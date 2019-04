Ο Ν. Παππάς δίνει 629.561,45 ευρώ για να γίνει ταινία το βιβλίο του Γ. Βαρουφάκη

Την επιχορήγηση της ταινίας "Adults in the Room", η οποία βασίζεται στο βιβλίο του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, ενέκρινε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο το οποίο έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια: "O προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (1.798.747,00 €). Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (629.561,45 €)".

Την ταινία, το σενάριο της οποίας αναφέρεται στα γεγονότα και τις εξελίξεις του θυελλώδους α' εξαμήνου του 2015 που μας οδήγησε στο περιβόητο δημοψήφισμα και τα capital controls, σκηνοθετεί ο Κώστας Γαβράς.

Σε επιστολή του προς τον Τύπο ο Κώστας Γαβράς μιλώντας για τους ηθοποιούς ανέφερε πως η παραγωγή έχει εξασφαλίσει μια ομάδα κορυφαίων ερμηνευτών από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. "Να αναφέρω πρώτα τους "φιλοξενούμενούς" μας: ένα θερμό καλωσόρισμα λοιπόν στον Ούλριχ Τούκουρ, με τον οποίο συνεργάζομαι με χαρά για τέταρτη φορά, και στους Νταν Σούρμανς, Ζοσιάν Πανσόν, Ορελιάν Ρεκουάν, Βίνσεντ Νέμεθ, Κορνίλιους Ομπόνια, Χένρικ Μπιρτς και Φραντσέσκο Ακουαρόλι. Και από την Ελλάδα: Χρήστος Λούλης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δημήτρης Τάρλοου, Χρήστος Στέργιογλου, Θάνος Τοκάκης, Θέμης Πάνου και πολλοί άλλοι, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής εμφάνισης της Βαλέρια Γκολίνο".

Νωρίτερα σήμερα ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter σκηνή από την ταινία, τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονται αυτόν τον καιρό σε εξέλιξη.

Sneak preview shot from the set of ADULTS IN THE ROOM. Costa Gavras' new movie... pic.twitter.com/RfRYP78BPH