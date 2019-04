Στις 6-8 Μαΐου το 4ο Ενεργειακό Συμπόσιο της HAEE

Περισσότεροι από 100 διακεκριμένοι ομιλητές από διεθνείς και εγχώριες εταιρείες, οργανισμούς, think tanks, ακαδημαϊκά ιδρύματα και θεσμούς θα καταθέσουν και φέτος την άποψή τους για τα τεκταινόμενα του ενεργειακού τομέα στο συνέδριο – θεσμό που διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία και θα πραγματοποιηθεί 6-8 Μαΐου στο Divani Caravel.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού -και εν τέλει- μηδενικού άνθρακα είναι μια από τις μεγαλύτερες και δυσκολότερες αποστολές που ανατέθηκαν ποτέ σε μια κοινωνία. Ως εκ τούτου, η απόφαση της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στην όλη προσπάθεια αποσύνδεσης της οικονομικής της ανάπτυξης από τις εκπομπές CO2, αποτελεί μια πρόκληση τεραστίων διαστάσεων με ποικίλες προεκτάσεις σε ενεργειακό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή, κρίσιμο ρόλο παίζει ο δημόσιος διάλογος για την ενημέρωση τόσο του απλού πολίτη, όσο και του επαγγελματία στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως τις νέες πραγματικότητες που ξετυλίσσονται και να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής που ανοίγεται μπροστά μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΗΑΕΕ (Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία) διοργανώνει στις 6-8 Μαΐου το 4ο Ετήσιο Ενεργειακό Συμπόσιο στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Στόχος του Συμποσίου είναι να αναδείξει όλες τις διαστάσεις της ενεργειακής μετάβασης, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις πολιτικές και τα νέα ρυθμιστικά πλαίσια που διέπουν τον κλάδο, καθώς και τις θέσεις των επιχειρήσεων που τον αποτελούν. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 4ο Ενεργειακό Συμπόσιο θα φιλοξενήσει μια πληθώρα έμπειρων στελεχών από όλο το φάσμα του τομέα της ενέργειας, αξιωματούχους και φορείς της Πολιτείας, ειδικούς επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και αναλυτές που θα δώσουν μια πλήρη εικόνα για την ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της HAEE Δρ. Κώστα Ανδριοσόπουλο "έπειτα από την επιτυχία που σημείωσαν οι διοργανώσεις των προηγούμενων ετών και δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων που συντελούνται στον εγχώριο ενεργειακό κλάδο, το φετινό Συμπόσιο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό είναι ότι φέτος προβλέπεται να γίνουν πάνω από 100 ομιλίες, παρουσιάσεις και εισηγήσεις που θα αφορούν στο σύνολο των ενεργειακών τομέων, δηλαδή τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τις ΑΠΕ, το πετρέλαιο και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τη συνάρτησή τους με το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά".

Στο Συμπόσιο του Μαΐου, περισσότεροι από 100 ομιλητές από πάνω από 40 ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, 15 Οργανισμούς και Think Tanks, 10 κορυφαία ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και πάνω από 15 θεσμικούς φορείς και ρυθμιστικές Αρχές, θα ρίξουν φως στα κρίσιμα ζητήματα ενέργειας της περιοχής μας, σε περίπου 25 συνεδρίες στη διάρκεια των 3 ημερών της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, από το διεθνές ενεργειακό γίγνεσθαι, πρόκειται να δώσουν το παρών εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και κυβερνητικών φορέων όπως EBRD, World Bank/IFC, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΤΑΙΠΕΔ, US Congressional Research Service, καθώς και Πρέσβεις, Υπουργοί άλλων χωρών και διοικητικά στελέχη κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών επιχειρήσεων όπως οι Enagas, Fluxys, GE, Suntech Power, Total, Engie, Saipem, Enel, Naturgy, Scale Gas, Enedis, Akuo Energy, Snam, Energean, Siemens - Gamesa κ.α. και φυσικά υψηλόβαθμα στελέχη της Διεθνούς Ενωσης Ενεργειακής Οικονομίας (ΙΑΕΕ). Από ελληνικής πλευράς, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας όπως ο Υπουργός ΠΕΚΑ, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, αρχηγοί κομμάτων, τομεάρχες ενέργειας της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλων κομμάτων, ρυθμιστικών Αρχών όπως η ΡΑΕ, ακαδημαϊκών, μελών της ΗΑΕΕ, στελεχών επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όπως οι ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΔΕΥ, ΕΛΠΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΕΠΑ Αττικής, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, Φυσικό Αέριο Αττικής, Α+ Insurance Brokers, Nostira, Ζενίθ κ.α., ενώ ιδιαίτερη σημασία για την άρτια διοργάνωση του Συμποσίου έχει η στρατηγική συνεργασία με κορυφαία διεθνή think tanks και εταιρείες όπως το Global Gas Centre, το Atlantic Council, η S&P Global Platts, το REN21 και αναγνωρισμένους επιχειρηματικούς Συνδέσμους και Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνοϊσπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ΣΒΒΕ, ΣΘΕΒ, ΕΒΕΠ). Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία του Συμποσίου έχει και η στρατηγική συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ειδησεογραφικούς οργανισμούς και Μέσα.

Η ΗΑΕΕ θα συνεχίσει να ενημερώνει τα μέλη της και το κοινό σχετικά με τους συμμετέχοντες και τις παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος, καθώς οι προετοιμασίες μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και το τελικό πρόγραμμα του Συμποσίου. Περισσότερες πληροφορίες για το 4ο Ετήσιο Ενεργειακό Συμπόσιο, τους χορηγούς και υποστηρικτές, καθώς και τη λίστα των ομιλητών όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΗΑΕΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Facebook, Twitter, LinkedIn και Youtube.