ZeniΘ: Ο leader οφείλει να καινοτοµεί και να δείχνει τον δρόµο

Μετά την πρώτη υπηρεσία "διπλής ενέργειας", φέρνουµε καινοτόµα προϊόντα και πρόσθετες υπηρεσίες που δηµιουργούν αξία στον καταναλωτή

Ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας της ZeniΘ

Η ZeniΘ ήταν η πρώτη εταιρεία που έφερε τη "διπλή ενέργεια" στα νοικοκυριά της Ελλάδας με φυσικό αέριο και ρεύμα. Τι προσφέρετε σήμερα στον καταναλωτή;

Από τον Ιανουάριο του 2018 η ZeniΘ έγινε ο πρώτος πάροχος ολοκληρωµένης ενέργειας στη χώρα, παρουσιάζοντας πρώτη στον Έλληνα καταναλωτή την υπηρεσία ολοκληρωµένης ενέργειας ZeniΘ DUAL ENERGY, που παρέχει εκπτώσεις σε όσους συνδυάζουν ρεύµα και φυσικό αέριο. Η υπηρεσία σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για τους καταναλωτές, αφού όλη η ενέργεια προσφέρεται από έναν πάροχο. Η εταιρεία εµπλουτίζει συνεχώς την γκάµα των προϊόντων και υπηρεσιών της, αξιοποιώντας την πολυτελή εµπειρία της στην εγχώρια ενεργειακή αγορά καθώς και τη διεθνή εµπειρία και τεχνογνωσία του µοναδικού µετόχου της, του ιταλικού κολοσσού ενέργειας Εni, από τις ώριµες ευρωπαϊκές αγορές, µε σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών διαφορετικού προφίλ. H ZeniΘ εισήγαγε στην ελληνική αγορά τα σταθερά πακέτα ενέργειας POWER HOME PACK και GAS HOME PACK , που διακρίθηκαν µε τον τίτλο "Smart Energy Product of the Year" στον θεσµό "Creative Greece Awards 2019", εξασφαλίζοντας ότι οι µηνιαίοι λογαριασµοί ρεύµατος και φυσικού αερίου έρχονται χωρίς εκπλήξεις. Τις πιο πρόσφατες καινοτοµίες της αποτελεί το προϊόν ρεύµατος POWER HOME STUDENT, που απευθύνεται στο φοιτητικό κοινό, παρέχοντας 2 δωρεάν πάγια στο ηλεκτρικό ρεύµα τους καλοκαιρινούς µήνες, και το GAS CENTRAL FIX, µε σταθερή τιµή στη χρέωση προµήθειας φυσικού αερίου και χωρίς πάγιο για 2 χρόνια για χρήση µέσω κεντρικής θέρµανσης.

Πρόσφατα βραβευτήκατε και στα "Loyalty Awards" για τις πρόσθετες υπηρεσίες σας. Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις add-on υπηρεσίες για τον τελικό πελάτη;

Ο leader οφείλει να καινοτοµεί και να δείχνει τον δρόµο στην αγορά. Στόχος και δέσµευση για όλους εµάς στη ZeniΘ είναι να καινοτοµούµε και δηµιουργούµε συνεχώς προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν λύσεις στις ενεργειακές ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Έχουµε δηµιουργήσει υπηρεσίες που προσδίδουν προστιθέµενη αξία στον πελάτη, δείχνοντας ότι τον στηρίζουµε στα οικογενειακά του έξοδα ως ανταµοιβή της εµπιστοσύνης του – αυτή είναι η Οικογενειακή Κάρτα Υγείας ΕΥ ZHN, η οποία διακρίθηκε µε το Bronze Award στην ενότητα Best Use and Incentives στα "Loyalty Awards" και παρέχει δωρεάν check-ups και υπηρεσίες υγείας σε προνοµιακές τιµές και τη δωρεάν υπηρεσία 24/7 Ηome Emergency σε συνεργασία µε την ΑΧΑ, η οποία απέσπασε το Bronze Award στην κατηγορία Best in Loyalty and Engagement και µε την οποία όλοι οι πελάτες της ZeniΘ, παλιοί και νέοι, µπορούν να επωφελούνται της τεχνικής βοήθειας στην κατοικία ή στον επαγγελµατικό τους χώρο.

Η ZeniΘ είναι η εταιρεία με τις περισσότερες συνδέσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Τι θεωρείτε ότι χρειάζεται για να αναπτυχθεί η αγορά;

Η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου επηρεάζεται σίγουρα από τις τρεις εταιρείες διανοµής και τις ενέργειες ή επενδύσεις που πρέπει να κάνουν για την ανάπτυξη του δικτύου στις περιοχές τους, αλλά κυρίως βασίζεται στις εταιρείες προµήθειας. Σε µια αναπτυσσόµενη αγορά, οι κανόνες τόσο σε προϊοντικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο θα πρέπει να εφαρµόζονται από όλους προκειµένου να παρέχεται ολοκληρωµένη και σαφής ενηµέρωση. Η αξιοπιστία σε έναν πάροχο είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο σε µια αγορά που έχει πληγεί µετά τα παλιότερα φαινόµενα, και µάλιστα για ένα αγαθό που είναι ζωτικό τόσο για το νοικοκυριό όσο και για µια επιχείρηση. Οι πάροχοι ενέργειας του σήµερα οφείλουµε να είµαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς στους καταναλωτές σε όλες µας τις επικοινωνίες, µε ίδιους κανόνες και ίση µεταχείριση, να σεβόµαστε τον κώδικα προµήθειας και να υποστηρίζουµε τον ρόλο της ΡΑΕ, να επιδεικνύουµε ήθος και σεβασµό και να µην παραπλανούµε τον καταναλωτή µε εκπτώσεις, ασάφειες και ανοµοιογενείς συγκρίσεις, που δηµιουργούν τελικά ανασφάλεια και σύγχυση. Για ποια εµπιστοσύνη θα µπορούµε να µιλάµε µετά; Καταστρέφεται η φήµη που χτίζουµε µε σηµαντικό έργο τόσα χρόνια.