρνηση επέκρινε τo Facebook, μετά την ανακοίνωση της διαδικτυακής πλατφόρμας ότι θα συνεργαστεί με έναν "αμφιλεγόμενο" ελεγκτή γνησιότητας αναρτήσεων στη χώρα. Η Αθήνα λέει ότι ετοιμάζεται πλέον να εγείρει το ζήτημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός και λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις. Στο πλαίσιο του ελέγχου της αλήθειας ή της γνησιότητας αναρτήσεων από τρίτα μέρη, το FB ανακοίνωσε στις 2 Μαΐου ότι θα επεκτείνει το πρόγραμμα στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ellinika Hoaxes.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους επικριτές της απόφασης, η ιστοσελίδα δεν πληροί τα κριτήρια αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων στη χώρα, καθώς η εταιρεία απασχολεί μόνο έναν δημοσιογράφο. "Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας τεχνολογικός γίγαντας όπως το Facebook αποφασίζει να εμπιστευτεί την εργασία του Φρουρού της Αλήθειας του Ελληνικού Διαδικτύου σε μια εταιρεία που δεν διαθέτει την ίδια εξειδίκευση και εμπειρία με άλλους εταίρους του FB όπως το Γαλλικό Πρακτορείο και το Associated Press", δήλωσε στο Euractiv ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Λευτέρης Κρέτσος.

Αρκετές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι Έλληνες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο Διαδίκτυο για την ειδησεογραφική τους ενημέρωση καθώς έχει εκπέσει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2018, είχε διαπιστώσει ότι το χαμηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στην τηλεόραση στην Ευρώπη ανήκε στην Ελλάδα (40%). Ο κ. Κρέτσος είπε ότι η απόφαση του Facebook να αναθέσει το ρόλο "χωροφύλακα της αλήθειας" σε μια εταιρεία που δεν έχει την ικανότητα να πράξει κάτι τέτοιο, είναι πολύ σοβαρή, κυρίως 20 ημέρες πριν τις Ευρωπαϊκές εκλογές. "Η ιστοσελίδα Ellinika Hoaxes συνδέεται με το περιοδικό Athens Voice, το οποίο έχει συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό. Βεβαίως, αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα του μέσου, αλλά στο παρελθόν έχει παρουσιάσει ψευδείς ειδήσεις", πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Ο κ. Κρέτσος εξέφρασε επίσης αμφιβολίες έναντι της χρηματοδότησης της ιστοσελίδας, λέγοντας ότι το Facebook τον αναφέρει ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ενώ υπό το νέο του καθεστώς, εμφανίζεται ως κερδοσκοπικός οργανισμός. "Στις 22 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπουργών θα επικεντρωθεί στην παραπληροφόρηση [...] Σχεδιάζω να θίξω το ζήτημα αν δεν λάβουμε απαντήσεις. Δεν θέλουμε να αναλάβει την υπόθεση η ΕΡΤ ή το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αλλά σε αυτήν τη χώρα, δεν έχουμε σοβαρούς δημοσιογράφους και αναλυτές, πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα;" διερωτήθηκε ο Έλληνας υπουργός.

Πηγές του Facebook δήλωσαν στο Euractiv ότι τα Ellinika Hoaxes καθώς και όλοι οι άλλοι εταίροι που προσλαμβάνει η εταιρεία για τον έλεγχο γεγονότων από τρίτα μέρη, έχουν πιστοποιηθεί μέσω ενός αμερόληπτου Διεθνούς Δικτύου Ελέγχου Γεγονότων (IFCN), που εγκρίνει τους εταίρους fact-cheking με βάση δέσμη κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι καθώς το Facebook δεν είναι διαιτητής της αλήθειας, βασίζεται στο Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Γεγονότων (IFCN), για να θέσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές υψηλών προδιαγραφών και αν κάποιος από τους εταίρους βρεθεί να παραβιάζει τα πρότυπα αυτά, διακόπτεται η συνεργασία μαζί του. Το Euractiv ήρθε επίσης σε επαφή με τον Baybars Orsek, διευθυντή του IFCN. Ο Orsek είπε ότι τα Ellinika Hoaxes είναι πιστοποιημένο υπογράφον μέρος του Κώδικα Αρχών του IFCN και ξεκαθάρισε ότι ο εν λόγω κώδικας εφαρμόζεται στις μονάδες ελέγχου αλήθειας, και όχι "θυγατρικοί ή συνεργαζόμενοι οργανισμοί".

"Γι' αυτόν το λόγο δεν έχω δικαίωμα να σχολιάσω τα περί Athens Voice", είπε. Σχετικά με τον αριθμό μελών του προσωπικού στα Ellinika Hoaxes, ο Orsek σχολίασε, "Βασιζόμαστε στις πληροφορίες που έχουμε από την εφαρμογή και την αξιολόγησή τους, που εμφανίζουν όλο το προσωπικό της ομάδας μέσω του πεδίου Ποιοι Είμαστε (Who We Are)".

Πηγή: ΑΜΠΕ