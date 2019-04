Πανευρωπαϊκή Διάκριση για το think tank της ΝΔ

Στις Βρυξέλλες συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων (ΕΝΟΡ) για τον καθορισμό των στόχων της επόμενης τριετίας και την εκλογή νέων οργάνων.



Στο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη ο Παναγιώτης Κακολύρης εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, του think tank της Νέας Δημοκρατίας.



To ENOΡ, με έδρα στις Βρυξέλλες, είναι το μεγαλύτερο διακομματικό δίκτυο πολιτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη.



Έχει 51 μέλη, από 22 χώρες και έξι διαφορετικές πολιτικές οικογένειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ιδιαίτερα ενεργό σε ζητήματα προώθησης του πολιτικού διαλόγου, της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ενδυνάμωση της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, των think tanks , της ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως των πολιτών .



Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διεξαγωγή μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας ευαισθητοποίησης, επικεφαλής της οποίας ορίστηκε ο έλληνας εκπρόσωπος.

Θα περιλαμβάνει δημόσιες συζητήσεις, workshops σε πανεπιστήμια και ενημερωτικές δράσεις με έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



O Παναγιώτης Κακολύρης, είναι επίσης επικεφαλής του Πολιτικού και Εκλογικού Παρατηρητηρίου "electionsnet.org" και κύριος Ερευνητής στο ΚΕΔΕΠΟΔ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ αρθρογραφεί συχνά, κυρίως για ευρωπαϊκά ζητήματα.



Πρόσφατα ήταν ανάμεσα στους συντάκτες μελέτης για τον Ευρωσκεπτικισμό και τον εθνολαϊκισμό που εξέδωσε το Martens Center for European Studies και της έκδοσης "Ξανασυνδέοντας την Ευρώπη με τους πολίτες της" ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια. Ανάμεσά τους, το Deutsche Welle Global Media Forum, με θέμα "Social Media, λαϊκισμός και το μέλλον της Ευρώπης στην εποχή της μετά-αλήθειας".