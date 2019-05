Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Ενεργειακού Συμποσίου της ΗΑΕΕ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και αθρώα συμμετοχή το φετινό 4ο Ενεργειακό Συμπόσιο που διοργάνωσε η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) από τις 6 ως τις 8 Μαΐου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Το Συμπόσιο τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες συμμετέχοντες, ενώ οι παρουσιάσεις, οι ομιλίες και ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ του κοινού και των ομιλητών αναβάθμισαν τις γνώσεις όλων για τα φλέγοντα ενεργειακά θέματα. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες είχαν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για κοινωνική δικτύωση, καθώς και για να μάθουν περισσότερα για το έργο της ΗΑΕΕ.

Το φετινό Συμπόσιο εστίασε σε κρίσιμης σημασίας θεματικές, όπως η πορεία της ανάπτυξης των ΑΠΕ, ο ρόλος του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και περιφερειακά, η χρηματοδότηση και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου της χώρας μας. Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη για εξεύρεση επαρκούς χρηματοδότησης για νέα έργα, ο απαραίτητος ρόλος ενός αποδοτικού και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και η μετεξέλιξη της νοοτροπίας στην εγχώρια αγορά ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική.

6 Μαΐου: Πρώτη ημέρα του Συμποσίου

Κατά την πρώτη ημέρα του Συμποσίου (6/5), παρουσιάστηκε η "Βίβλος της Ενέργειας”, την οποία εκπόνησε η ΗΑΕΕ από κοινού με την Εθνική Τράπεζα με στόχο την καταγραφή των εξελίξεων σε όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα και την παροχή χρήσιμης πληροφόρησης σε υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Καλωσόρισμα απηύθυνε εκ μέρους των διοργανωτών ο πρόεδρος της ΗΑΕΕ, Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός από τον πρόεδρο της International Association for Energy Economics (IAEE), Christophe Bonnery.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Yπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος μίλησε αναλυτικά για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, σε έναν τομέα που μετασχηματίζεται ραγδαία, και υπογράμμισε ότι ο διπλασιασμός των ΑΠΕ στην τελική παραγωγή είναι εφικτός. Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον ανοίγει συνολικότερα η δυνατότητα για σημαντικές επενδύσεις σε όλα τα πεδία της ενεργειακής μετάβασης.

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης ενέργειας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ενεργειακή της πολιτική, ιδίως στο θέμα της ΔΕΗ, ενώ παρουσίασε τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο τομεάρχης ενέργειας του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Αρβανιτίδης, επίσης αναφέρθηκε στη ΔΕΗ λέγοντας ότι "απαιτείται εθνική συνεννόηση για τη ΔΕΗ, η διαχρονική ασυνεννοησία κόστισε πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε".

Την σημερινή κατάσταση και πορεία των προσπαθειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκιαγράφησε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Θωμάς, Aναπληρωτής Διευθυντής της DG Energy. Ανέφερε σχετικά ότι έχει διαμορφωθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο με ξεκάθαρους στόχους ευρωπαϊκά και εθνικά, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι η εξασφάλιση αυτών των όρων και προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την επένδυση 200 δις ετησίως από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς αυτό είναι το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται.

Στη συνέχεια, οι Πρέσβεις της Ιταλίας, Elfisio Luigi Marras, της Ισπανίας, Enrique Viguera Rubio και του Βελγίου, Luc Lieabaut, μίλησαν για τη διεθνή διάσταση της ενέργειας, για τη σημασία των νέων ενεργειακών δικτύων και των διασυνδέσεων, αλλά και των επενδύσεων εν γένει στον κλάδο.

Ακολούθως, ο Δ/νων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην κομβική θέση που λαμβάνει η Εθνική Τράπεζα στη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα, αλλά και στη σημασία της "Βίβλου Ενέργειας" με τίτλο "Greek Energy Market Report 2019" που εκπόνησε η ΗΑΕΕ από κοινού με την Εθνική Τράπεζα και την οποία παρουσίασαν από κοινού με τον Δρ. Ανδριοσόπουλο.

