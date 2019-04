Στη Ρόδο το ετήσιο συνέδριο του IFIAR για το 2019

Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο συνέδριο του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators ) για το 2019, με θέμα "Ο εξελισσόμενος κόσμος της ελεγκτικής" ("IFIAR Plenary Meeting 2019 – The Evolving World of Audit").

Η συνάντηση που διοργανώνεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) θα πραγματοποιηθεί από τις 30/04/2019 έως τις 03/05/2019 και πρόκειται να λάβουν μέρος 52 χώρες με τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν τους 200. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Global CEOs των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών παγκοσμίως ήτοι οι Weinberger Mark από την ΕΥ, Renjen Punit από την Deloitte, Moritz Robert από την PwC, Thomas Bill από τη KPMG, Peter Bobin από τη GT και Keith Farlinger από τη BDO

Αναμένεται να αναπτύξουν στρατηγικά ζητήματα των δικτύων τους, όπως τα πρόσφατα μέτρα που έχουν λάβει σε παγκόσμιο επίπεδο για την βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, την προώθηση της συνέπειας στην εκτέλεση του ελέγχου μεταξύ των μελών τους καθώς επίσης και θέματα νέων τεχνολογιών και ανάλυσης δεδομένων (data analytics).

Σημαντικές προσωπικότητες διεθνούς κύρους, από διεθνείς οργανισμούς, θα συμμετέχουν στο συνέδριο, με σκοπό να αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου καθώς και τις προσδοκίες των επενδυτών από τον έλεγχο.

Μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν είναι: International Οrganization of Securities Commission (IOSCO) , PublicInterestOversight Board (PIOB) , The World Bank, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), The Investment Association (IA), The Financial Stability Board (FSB), International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Σημειώνεται πως το International Forum of Independent Audit Regulators με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την προστασία του επενδυτικού κοινού, έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου και την ανταλλαγή πληροφοριών επί θεμάτων ποιοτικών ελέγχων και βέλτιστων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο.