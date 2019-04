Αθώωση Τσουκάτου πρότεινε η Εισαγγελέας για την Ζήμενς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:15

Του Παναγιώτη Στάθη

Αθώωση, ελλείψει αποδείξεων, για το 1 εκατομμύριο μάρκα από τη Ζήμενς, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας για τον άλλοτε στρατηγό του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Τσουκάτο. Η εισαγγελέας Ελένη Σκεπαρνιά ζήτησε να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος για συνέργεια σε δωροδοκία υπαλλήλων του ΟΤΕ για τη σύμβαση 8002 του ΟΤΕ, η οποία υπεγράφη με την Ζήμενς το 1997.

Η εισαγγελέας, παρότι και ο ίδιος o κ. Τσουκάτος αλλά και οι ταμίες του κόμματος βεβαιώνουν πως τα χρήματα πήγαν στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, είπε πως το 1 εκατ. μάρκα το 1999 από κεντρικό λογαριασμό της Siemens στην Αυστρία, δεν πήγε στα ταμεία του κόμματος αλλά σε υπάλληλους του ΟΤΕ. Ωστόσο επειδή δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν από την έρευνα οι αποδέκτες υπάλληλοι των "δώρων", η κ. Σκεπαρνιά πρότεινε την αθώωσή του όπως και των παρένθετων προσώπων που μέσα από τους λογαριασμούς τους έφτασαν τα χρήματα στον Θεόδωρο Τσουκάτο.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος του κ. Τσουκάτου, Διονύσης Γκούσκος "Η πρόταση της κ. Εισαγγελέως περί αθώωσης του Θ. Τσουκάτου ανεξαρτήτως της εσφαλμένης αιτιολογίας της, είναι μία πρώτη δικαίωση της Δικαιοσύνης και της λογικής".

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, τα χρήματα που έφτασαν στα χέρια του κ. Τσουκάτου μέσω εμβασμάτων από παρένθετα πρόσωπα (τμηματικά στο γραφείο του στο ΠΑΣΟΚ) δεν κατέληξαν ποτέ στα ταμεία του κόμματος, "από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε πως τα χρήματα μπήκαν στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα το διέψευσε από την αρχή. Οι ταμίες σε όλες τις καταθέσεις τους κατά τη προδικασία δεν επιβεβαίωσαν τον Τσουκάτο. Όσα όψιμα ισχυρίστηκαν εδώ δεν είναι πιστευτά και γι αυτό διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία οι καταθέσεις τους να ελεγχθούν για ψευδορκία. Από τα ημερολόγια του Χριστοφοράκου προέκυψε πως ο Τσουκάτος έλεγε ψέματα σε όλη την προδικασία και στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ότι τον είδε για πρώτη φορά το 1998. Στην πραγματικότητα το 1997 είχε τουλάχιστον έντεκα επαφές μαζί του. Είχαν πολλές επαφές και το 1998 και το 1999. Ο Χριστοφοράκος είχε τηλεφωνικές επαφές και συναντήσεις με τον Τσουκάτο πριν και μετά την υπογραφή και κατά την υλοποίηση της σύμβασης 8002. Τα χρήματα δεν δόθηκαν για χορηγία".

Κατά την εισαγγελέα ο κ. Τσουκάτος επέλεξε να πει περί χορηγίας ώστε να καλύψει με σχετικά ανώδυνο τρόπο τον δικό του χρηματισμό καθώς και άλλων προσώπων. Το είπε γιατί ήταν πλημμέλημα η χορηγία στο κόμμα που ήδη είχε παραγραφεί τόνισε επίσης η κυρία Σκεπαρνιά.