Επόμενη ήταν η συνεδρία για τον ρόλο του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Nicola Battilana, μίλησε για την ανάπτυξη του διαχειριστή σε τέσσερις τομείς με επενδύσεις 2 δισ. ευρώ, την οποία σχεδιάζει η διοίκηση της εταιρείας. Ο Διευθυντής Ανάπτυξης της ΔΕΗ, Φώτης Καραγιάννης τόνισε ότι η εταιρεία έχει θέσει στόχο να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά φυσικού αερίου στο 5% μέσα στην επόμενη πενταετία. Ο Δημήτρης Τζώρτζης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, υπογράμμισε ότι η επιχείρηση σχεδιάζει τα εργαλεία και τους τρόπους για να πρωταγωνιστήσει στην αγορά φυσικού αερίου έχοντας ολοκληρώσει μέσα στο επόμενο διάστημα τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό με την διάσπαση σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών. Με σημαντικές τοποθετήσεις συνεισέφεραν οι κ.κ. Jean-Marc Leroy, επικεφαλής του τομέα αερίου της Engie και πρόεδρος του GIE, Κωστής Σιφναίος, διευθυντής έργων της Gastrade και Marcel Kramer, σύμβουλος ενεργειακών έργων και πρόεδρος του EDI. Συντονιστής ήταν ο René Bautz, Διευθύνων Σύμβουλος της Gaznat και Πρόεδρος του World Energy Council – Global Gas Centre (WEC – GGC).

Μιλώντας κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, υποστήριξε ότι η σωτηρία της ΔΕΗ είναι ο πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε πως η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει ενεργειακός κόμβος, όντας το πλέον ανεπτυγμένο κράτος και διαθέτοντας την πιο ώριμη ενεργειακή αγορά της περιοχής.

Στη συνέχεια του συνεδρίου, ο Πρέσβης της Γαλλίας, Christophe Chantepy, είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τις διμερείς ενεργειακές σχέσεις και τη σημασία ανάπτυξής τους σε μια μεταβατική εποχή για τον κλάδο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, παρουσίασε στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, λέγοντας ότι η ΔΕΗ αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτάκης μίλησε για την εξέλιξη του διαγωνισμού αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων, καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια της ΔΕΗ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, o κ. Παναγιωτάκης από πλευράς ΔΕΗ και ο κ. Eric Scotto από την AKUO Energy ανακοίνωσαν την υπογραφή ενός σημαντικού Μνημονίου Κατανόησης με σκοπό να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enel Green Power Hellas, Αριστοτέλης Χανταβάς, πήρε το λόγο στη συνέχεια και μίλησε για τις απαραίτητες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα, αλλά και για τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η Enel.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για τις εφαρμογές του LNG και του CNG στο εγχώριο ενεργειακό σύστημα, μίλησε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας, ο Διευθυντής Ανάπτυξης LNG της Naturgy, Francisco Javier Rubio Oderiz, ο Διευθυντής της Scale Gas, Alvaro Delicado Rodriguez Ajuria και ο Διευθυντής Καινοτομίας της Lloyd’s Resister South Europe, Παναγιώτης Μήτρου. Οι ομιλητές ανέλυσαν τη σημασία των νέων αυτών καυσίμων για τη χώρα και την περιοχή εν γένει, ενώ αναφέρθηκαν εκτενώς σε διαθέσιμες λύσεις και σχέδια που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή. Συντονιστής ήταν ο Christophe Malet, Αντιπρόεδρος της Hanas New Energy Group.

Τελευταία συνεδρία της πρώτης ημέρας του Συμποσίου ήταν αυτή για τη γεωπολιτική της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη και τις εξελίξεις στην παραγωγή και προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου το οποίο συντόνισε ο πρ. Υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι ομιλίες του πρώην υπουργού ενέργειας της Ρουμανίας, Victor Grigorescu, του Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων της Aμερικανικής Pρεσβείας στην Ελλάδα, William Chip Laitinen, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥ, Ιωάννη Μπασιά, του Διευθυντή της Saipem για το σχέδιο Ζορ, Luigi Ferroni του διευθύνοντα συμβούλου και Aντιπροέδρου της Energean Oil & Gas, Δημήτρη Γόντικα και του Εκτελεστικού Δ/ντή του Centre for Energy Skolkovo, Vyacheslav Mishchenko.

