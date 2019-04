Η έκθεση ανθοκομικής επιστρέφει στο Άλσος Κηφισιάς "Δημήτρης Ζωμόπουλος"

Η πιο αναγνωρίσιμη και μεγάλη έκθεση ανθέων και φυτών στην Ελλάδα γιορτάζει φέτος 65 χρόνια λειτουργίας και ανοίγει τις πόρτες της στις 30 Απριλίου 2019 στο Άλσος Κηφισιάς ‘Δημήτρης Ζωμόπουλος’.

Έχοντας προετοιμάσει μία σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ο ιστορικός θεσμός θα δώσει για άλλη μία χρονιά ζωή στο Δήμο Κηφισιάς, ενώ μέσω συναυλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές αποπειράται να προσεγγίσει και τη νεολαία.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γ. Θωμάκος με την ευκαιρία των εγκαινίων της 65ης διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 Μαίου και ώρα 20.00 αναφέρει σχετικά:

"Η ιστορική Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, η πρώτη γιορτή του Δήμου μας μετατρέπει την παράδοση σε δυναμική τεχνογνωσία. Οι δεσμοί με την ανθοκαλλιέργια και την φυτοπαραγωγή αποτελούν την κινητήρια δύναμη για καινοτομίες που ανθίζουν στο Άλσος Κηφισιάς.

Θεσμός βαθιά ριζωμένος στην συνείδηση των πολιτών της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς εκπέμποντας μηνύματα για μια ανανεωτική στάση ζωής: Για το περιβάλλον, Την ευζωία, Την κοινωνική αλληλεγγύη".

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ της Ανθοκομικής Έκθεσης κος Γ. Παντελεάκης δήλωσε:

"Η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Κηφισιάς, συνυφασμένη για την πόλη και τους πολίτες μας με τον εορτασμό της Άνοιξης, συμπληρώνει φέτος τα 65 της χρόνια. Ελπίζω όλοι οι δημότες, ταυτόχρονα οικοδεσπότες και προσκεκλημένοι, να αισθανθούν χαρά και ικανοποίηση από τις επισκέψεις τους και να ζήσουμε την 65η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς ως μια υπέροχη εμπειρία".

Στα πλαίσια της φετινής Ανθοκομικής Έκθεσης που θα λήξει στις 19 Μαΐου 2019, θα λειτουργήσει το Θεματικό Πάρκο "Κήποι του Μέλλοντος", προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό, αγγίζοντας σύγχρονα θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τη ζωή στην πόλη.

Καθ’όλη τη διάρκεια της Έκθεσης που θα είναι ανοιχτή 10:00-22:00, η είσοδος θα είναι δωρεάν τις καθημερινές και ώρες 10:00-13:00, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες και τα Σαββατοκύριακα θα υπάρχει είσοδος με εισιτήριο στην τιμή του 1,5€. Για τους επισκέπτες κάτω των 25 και άνω των 65 ετών καθώς και για τους πολίτες ειδικών ομάδων, η είσοδος είναι ελεύθερη κάθε ώρα και ημέρα.

Για τους επισκέπτες που επιθυμούν να φτάσουν στο χώρο της Έκθεσης με αυτοκίνητο, το Platanos Parking προσφέρει ειδικές τιμές με την επίδειξη του εισιτηρίου ή την απόδειξη αγοράς από πωλητές της Ανθοκομικής.

Το πρόγραμμα της Ανθοκομικής Έκθεσης είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 65ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

Τρίτη 30/4/2019

18.00-20.00 Εργαστήριο Καραγκιόζη, κάθε παιδί κατασκευάζει τη φιγούρα του.

20.30 Παράσταση Καραγκιόζη από τον Ιωάννη Αθανασίου



Τετάρτη 1/5/2019

10.00-16.00 Χειροτεχνία για παιδιά στο Περίπτερο των Παιδικών Σταθμών

19.30-20.30 Παραδοσιακοί Χοροί από τις ομάδες Χοροέκφραση, Ηγέχορος, Ένωση Θηβαίων Λαυρίου & το Χορευτικό Τμήμα του ΝΠΔΔ "Δ.Βικέλας” του Δήμου Κηφισιάς

20.30 Συναυλία παραδοσιακής μουσικής της Στέλλας Κονιτοπούλου. Συμμετέχουν ο ηπειρώτης τραγουδιστής Σάββας Σιάτρας και ο Παναγιώτης Αγγελακόπουλος.



