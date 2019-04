Κάν’ το όπως η Κωνσταντινούπολη

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Η ταχύτητα με την οποία μια παραγγελία παραδίδεται στους καταναλωτές αποτελεί το "κλειδί” για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέχρι στιγμής μόνο για κατηγορία έχει καταφέρει να το πετύχει αυτό. Πρόκειται για αγορά του "ηλεκτρονικού” φαγητού όπου η παράδοση γίνεται μέσα σε διάστημα μισή ώρας.

Μπορεί αυτό να γίνει πράξη και στην αγορά των σούπερ μάρκετ; Στην Κωνσταντινούπολη η αλυσίδα Getir παραδίδει σε διάστημα λίγων λεπτών από τη λήψη της παραγγελίας 1.500 κωδικούς προϊόντων. Πως το πετυχαίνει αυτό; Με έναν στόλο διανομέων με μηχανάκια, ο οποίος "τροφοδοτείται" από 60 τοπικά logistic centers. Η συγκεκριμένη λύση, ταχείας εξυπηρέτησης των καταναλωτών δεν είναι η μοναδική. Οι θυρίδες από τις οποίες ο καταναλωτής παραλαμβάνει τα ψώνια που έχει παραγγείλει από το διαδίκτυο αλλά και η παραλαβή από το κατάστημα αποτελούν σήμερα τις πιο διαδεδομένες λύσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics, οι online πωλήσεις και η παραλαβή από το κατάστημα αυξήθηκαν στις ΗΠΑ κατά 47%, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Τάση η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια όσο ενισχύεται η online αγορά.

Που μπορούν να εγκατασταθούν θυρίδες. Ακόμη και σε μεγάλες επιχειρήσεις, λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Convert Group Παναγιώτης Γκεζερλής. Ποια όμως είναι σήμερα η αγορά του e-grocery και των FMCG's; Σύμφωνα με την Convert Group η αξία της συγκεκριμένης αγοράς υπολογίζεται στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος, σε αυτή την πίτα, έχει η ηλεκτρονική παραγγελία φαγητού ο τζίρος της οποίας πέρυσι άγγιξε τα 300 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ελέγχεται από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία που τζιράρουν 120 εκατ. ευρώ ενώ στα 60 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η αξία των εξειδικευμένων καταστημάτων όπως κάβες, κρεοπωλεία, κ.λπ.

Σε ότι αφορά τον ηλεκτρονικό τζίρο των σούπερ μάρκετ αυτός, αν και αυξήθηκε 47,5% το 2018 σε σχέση με το 2017, παραμένει χαμηλά, μόλις 28,5 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, από 19,5 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017 και 14,8 εκατ. ευρώ που ήταν το 2016. Σύμφωνα με τον κ. Γκεζερλή, η συγκεκριμένη αγορά, θα μπορούσε να αντλήσει τζίρο από δυνητικές "δεξαμενές” όπως το "ηλεκτρονικό φαγητό” και τα εξειδικευμένα καταστήματα.

Τι ξοδεύουν και τι ψωνίζουν σήμερα οι Έλληνες e-καταναλωτές μέσα από τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ. Η μέση απόδειξη είναι στα 88,6 ευρώ με ΦΠΑ και οι top επιλογές είναι κατά 65% τρόφιμα όπως προϊόντα για το πρωινό και 35% μη τρόφιμα όπως καθαριστικά για το σπίτι. Σύμφωνα με τη λίστα του e-grocery, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, συσκευασμένο τυρί, τυρί σε φέτες, Cola, γάλα υψηλής παστερίωσης, αυγά, μπανάνες, πάνες, στραγγιστά γιαούρτια, φρέσκο γάλα, ψωμί του τοστ είναι πρώτα στις επιλογές των πελατών, ενώ πολύ πιο κάτω βρίσκονται τα μαλακτικά για ρούχα, καθαριστικά, κ.α.

Σήμερα το e-grocery b2c (business to consumer) υπολογίζεται στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, με την αγορά του b2b (business to business) να ξεπερνά τα 12 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα η μόνη αλυσίδα που έχει παρουσία στην ηλεκτρονική αγορά του b2b αγορά είναι η αλυσίδα The Mart.