7 Μαΐου: Η δεύτερη ημέρα του Συμποσίου

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συμποσίου, οι θεματικές που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες ήταν ο ρόλος του LNG και των αγωγών, το success story του ΔΕΣΦΑ, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης και δραστηριοποίησης των εταιρειών, η καινοτομία και τα δίκτυα και η ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας του 4ου Ενεργειακού Συμποσίου, η Megan Richards, Διευθύντρια ενεργειακής πολιτικής της DG Energy, μίλησε για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ε.Ε. σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη. Αναφορικά με την Ελλάδα, επισήμανε ότι υπάρχει πολύ ενεργή συμμετοχή σχετικά με την καθαρή ενέργεια στα νησιά, ενώ εκτίμησε ότι θα υπάρξει δημιουργία θέσεων εργασίας στη χώρα μας από την ενεργειακή μετάβαση.

Ακολούθησε η συνεδρία για την εξέλιξη των αγορών φυσικού αερίου (αγωγοί και LNG) υπό το συντονισμό της Valérie Ducrot, Διευθύντριας του World Energy Council – Global Gas Centre (WEC – GGC). Το ρόλο του παγκόσμιου φόρουμ των χωρών-εξαγωγέων φυσικού αερίου ως ένα σημαντικό παίκτη της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου παρουσίασε η Mahdjouba Belaifa, επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Φυσικού Αερίου στο GECF. Ο Samuele Furfari, Καθηγητής γεωπολιτικής της ενέργειας στο Université Libre de Bruxelles, τόνισε πως ο ρόλος της τεχνολογίας είναι κρίσιμος σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία δίχως να καθίσταται εύκολο να προβλέψουμε τις όποιες μεταβολές πρόκειται να λάβουν χώρα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν άρδην τα δεδομένα της ενεργειακής πραγματικότητας. Η Lucie Roux, επικεφαλής συντάκτρια για το LNG του S&P Global Platts, ανέφερε πως η ευρωπαϊκή αγορά διατηρεί σημαντικό ενδιαφέρον για την διοχέτευση ποσοτήτων LNG από τις ΗΠΑ και άλλους προμηθευτές. Ο Μιχαήλ Ανδρέου, Μέλος του ΔΣ της κυπριακής ΔΕΦΑ, υπογράμμισε ότι η Κύπρος έχει εισέλθει για τα καλά στην κούρσα του φυσικού αερίου με μια σειρά έργων εθνικής και περιφερειακής σημασίας να σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, μεταμορφώνοντας την αγορά φυσικού αερίου στην Μεγαλόνησο και παράλληλα ενισχύοντας το ειδικό βάρος στην περιοχή. Ο Federico Regola, Επιχειρησιακός Διευθυντής της ZeniΘ, σημείωσε κατά τη δική του ομιλία ότι παρά τα θετικά σημάδια που παρατηρούνται στην λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου σε λιανική και χονδρική, μένουν ακόμη σημαντικές τομές και βελτιώσεις να γίνουν προκειμένου να φτάσουμε στην διαμόρφωση μιας αγοράς καθαρού ανταγωνισμού στα πρότυπα των ευρωπαϊκών αγορών. Ο Γενικός Διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, Ιωάννης Μητρόπουλος, σχολίασε ότι στην Ελλάδα, σε ότι αφορά τη λιανική αγορά, ο ανταγωνισμός έγκειται κυρίως στις τιμές του φυσικού αερίου σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αγορές όπου το ειδικό βάθος πέφτει στις παρεχόμενες υπηρεσίες, γεγονός που βέβαια ήδη κάνει την εμφάνισή του από την σκοπιά των πελατών και αναπτύσσεται περαιτέρω. Τέλος, ο Χρήστος Σκουλίδας, Τεχνικός Διευθυντής της ΕΔΑ Αττικής, μίλησε για το ρόλο της εταιρείας στην ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς και τόνισε ότι στόχος είναι εντός της επόμενης πενταετίας να ξεκινήσει εκ νέου η κατασκευή νέου δικτύου.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος ανέλυσε τη σημασία της χώρας μας ως ανερχόμενου ενεργειακού κόμβου, στο σταυροδρόμι μεταξύ Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης. Παράλληλα, μίλησε για την ένταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην κυπριακή ΑΟΖ λόγω της απόφασης της Τουρκίας να πραγματοποιήσει παράνομη γεώτρηση, και διευκρίνισε ότι εφόσον η Τουρκία συνεχίζει να κινείται εκτός διεθνούς δικαίου, θα επιτείνει περαιτέρω την απομόνωσή της. Έπειτα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Tudor Buzatu, αναφέρθηκε στην περιφερειακή διάσταση των ενεργειακών εξελίξεων.

