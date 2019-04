Ευρωπαϊκό "χαστούκι" στον Αλέξη Τσίπρα για Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:48

Της Μαρίας Νταλιάνη

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απέστειλε η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έμιλυ Λόγκαν, που εποπτεύει τις αντίστοιχες Επιτροπές κάθε κράτους της ΕΕ, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που κάνει στη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ΕΕΔΑ η κυβέρνηση. "Ακολουθούμε κατά γράμμα τις Αρχές των Παρισίων" διαβεβαίωσε ο Δ. Τζανακόπουλος με αιχμές γιατί η ελληνική αρχή "διεθνοποίησε το θέμα" και προαναγγέλλοντας πως "θα ενημερώσουμε κι εμείς για το τι συνέβαινε στην ΕΕΔΑ τόσα χρόνια".

Την επιστολή Λόγκαν όπως και την παραίτηση του Γ. Σταυρόπουλου του Προέδρου της ΕΕΔΑ αποκάλυψε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην Ολομέλεια της Βουλής, ζητώντας από τον υπουργό Επικρατείας Δ. Τζανακόπουλο να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις. Το θέμα έθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος προς τον Συνήγορο του Πολίτη Ανδρέα Ποττάκη -η οποία συνεδριάζει παράλληλα με την Ολομέλεια- προκαλώντας την αντίδραση της Προέδρου Τασίας Χριστοδουλοπούλου. "Ο κ. Σταυρόπουλος παραιτήθηκε γιατί έληξε η θητεία του" τόνισε η κ. Χριστοδουλοπούλου σημειώνοντας πως "κανείς δεν υπαγορεύει στην κυβέρνηση πως να νομοθετεί. Ζητήθηκε η διεύρυνση της ΕΕΔΑ με οργανώσεις που έχουν υποστεί πολλές διακρίσεις, ώστε οι ίδιοι να θέτουν τα ζητήματα που αφορούν τις δικές τους διακρίσεις. Εσείς θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση. Αξιοποιήστε το, δεν έχουμε πρόβλημα".

Μάλιστα για το θέμα αυτό υπήρξε έντονη σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου της ΕΕΔΑ και του κ. Τζανακόπουλου κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής.

"Κύριε υπουργέ έχει αποσταλεί επιστολή του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Πρωθυπουργό και του ζητεί να αποσυρθεί το σχετικό άρθρο γιατί έγινε χωρίς διαβούλευση και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι Αρχές των Παρισίων" τόνισε ο κ. Λοβέρδος. "Του λένε πάρ' το πίσω. Τι θα κάνετε".

Απαντώντας ο κ. Δημ. Τζανακόπουλος αφού επισήμανε "δεν ξεκινάμε καλά" τόνισε: " Οι Αρχές των Παρισίων λένε πως η σύνθεση επιτροπής αλλάζει είτε με συνταγματική είτε με νομοθετική διάταξη. Χρειάζεται μια εγγύηση ανεξαρτησίας. Η σύνθεση λοιπόν δεν καθορίζεται με απόφαση της κυβέρνησης αλλά περνάει μέσα από νομοθετική διαδικασία. Σε κανένα σημείο δεν παραβιάζει αυτή την αρχή. Μην φέρνουμε εδώ νομιμοφανή επιχειρήματα για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις".

Την εν λόγω διατάξη η οποία ψηφίζεται σήμερα στην ολομέλεια καταψηφίζουν τόσο από την αξιωματική αντιπολίτευση όσο και από ΔΗΣΥ.

Η Επιστολή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών για την προστασία και την προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI), Emily Logan, προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κ. Αλέξιο Τσίπρα στα αγγλικά

H.E. Alexios TSIPRAS Prime Minister of the Hellenic Republic Megaron Maximou Irodou Attikou 19 10674 Athens, Greece

In Advance via e-mail: primeminister@primeminister.gr

Wednesday, 03 April 2019

Mr Prime Minister

Re.: Consultation for Criteria of Membership of National Human Rights Institution

I am writing to you in my capacity as Chair of the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) on a matter brought to our attention by the Greek National Commission for Human Rights, the A status National Human Rights Institution (NHRI) for Greece. ENNHRI represents 44 NHRIs, and is one of the four regional networks of NHRIs that make up GANHRI, the Global Alliance of NHRIs.

I understand that the Ministry of State has introduced to Parliament on 26 March 2019 a new bill modifying and expanding the Greek NHRI composition without prior consultation. We are concerned that the process followed is not in line with the UN Paris Principles, objective international standards against which all NHRIs are accredited, due to the lack of broad consultation.

A central tenet of the UN Paris Principles is the requirement for a NHRI to be pluralistic, broadly representative of national society. As such, we welcome the proposal to include minority groups, such as the Roma and LGBTQ communities on the Greek NHRI’s decision- making body. However, we are concerned that a broader representation of societal groups might be overlooked, due to a lack of consultation.

European Network of National Human Rights Institutions Permanent Secretariat Rue Royale 138, B-1000 Brussels, Belgium +32 (0)2 212 3175 info@ennhri.org

ENNHRI AISBL: Company No. 0541.593.956 ennhri.org @ennhri ENNHRI

According to Section B.1 of the Paris Principles, ‘the composition of the national institution and the appointment of its members, whether by means of an election or otherwise, shall be established in accordance with a procedure which affords all necessary guarantees to ensure the pluralist representation of the social forces (of civilian society) involved in the promotion and protection of human rights.’

The international body which reviews NHRI accreditation, the Sub-Committee on Accreditation (SCA) of GANHRI’s Bureau, has clarified that ‘criteria for membership of the decision-making body should be legislatively established, be made publicly available and subject to consultation with all stakeholders, including civil society. Criteria that may unduly narrow and restrict the diversity and plurality of the composition of the NHRI’s membership should be avoided’ (SCA General Observation 1.7).

We therefore recommend that the proposals are subject to consultation with all stakeholders, including civil society. Indeed, this might also result in additional (minority) groups having representation on the Greek NHRI’s decision-making body.

We remain available to provide any further information on the UN Paris Principles, and thank you in advance for your consideration.

Yours faithfully,

Emil Logan

Chair, ENNHRI

Chief Commissioner, Irish Human Rights and Equality Commission