"Δεν έγινε δυνατό να εξακριβωθεί που κατέληξε η δήθεν χορηγία, αν δόθηκε σε άλλα πρόσωπα ή εάν ήταν για τον ίδιο. Σίγουρα δεν διατέθηκε σε υπαλλήλους του ΟΤΕ. Ο Χριστοφοράκος δεν είχε κανέναν λόγο να δωροδοκήσει υπαλλήλους του ΟΤΕ μέσω του Τσουκάτου. Είχε με τον Μαυρίδη δικό τους δίκτυο, δικό τους μηχανισμό για να χρηματίζουν στελέχη του οργανισμού". Η εισαγγελέας επίσης αναφέρθηκε στις αλλεπάλληλες επαφές που είχε ο Χριστοφοράκος με ηγετικά στελέχη του ΟΤΕ, με τον Τσουκάτο και τον Μαντέλη ακριβώς πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η εισαγγελέας αναφέρθηκε στην παραίτηση του τότε υπουργού Μεταφορών Χάρη Καστανίδη τον Αύγουστο του 1997 ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά ότι "ορισμένοι αντιλαμβάνονται την παρουσία μου ως εμπόδιο στα σχέδια τους". Όπως τόνισε η εισαγγελέας "ο κ. Καστανίδης αντικαταστάθηκε αμέσως από τον Τάσο Μαντέλη που από το 1987 ως πρόεδρος του ΟΤΕ είχε συνάψει συμβάσεις με την Ζήμενς".

Ενοχή για άλλους 11

Σήμερα η εισαγγελέας Σκεπαρνιά πρότεινε την ενοχή 11 πρώην στελεχών του ΟΤΕ αλλά και την αθώωση του πρώην προέδρου του οργανισμού, Νίκου Μανεσή για τον οποίο ανέφερε ότι ήταν ο μοναδικός που προσπάθησε να ενεργοποιήσει τις ρήτρες και να προασπίσει τα συμφέροντα του ΟΤΕ. Ανάμεσα στα πρώην στελέχη που πρότεινε ενοχή η εισαγγελέας είναι ο Γιώργος Σκαρπέλης ο οποίος φέρεται να έλαβε παράνομες πληρωμές ύψους 7, 5 εκ μάρκων. Ενοχή επίσης πρότεινε και για τους Αθανάσιο Γρεβενίτη, Παναγιώτη Βεργή, Δημήτριο Κόκκινο, Κωνσταντίνο Γκόγκα, Νικόλαο Νίντο, Γεώργιο Καραπλή, Γεώργιο Αργυρόπουλο, Δημήτριο Γυφτόπουλο, Δημήτριο Κουβάτσο και Παναγιώτη Νικάκη.

Ενοχή πρότεινε επίσης για τους τρεις υπεύθυνους της γερμανικής και ελληνικής εταιρίας Πράις Γουότερς χαουζ καθώς και την αθώωση άλλων τριών στελεχών της.

Τραπεζίτες

Επίσης η κυρία Σκεπαρνιά πρότεινε την ενοχή του αποκαλούμενου "τραπεζικού δίδυμου" Ζαν Κλοντ Οσβαλντ και Φανή Λυγινού.

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για άμεση συνεργεία σε δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος. "Εισέπραξαν bonus λόγω βελτίωσης των χαρτοφυλακίων τους" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ενοχή και της συζύγου του Χρήστου Καραβέλα πρότεινε η εισαγγελέας, ζητώντας να καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα, ζητώντας τη μεταβολή της κατηγορίας επι το χείρον.

"Αποδείχθηκε το ότι γνώριζε, από το ότι ήταν συνιδρύτρια και συνδιαχειρίστρια της off shore εταιρίας η οποία βάσει εγγράφων αποδείχθηκε ότι δέχθηκε εμβάσματα από τη Siemens. Η ίδια υπέγραψε για τη μεταφορά ποσών από την εταιρία. Δεν δικαιολογούνται οι αγορές και ο τρόπος ζωής της από τα εισοδήματα του Καραβέλα. Προχώρησε δε σε μεταφορά ποσού 11 εκ ευρώ από ελβετική τράπεζα σε ελληνική και μετέπειτα σε off shore και μάλιστα μόλις δυο ημέρες πριν την εντολή δέσμευσης των εισαγγελικών αρχών που χειρίζονταν την υπόθεση. Είχε την σχετική πληροφορία από την κουμπάρα της ή από άλλη υπάλληλο της τράπεζας. Έπειτα άλλαξε το όνομα της και ίδρυσε με τον Καραβέλα off shore, έμβασαν το ποσό στην Κύπρο κι έπειτα πήγαν στην Ουρουγουάη και Παναμά και αγόρασαν διαμέρισμα εκεί" τόνισε η εισαγγελέας.