Θέμα της επόμενης συνεδρίας ήταν το success story του ΔΕΣΦΑ, υπό το συντονισμό του Δρ. Κώστα Ανδριοσόπουλου, προέδρου της ΗΑΕΕ. Πρώτος μίλησε ο Riccardo Lambiris, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο νέος μέτοχος της ΔΕΣΦΑ αποτελείται από σημαντικούς παίκτες της αγοράς φυσικού αερίου, γεγονός που προσφέρει αξία. Επίσης, τόνισε ότι το 2019 το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεκινήσει τον διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και την μονάδα αποθήκευσης αερίου στην Καβάλα. Εν συνεχεία, η Αργυρώ Μπανίλα, Αναπ. Διευθύντρια του Τομέα Ειδικών Πιστοδοτήσεων & Κοινοπρακτικών Δανείων της Εθνικής Τράπεζας, παρουσίασε το επιχειρηματικό προφίλ της Τράπεζας και μίλησε για τη συμμετοχή της στη διαδικασία του διαγωνισμού του ΔΕΣΦΑ. Ο Fernando Kalligas Castiella, Περιφερειακός Διευθυντής της Enagás για την Ελλάδα, ανέφερε ότι η εταιρεία του εκτιμά πως στην Ελλάδα η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια με ΦΑ θα αυξηθεί, θα υπάρξει περισσότερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των ΑΠΕ ενώ οι διασυνδέσεις θα επιφέρουν μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ στο πάνελ συμμετείχε και ο Rudy Van Beurden, Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Fluxys.

Στη συνεδρία με θέμα το ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, συντονιστής ήταν ο Τάσος Γκαρής, Αντιπρόεδρος της ΗΑΕΕ. Αρχικά, το Μέλος της ΡΑΕ, Νεκταρία Καρακατσάνη, μίλησε εκτενώς για τη σημασία του target model και για τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στους κόλπους του ACER σχετικά με τις συστάσεις προς τις κρατικές αρχές. Ο Μιχάλης Φιλίππου, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ανέλυσε τη δομή και τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στο κοινό. Ο Νίκος Φρυδάς, ειδικός στην ενέργεια της International Finance Corporation (IFC), μίλησε για τις εμπορικές σχέσεις σε μια ανταγωνιστική αγορά και περιέγραψε το έργο APEX επικεντρώνοντας στην αγορά της Αλβανίας. Ο Ashutosh Shastri, μέλος του ΔΣ του Global Gas Centre-World Energy Council (WEC –GGC) και ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, Πρόεδρος του ΕΣΕΠΗΕ συμμετείχαν με τις δικές τους εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις.

Ο Ανδρέας Σιάμισης, αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, αφιέρωσε τη δική του ομιλία στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο του εγχώριου ενεργειακού τομέα, αλλά και στο ρόλο των ΕΛΠΕ. Δήλωσε σχετικά ότι "θέλουμε να φτάσουμε στα 300 με 400 MW ΑΠΕ μέσα στα επόμενα χρόνια" και πρόσθεσε ότι ο όμιλος διαθέτει πολύ σημαντική παρουσία στην περιοχή, βελτίωση στη διακυβέρνηση και την εταιρική δομή του με αποτέλεσμα τα τελευταία 2 με 3 χρόνια να σημειώνουν άλματα τα κέρδη των ΕΛΠΕ.