Πέμπτη 2/5/2019

17.30-18.30 "Παίζω & Μαθαίνω” θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Κικής Αυγουστάτου από το Θέατρο Κηφισιάς

16.00-18.00 ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ Δωρεάν προληπτικός έλεγχος- σπιρομέτρηση

20.00 Jazz, swing and funk από τη Ντέπυ Σακελλαρίου and the Melodies



Παρασκευή 3/5/2019

Επίσημα Εγκαίνια

16.00-18.00 ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ Δωρεάν προληπτικός έλεγχος- σπιρομέτρηση

19.30 Φιλαρμονική Δήμου Κηφισιάς, Ενορχήστρωση – Διεύθυνση: Φίλιππος Χίου

20.00 Αγιασμός

20.30 Ομιλίες

21.00 Πυροτεχνήματα



Σάββατο 4/5/2019

11.00-13.00 1ο Σύστημα Νέας Ερυθραίας σε προσκοπικά παιχνίδια

11.30-12.30 Παραδοσιακοί χοροί από τον Σύλλογο Νέας Αρτάκης

12.00-14.00 Σκάκι για παιδιά από τον Αθλητικό Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέας Ερυθραίας (Α.Μ.Ε.Σ.)

17.00-20.00 "Ταξίδι εικονικής πραγματικότητας στο διεθνή διαστημικό σταθμό” Διαδραστικό παιχνίδι από την "ΚΥΚΕΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ"

18.30-19.30 Εκδήλωση για τον Παύλο Μελά με συμμετοχή μαθητών των σχολείων του Δήμου Κηφισιάς

20.00 Erotica Project με τον Monsieur Minimal, το Δάκη και την Ανδριάνα Μπάμπαλη.



Κυριακή 5/5/2019

12.00: ‘Αντίκες και Λουλούδια’ – ΦΙΛΠΑ το παραδοσιακό ράλι παλαιών αυτοκινήτων στο κέντρο της Κηφισιάς. Εκκίνηση οχημάτων από την Πλατεία Ελαιών.

12.00 Διαδραστική παιχνιδοσυναυλία "Ένα Τρελό Κονσέρτο" από τους Burger Project 19.00-20.00 Παράσταση latin και tango από τα τμήματα χορών του Δήμου Κηφισιάς

20.30 Gadjo Dilo σε jazz διασκευές ελληνικών και ξένων τραγουδιών



Δευτέρα 6/5/2019

18.30-19.30 Μικτή χορωδία και το χορευτικό του ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

20.00 Ποιητικοί κύκλοι μελοποιημένοι από τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης, ερμηνευτές Γεράσιμος Ανδρεάτος, Αντώνης Κορωναίος & Ελένη Δάβου.



Τρίτη 7/5/2019

18.30-19.30 "Ταρατσόκηποι: κήποι του μέλλοντος;” Ομιλία της Γεωπόνου – Αρχιτέκτονος Τοπίου Msc Ελίνας Κάτσικα "Ταρατσόκηποι από τον ζωγράφο-αρχιτέκτονα Hundert Wasser” Ομιλία του Αρχιτέκτονος Πάνου Ραυτόπουλου

"Αστικοί Μελισσόκηποι” Πρωτοβουλία Bee and Be της Εύας Θεοφάνους

20.00 Οι Hasta Banana latin & pop band με επιρροές reggae και flamengo.

Τετάρτη 8/5/2019

18.00-18.30 Παράσταση του Χορευτικού της Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας

18.30-22.00 "Πάρε το μεζέ σου κι Έλα” Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας

20.00 Συναυλία συγκροτήματος REBELETIKO, οδοιπορικό από τη Σμύρνη στον Πειραιά.



Πέμπτη 9/5/2019

19.00-20.00 Νοσταλγικές μελωδίες από τη Χορωδία Κηφισιάς 1937

20.30 Συναυλία της Αλέκας Κανελλίδου με γνωστές κι αγαπημένες επιτυχίες της



Παρασκευή 10/5/2019

16.00-18.00 ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ Δωρεάν προληπτικός έλεγχος- σπιρομέτρηση

18.00-20.00 Σκάκι για παιδιά από τον Αθλητικό Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέας Ερυθραίας (Α.Μ.Ε.Σ.)

20.30 Συναυλία Rosanna Mailan and the Full Band με Latin International ρυθμούς



Σάββατο 11/5/2019

11.00-14.00 Προσκοπικά παιχνίδια από το 2ο Σύστημα Κηφισιάς

11.00 "Ανθεστήρια" Παιδιά των νηπιαγωγείων και της 1ης Δημοτικού των Σχολείων

του Δήμου Κηφισιάς, θα παρελάσουν υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής από την πλατεία Κεφαλαρίου ως το Άλσος Κηφισιάς. Θα πλαισιώνονται από το Bubble Parade της ομάδας

La Petite Marguerite.