Με την έναρξη της σημερινής δεύτερης ημέρας της αγόρευσης της η εισαγγελέας ολοκλήρωσε το κεφάλαιο των κατηγορουμένων, πρώην στελεχών της μητρικής Ζήμενς ζητώντας την ενοχή των Ράιχαρντ Σίκατσεκ, Ρούντολφ Βόλφγκανγκ, Ερνστ Καιλ Φον Γιανγκεμαν και Φράνσις Γιόσεφ Ρίχτερ.

Η ζημιά του ΟΤΕ από τη σύμβαση 8002 ήταν κατά πολύ περισσότερη από τα 69 εκ ευρώ που διατέθηκαν σε μίζες λόγω της πλημμελούς άσκησης καθηκόντων των στελεχών του με τη Ζήμενς τόσο κατά την κατάθεση όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας.

Η εισαγγελική λειτουργός αφού ανέφερε ότι η επιλογή της Ζήμενς για το έργο της ψηφικοποίησης των κέντρων του ΟΤΕ ήταν τεχνικά και οικονομικά ορθή, αφού ο οργανισμός είχε τεχνολογική εξάρτηση από τη γερμανική εταιρία λόγω προγενέστερων συμβάσεων τόνισε ότι, ωστόσο, τελικά, καταβλήθηκε πολύ υψηλότερο τίμημα από εκείνο που θα μπορούσε να πετύχει.

Αύξηση 234 εκατομμυρίων ευρώ

Χαρακτηριστικά όπως ανέφερε το αρχικό κόστος από 158 δις δραχμές εκτινάχθηκε στα 236 δις δραχμές εξαιτίας ενεργειών των στελεχών του που λειτούργησαν επ ωφελεία της Ζήμενς.

Κατά την εισαγγελική λειτουργό μία αναγκαία και επωφελής για την πορεία του ΟΤΕ επιλογή οδηγήθηκε εξαιτίας παραλείψεων των στελεχών του σε βλάβη του οργανισμού. Όπως ανέφερε τα στελέχη του ΟΤΕ δεν διαπραγματεύτηκαν τις τιμές του υλικού που αγόρασαν το οποίο όταν υπογράφηκε η επίδικη σύμβαση το 1997 θεωρούνταν πλέον "ώριμο τεχνολογικά" και επομένως έπρεπε να έχει μειωμένο κόστος. Αν΄αυτού οι αρμόδιοι του ΟΤΕ συμφώνησαν η τιμή των υλικών να είναι σε συνάρτηση με προηγούμενες συμβάσεις του οργανισμού από το 1992 όταν οι τιμές ήταν κατά πολύ υψηλότερες στην αγορά.

"Εγκρίνονταν ομόφωνα οι κοστολογικές εκθέσεις χωρίς καμία έρευνα συγκριτική με τις αγορές αλλά και την ίδια την Ζήμενς. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα της μεγάλης ποσότητας υλικού που αγόραζαν ώστε να πετύχουν μείωση της τιμής. Δεν μερίμνησαν για την εφαρμογή των ρητρών" ανέφερε η κυρία Σκεπαρνιά.

Όπως επίσης ανέφερε ακόμα και η ρήτρα του "προνομιακού πελάτη" που υπέγραψε ο ΟΤΕ υπογράφηκε με την ελληνική Ζήμενς και έμεινε σχεδόν ανεφάρμοστη εξαρχής αφού το ελληνικό τμήμα του κολοσσού δεν είχε άλλους πελάτες εκτός Ελλάδας.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης 8002\1997 η σύμβαση άρχισε τον χρηματισμό και μεσαίων στελεχών του ΟΤΕ "ώστε να μην διατυπώνουν καμία αντίρρηση και κανέναν έλεγχο".