Ακολούθησε η βράβευση του προέδρου του REN21, Αρθούρου Ζερβού, από τον

Σπύρο Παπαευθυμίου, αντιπρόεδρο της ΗΑΕΕ και καθηγητή στο ΤΕΙ Κρήτης. Με αφορμή την τιμητική αυτή διάκριση, ο κ. Ζερβός μίλησε για τις δραστικές και αποφασιστικές πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στους υπόλοιπους τομείς πλην της ηλεκτροπαραγωγής το κενό παραμένει χαώδες ως προς τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η επόμενη συνεδρία αφορούσε τα νέα χρηματοδοτικά και επιχειρηματικά μοντέλα με συντονιστή τον Αιμίλιο Γαλαριώτη, μέλος του ΔΣ της ΗΑΕΕ και καθηγητή χρηματοοικονομικών στο γαλλικό Audencia Business School. Η Επιστήμη Οικονομοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής στην DG Energy, παρουσίασε το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση και σκιαγραφεί τον "μονοπάτι" προς την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και 2050. Ο Χάρης Δαμάσκος, τραπεζίτης της EBRD, έδωσε το στίγμα της τράπεζάς του σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. Ο Χάρης Δούκας, επίκουρος καθηγητής στο ΕΜΠ, μίλησε για το μέλλον της καθαρής ενέργειας και για τις εκτιμήσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα. Ο Dusan Klinar, καθηγητής χημείας στα πανεπιστήμια Μάριμπορ και ZRS Bistra Ptuj συνέβαλε με μια πολύ τεκμηριωμένη παρουσίαση.

Στη συνεδρία για το ρόλο των δικτύων στον ενεργειακό τομέα, συντονιστής ήταν ο Miguel Palacios, πρύτανης στο ESCP και στο Europe Business School. Ο Maher Chebbo, Εκτελεστικός Διευθυντής της GE Digital Energy Solutions, παρουσίασε τις θέσεις της εταιρείας για την ενεργειακή μετάβαση και τις νέες λύσεις και υπηρεσίες που έχουν εμφανιστεί στον κλάδο. Ο Νίκος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ, σχολίασε ότι ο πελάτης αποκτά πλέον κεντρικό ρόλο στο σύστημα ενέργειας μέσα από την παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Διαχειριστής γίνεται περισσότερο διαχειριστής δεδομένων και επομένως δεν μεταφέρει μόνο την ενέργεια αλλά και τα δεδομένα. Ο Χάρης Βωβός, επικεφαλής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, υπογράμμισε ότι το ποσό που απαιτείται για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 140 δις ευρώ επενδύσεων και περίπου 70 δις σε δίκτυα φυσικού αερίου, άρα οι χρηματοοικονομικοί θεσμοί πρέπει να παίξουν πιο ενεργό ρόλο ώστε να επιταχύνουν την μετάβαση των δικτύων, ενώ ο Θωμάς Νικολακάκης, αναλυτής μοντέλων ενεργειακών συστημάτων της IRENA, σημείωσε ότι ο οργανισμός έχει επικεντρωθεί πολύ στο θέμα της ενεργειακής ευελιξίας, αλλά και στην αποκεντρωμένη παραγωγή.

Ακολούθησε ομιλία του Γ.Γ.. Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του ΥΠΕΝ, Μιχάλη Βερροιόπουλου, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της πολιτικής της κυβέρνησης και οι προκλήσεις από εδώ και πέρα.

Η τελευταία συνεδρία της ημέρας είχε ως θέμα την ανάπτυξη των ΑΠΕ και πραγματοποιήθηκε με το συντονισμό της Αλεξάνδρας Σδούκου, συμβούλου του προέδρου της ΝΔ για ενεργειακά θέματα. Ο Διονύσης Παπαχρήστου, Διευθυντής δημοσίων σχέσεων της ΡΑΕ, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Αρχής σε ότι έχει να κάνει με το νέο ρυθμιστικό καθεστώς των ΑΠΕ και την πορεία των σχετικών διαγωνισμών. Ο Παναγιώτης Παπασταματίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΕΤΑΕΝ, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αιολικών και τι πρέπει να γίνει καλύτερα ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο στο εξής. Ο Κωνσταντίνος Βενετσάνος, Project Finance Manager της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μίλησε για τις χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των ΑΠΕ και ανέλυσε την οπτική γωνία της τράπεζας στο θέμα αυτό. Ο Κωνσταντίνος Τομαράς, αναπ. Διευθύνων Σύμβουλος της Σπυρόπουλος, μίλησε για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην ελληνική αγορά. Ο Βασίλης Σπηλιοτόπουλος, Διευθυντής της Siemens-Gamesa για την Ελλάδα και την Κύπρο, επικέντρωσε στο τι πρέπει να γίνει ώστε να προσελκύσει η Ελλάδα περισσότερες επενδύσεις στα αιολικά. Ο Αθανάσιος Στούμπος, Διευθυντής έρευνας και επικεφαλής του εργαστηρίου περιβαλλοντικής έρευνας και Διευθυντής του κέντρου Δημόκριτος, αναφέρθηκε εκτενώς στο ρόλο του υδρογόνου ως ενεργειακός φορέας.