11.00-14.00 Face painting από σπουδαστές του ΙΕΚ Κηφισιάς

12.30-14.00 Παιδική συναυλία. Οι "XANA ZOO 11 Χρόνια Μαζί”

18.00-20.00 Παγκόσμιο παιδικό πρόγραμμα "Τα Πέταλα της Ειρήνης” κατασκευές με την τέχνη Origami & αφήγηση παραμυθιού για την ανεκτικότητα και την καλοσύνη.

18.30 "Μαγεμένη Ανατολή”, χορεύει το τμήμα ανατολίτικων χορών του Δήμου Κηφισιάς

20.30 Συναυλία των STAVENTO, με ποικίλα μουσικά είδη



Κυριακή 12/5/2019

10.00-17.00 Κατασκευή κάρτας για τη Γιορτή της Μητέρας στο Περίπτερο των Παιδικών Σταθμών

11.30-12.30 "Η επιστροφή της Διώνης στο παλάτι” από το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ και τις Ζω.Ε.Σ Το πανέξυπνο σκυλάκι που έμαθε αριθμητική.

12.30-16.00 Puppy Day στην Ανθοκομική. Υιοθέτησε κι εσύ ένα αδέσποτο!

18.00-19.00 Παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Πεύκης

20.30 Ο Χρήστος Θηβαίος & String Demons σε γνωστές κι αγαπημένες επιτυχίες



Δευτέρα 13/5/2019

20.00 Η χορωδία των "Λαλητάδων", προσκεκλημένη του Πολιτιστικού Σωματείου "Απόλλων Μουσηγέτης", τραγουδά Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ζαμπέτα, Κηλαηδόνη κ.α.



Τρίτη 14/5/2019

18.00-19.00 "Μουσεία Φυσικής Ιστορίας- Μουσεία για τον άνθρωπο και το οικοσύστημα” Ομιλητής Κωνσταντίνος Στουπάθης – Μουσειολόγος Υπ. Πολιτισμού - ΚΥΚΕΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ

20.00 "Τραγουδώντας την άνοιξη και τον έρωτα με τραγούδια μεγάλων συνθετών” σε καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννη Τζουανόπουλου



Πέμπτη 16/5/2019

18.00 – 19.00 "Το γλωσσάριο των Ανθέων”: Ποιήματα για Λουλούδια σε επιμέλεια Δ.Μέντη

20.00 The Charms συναυλία με ανεπανάληπτες ελληνικές και ξένες επιτυχίες δεκαετιών

Παρασκευή 17/5/2019

10.30-14.00 ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ Δωρεάν προληπτικός έλεγχος- σπιρομέτρηση

18.30-19.30 Συναυλία των σπουδαστών του ΙΕΚ Κηφισιάς

17.00-22.00 Έκθεση Φωτογραφίας των σπουδαστών του ΙΕΚ Κηφισιάς

20.30 Συναυλία του Θάνου Καλλίρη με γνωστές, αγαπημένες επιτυχίες του.



Σάββατο 18/5/2019

10.00-22.00 Έκθεση Φωτογραφίας των σπουδαστών του ΙΕΚ Κηφισιάς.

12.00-14.00 Σκάκι για παιδιά από τον Αθλητικό Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέας Ερυθραίας (Α.Μ.Ε.Σ.)

18.30-19.30 Παράσταση Καραγκιόζη & διαδραστικό παιχνίδι

20.30 Συναυλία Ρένας Μόρφη τραγουδίστριας των Imam Baildi



Κυριακή 19/5/2019 – Τελετή Λήξης 65ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

10.00-22.00 Έκθεση Φωτογραφίας των σπουδαστών του ΙΕΚ Κηφισιάς.

11.00-14.00 Προσκοπικά παιχνίδια από το 2ο Σύστημα Κηφισιάς

11.30-13.00 Μαθήματα Latin & Tango Argentino από τους καθηγητές του Δήμου Κηφισιάς

12.00 – 14.00 "Μικροί Κηπουροί εν δράσει” – Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς

18.00-19.00 Παιδικές Χορωδίες: "Μαντολινάτα Αγίου Παντελεήμονα”, "Μικρών Τροβαδούρων”, Παιδική Νεανική Χορωδία ΝΠΔΔ "Δ. Βικέλας” του Δήμου Κηφισιάς

19.30 Φιλαρμονική Δήμου Κηφισιάς

20.00 Τελετή Λήξης 65ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

20.30 ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ Band σε συναυλία έντεχνων ελληνικών τραγουδιών



Κατά τη διάρκεια της Ανθοκομικής Έκθεσης, θα λειτουργεί δωρεάν παιδότοπος Playmobil για τους μικρούς μας φίλους.

Επίσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ”, θα υπάρχει έκθεση ζωγραφικής με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης.

Και μη ξεχάσετε να ενημερωθείτε για το τι σημαίνει ‘εθελοντής δότης μυελού των οστών’ στο περίπτερο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ.