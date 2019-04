Ο διεθνούς φήμης Νευροεπιστήμονας Paul Zak για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η SARGIA Partners υποδέχεται τον κορυφαίο Νευροεπιστήμονα Paul Zak, ως κεντρικό ομιλητή του 8ου Σεμιναρίου Ηγεσίας της με θέμα Trust Factor: The Science of Creating High Performance Companies, που θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου 2019 στο Divani Apollon Palace and Thalasso.

Ο Paul J. Zak, παγκοσμίου φήμης Νευροεπιστήμονας, συγγραφέας και ομιλητής, θα παρουσιάσει τη σημασία της έννοιας "Eμπιστοσύνη" ως δομικού λίθου της εταιρικής κουλτούρας και καθοριστικού παράγοντα στον τρόπο που οι άνθρωποι, συνδέονται, επικοινωνούν, συνεργάζονται, δεσμεύονται και συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας των οργανισμών τους.

Με εργαστηριακές έρευνες που εκπονεί για περισσότερες από δυο δεκαετίες πάνω στην έννοια της Εμπιστοσύνης και τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας που την επηρεάζουν, ο Paul J. Zak υπήρξε ο πρώτος Νευροεπιστήμονας παγκοσμίως που κατάφερε να συνδέσει το συναίσθημα της Εμπιστοσύνης με την έκκριση μίας συγκεκριμένης ορμόνης, της Οκυτοκίνης. Με τη μελέτη του απέδειξε ότι η ίδια ορμόνη ευθύνεται για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την αύξηση της ικανοποίησης και τη δέσμευση των εργαζομένων, επιταχύνοντας τα θετικά αποτελέσματα των οργανισμών.

O Paul Zak θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες του 8ου Σεμιναρίου Ηγεσίας της SARGIA Partners, το OFactor, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ενίσχυσης της ενδοεταιρικής Εμπιστοσύνης 8 σταδίων, που κάθε οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει, εκτοξεύοντας την παραγωγικότητά του και επιτυγχάνοντας τους στόχους του.

Ο Paul J. Zak είναι ιδρυτής του Κέντρου Νευρο-οικονομικών Μελετών και βασικός εισηγητής των διεπιστημονικών πεδίων του Νeuromanagement και του Νeuromarketing. Τα βιβλία του Trust Factor, The Moral Molecule και Moral Markets, έχουν γίνει Best Sellers, εισάγοντας νέα δεδομένα στον κλάδο της Νευροεπιστήμης, προσφέροντας επιστημονικά εργαλεία στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να καταγράψουν υψηλότερες επιδόσεις σε όλους στους τομείς που εξαρτώνται από τον παράγοντα άνθρωπο. Τις ομιλίες του έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, ενώ έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η SARGIA Partners, η μοναδική Συμβουλευτική Εταιρεία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στον τομέα του Ηγετικού Μετασχηματισμού, φέρνει στο επίκεντρο του 8ου Σεμιναρίου Ηγεσίας της την "Εμπιστοσύνη", αποδεικνύοντας ότι μπορεί να καλλιεργηθεί και να γίνει η βάση, τόσο της εταιρικής όσο και της κοινωνικής μας κουλτούρας.

Το Σεμινάριο Ηγεσίας της SARGIA Partners απευθύνεται σε Ανώτερα και Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη, καθώς και επαγγελματίες του HR, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Your Directors Club, τη Χρυσή Χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ, τη Χορηγία της GenerationY, της ΕΥ και της Pressious Arvanitidis και την Υποστήριξη της Fovera Prostasia, της IQVIA και της Ιlly Iperespresso. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Capital.gr.