8 Μαΐου: Τρίτη ημέρα του Συμποσίου

Κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα του Συμποσίου, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής μετάβασης, των γεωπολιτικών θεμάτων και της ενεργειακής ασφάλειας.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία, ο Geoffrey Wood, πρύτανης του Essex Business School, μίλησε για τα sovereign wealth funds και για το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή και η υπερθέμανση του πλανήτη θα οδηγήσουν σε διαφορετικές μεγαλουπόλεις, ενώ κανείς δεν μπορεί να κάνει ακριβείς προβλέψεις.

Ο Mamadou-Abou Sarr, Αντιπρόεδρος του Northern Trust Asset Management, στην παρουσίασή του αναφέρθηκε στη σημασία των βιώσιμων επενδύσεων για την απανθρακοποίηση της οικονομίας. Πρόσθεσε ότι η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζει τις αλλαγές που θα υποστούν οι βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και ότι το νερό θα γίνει ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη συνεδρία της ημέρας αφορούσε την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη και συγκεκριμένα τα ρυθμιστικά θέματα και τις νέες επιχειρηματικές λύσεις. Συντονιστής ήταν ο Patrick Gougeon, καθηγητής στο ESCP Europe Business School. Ο Ανδρέας Πουλικκάς, Πρόεδρος της κυπριακής ΡΑΕΚ, παρουσίασε το τι προβλέπει η ενεργειακή μετάβαση στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα και έκανε αναφορά στα ανακαλυφθέντα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολικότερες στις πηγές ενέργειας που μπορούν να αξιοποιηθούν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα η ηλιακή ενέργεια. Ο Σωτήριος Μανωλκίδης, Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, αναφέρθηκε στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Arthur Richier, ειδικός του S&P Global Platts για την αγορά δεξαμενοπλοίων, μίλησε για το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την ναυτιλία και χαρακτήρισε το LNG ως μια λύση για το συγκεκριμένο κλάδο. Ο Δημήτρης Παρπαΐρης, Διευθυντής στην περιοχή των Βαλκανίων της GE - Power Services, ανέφερε ότι προστίθενται πολλές ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα, αλλά όχι πολλές υποδομές αποθήκευσης, γεγονός που θα επηρεάσει τις πωλήσεις. Πρόσθεσε ότι οι πελάτες καλούνται να είναι πολύ ευέλικτοι δεδομένου ότι η αγορά εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε κάτι απρόβλεπτο. Ο Gianfranco Scalabrini, Εταίρος της 3H Partners και καθηγητής ενεργειακών αγορών, μίλησε για τη συνδεσιμότητα λέγοντας ότι είναι η βάση για να υπάρξουν οι νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Υπογράμμισε πως μία εταιρεία που μπορεί να είναι καλή στην διαχείριση συσκευών δεν είναι εξίσου καλή στην παρακολούθηση ενέργειας με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κατακερματισμός δραστηριοτήτων. Ο Mikael Mikaelsson, επικεφαλής του βρετανικού ΥΠΕΞ για την ενεργειακή έρευνα στην Ευρώπη, στάθηκε στην ενεργειακή μετάβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τόνισε ότι το ενεργειακό μείγμα έχει σημειώσει σημαντικά βήματα στην απανθρακοποίησή του με μεγαλύτερη προώθηση των πράσινων πηγών ενέργειας και περιορισμό των ρυπογόνων πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επόμενη συνεδρία αφορούσε την κυκλική οικονομία, το ρόλο της βιομηχανίας και τους περιβαλλοντικούς στόχους, υπό το συντονισμό του Michael Jefferson, καθηγητή στο ESCP Europe Business School. Ο Γιώργος Κρεμλής, Επίτιμος Διευθυντής στην Κομισιόν, μίλησε για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και έδωσε έμφαση στη μείωση των πλαστικών και στη γαλάζια οικονομία. Επίσης, χαρακτήρισε τη νέα νομοθεσία για τις ΑΠΕ ως πολύ σημαντική. Ο Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, προχώρησε σε μια συνολική επισκόπηση των δυνατοτήτων της κυκλικής οικονομίας και υπογράμμισε ότι η παραγωγή των προϊόντων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμα. Η Beatriz Ruiz Castello, στέλεχος του τμήματος καινοτομίας της Enagás, μίλησε για το σχέδιο της εταιρείας για το ανανεώσιμο αέριο και τόνισε πως δίνει έμφαση σε βιοαέριο και πράσινο υδρογόνο. Επίσης, ανέφερε τα σχετικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από την εταιρεία.

Θέμα της τρίτης συνεδρίας ήταν η γεωπολιτική της ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης με συντονίστρια τη Gulmira Rzayeva, Διευθύντρια και Ιδρυτής της Eurasia Analytics, Διευθύντρι ατης Trade Forest Ltd., ερευνήτρια στο Oxford Institute for Energy Studies - Gas Programme και συμβούλος στο World Energy Council - Global Gas Center (WEC-GGC). Ο Michael Ratner, συντονιστής της υπηρεσίας έρευνας του αμερικανικού κογρέσου, εκτίμησε ότι οι εξαγωγές LNG από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη θα φτάσουν τα 80 δις. κ.μ. στα επόμενα χρόνια. Ο Nicolo Sartori, επικεφαλής του προγράμματος ενέργειας του Istituto Affari Internazionali (IAI), αναφέρθηκε στην ιταλική αγορά φυσικού αερίου τονίζοντας ότι η χώρα επιδιώκει τη διαφοροποίηση του συστήματος προμήθειας με την προσθήκη νέων πηγών. Ο Mamdouh Salameh, οικονομολόγος του πετρελαίου και καθηγητής ενεργειακών οικονομικών στο ESCP Europe Business School, μίλησε για την ηγεμονία του πετροδολαρίου και πως αυτή θα μπορούσε να απειληθεί από το κινεζικό νόμισμα. Ο Leonidas Drollas, επικεφαλής οικονομολόγος και αναπ. Γενικός Διευθυντής στο Centre for Global Energy Studies (CGES), μίλησε για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και πως μπορεί να διασφαλιστεί η επάρκεια της παροχής ενέργειας.

Η τέταρτη και τελευταία συνεδρία της τρίτης ημέρας επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του ελληνικού κλάδου των ΑΠΕ και είχε συντονιστή το Σπύρο Παπαευθυμίου, Αντιπρόεδρο της ΗΑΕΕ και καθηγητή στο ΤΕΙ Κρήτης. Ο Λουκάς Λαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Nostira, δήλωσε ότι η εταιρεία του αναπτύσσει πάνω από ένα GW έργων ΑΠΕ, ενώ επισήμανε ότι χρειάζεται βελτίωση του αδειοδοτικού καθεστώτος. Ο Σπύρος Κιαρτζής, Διευθυντής νέων τεχνολογιών και ΑΠΕ των ΕΛΠΕ, τόνισε ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου περνούν μια ενεργειακή μετάβαση που παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Ο Eric Liu, Διευθυντής της Suntech - Power Greece, περιέγραψε τις δραστηριότητες της εταιρείας του και τόνισε ότι η Suntech μετασχηματίστηκε από παραδοσιακό κατασκευαστή σε παγκόσμιο πάροχο φωτοβολταϊκών πλαισίων και άλλων υπηρεσιών. Ο Παναγιώτης Γάτος, Διευθυντής πωλήσεων της GE Renewable Energy για την Ελλάδα και την Κύπρο, υπογράμμισε πως πριν από λίγες εβδομάδες συνδέθηκε το πρώτο αιολικό πάρκο της εταιρείας και μέχρι το τέλος του έτους εκτιμά πως θα έχει 150 MW συνδεδεμένα στο δίκτυο.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ομιλία του Προέδρου της ΗΑΕΕ, Δρ. Κώστα Ανδριοσόπουλου, ο οποίος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές και τους υποστηρικτές του Συμποσίου και ανακοίνωσε ότι το επόμενο Ετήσιο Ενεργειακό Συμπόσιο θα λάβει χώρα στις 18-20 Μαΐου του 2020.