Ο Μπάιντεν πέρασε μπροστά και στην Πενσιλβάνια - Ακόμη πιο κοντά στον Λευκό Οίκο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:30

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν φαίνεται να κερδίζει ακόμη περισσότερο έδαφος σε βάρος του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις αμφίρροπες πολιτείες της Τζόρτζια και της Πενσιλβάνια, στις οποίες πλέον απέκτησε προβάδισμα στην καταμέτρηση, πλησιάζοντας περισσότερο στον Λευκό Οίκο, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ισχυρίσθηκε - χωρίς να παράσχει στοιχεία - ότι "κλέβουν" την εκλογή του.

Την Παρασκευή στις 15.50 ώρα Ελλάδος και με την τελευταία ενσωμάτωσης ψήφων στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, ο Δημοκρατικός πολιτικός πήρε το προβάδισμα εκεί και, στην περίπτωση που το διατηρήσει, θα μπορεί με ασφάλεια να θεωρεί ότι είναι ήδη εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν έχει προβάδισμα 253 έναντι 214 στο Σώμα των Εκλεκτόρων που αναδεικνύει τον νέο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, σύμφωνα με τα περισσότερα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και οδεύει σταδιακά προς την εξασφάλιση των 270 εκλεκτόρων (σε σύνολο 538 για ολόκληρες τις ΗΠΑ) που χρειάζονται για να κερδίσει την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα.

Ο 77χρονος Μπάιντεν θα γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ αν κερδίσει την Πενσιλβάνια με τους 20 εκλέκτορες ή αν κερδίσει δύο από τις πολιτείες Τζόρτζια (16 εκλέκτορες), Νεβάδα (6 εκλέκτορες) και Αριζόνα (11 εκλέκτορες).

Στην Τζόρτζια, η οποία έχει 16 εκλεκτορικές ψήφους, δεδομένης της πολύ μικρής διαφοράς των ψήφων στην Τζόρτζια, οι αρχές θα προχωρήσουν σε επανακαταμέτρηση, όπως ανέφερε ο υπεύθυνος για την οργάνωση των εκλογών.

Σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research, οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο ακριβώς ποσοστό, 49,4%. Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων ο Μπάιντεν προηγείται με 1.579 ψήφους και απομένουν ακόμη να ενσωματωθούν στο αποτέλεσμα 4.169 ψήφοι.

Στην Πενσιλβάνια, η οποία έχει 20 εκλεκτορικές ψήφους, ο Μπάιντεν πέρασε μπροστά με 5.587 ψήφους, με ενσωμετωμένο στην καταμέτρηση το 95% των συνολικών ψήφων.

Μέχρι στιγμής, οι επιστολικές ψήφοι στην Πενσυλβάνια ευνόησαν σε μεγάλο βαθμό τον Τζο Μπάιντεν έναντι του προέδρου Τραμπ, ακόμα και σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές περιοχές. Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, απομένουν να καταμετρηθούν 329.579 ψήφοι.

Ο Τραμπ δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες χωρίς την Τζόρτζια και την Πενσιλβάνια, οπότε και οι πιθανότητες της επανεκλογής του θα εξαρτηθούν αποκλειστικά και μόνο από τις εξελίξεις σε αυτές τις δύο πολιτείες.

Με καταμετρημένο το 92% των ψήφων στην Πολιτεία της Αριζόνα, ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 50%, έναντι 48,6% του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research.

Η διαφορά των δύο υποψηφίων ανέρχεται σε 43.779 ψήφους.

Στην κομητεία Μαρικόπα, όπου βρίσκεται το Φοίνιξ, η μεγαλύτερη πόλη, έχει καταμετρηθεί το 92,25 των ψήφων και ο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 50,9% έναντι 47,7% του Τραμπ.

Ενώ η χώρα κρατάει την ανάσα της τρεις ημέρες μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη την Τρίτη, αξιωματούχοι στην Τζόρτζια και την Πενσιλβάνια εξέφρασαν αισιοδοξία ότι θα τελειώσουν σήμερα την καταμέτρηση, ενώ η Αριζόνα και η Νεβάδα αναμένεται ότι θα χρειαστούν ακόμη μέρες για να οριστικοποιήσουν τις καταμετρήσεις τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο ότι οι αντίπαλοί του προσπαθούν να του "κλέψουν" την εκλογική του νίκη, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη γι’ αυτό, την ώρα που η συνεχιζόμενη καταμέτρηση των ψήφων δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν πλησιάζει στην επικράτηση.

"Αν μετρηθούν οι νόμιμες ψήφοι, κερδίζω με ευκολία", υποστήριξε ο Τραμπ, που έκανε δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως η συνέχιση της καταμέτρησης δείχνει ότι διαπράττεται "νοθεία", στο πλαίσιο της προσπάθειας των αντιπάλων του να του "κλέψουν" τον "θρίαμβο".

"Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να φιμώσει τους ψηφοφόρους μας και να κατασκευάσει αποτελέσματα" πρόσθεσε και έκανε λόγο περί "εξαφάνισης", "ως εκ θαύματος" και "μυστικά" των ψήφων των υποστηρικτών του.

"Προσπαθούν να νοθεύσουν τις εκλογές και δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό να γίνει", επανέλαβε. Κατηγόρησε ορισμένες πολιτείες για "διαφθορά" και κατήγγειλε ότι εργαζόμενοι και εκλογικοί αντιπρόσωποι σε αυτές διαπράττουν εσκεμμένα νοθεία και καταμετρούν ψήφους που κατατέθηκαν "παράνομα".

Υποστήριξε ακόμη πως τα "μεγάλα μέσα ενημέρωσης", "το χρήμα" και "οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας" είναι όλοι εναντίον του και υπέρ των Δημοκρατικών, αλλά παρά τις "επεμβάσεις" τους, το "μπλε κύμα" που προέβλεπαν οι "ψευδείς δημοσκοπήσεις" δεν ήρθε.

"Θα έχουμε πολλές δίκες", προειδοποίησε, θα ακολουθηθεί ο δρόμος "των νομικών διαδικασιών (...). Σε τελευταία ανάλυση, έχω την αίσθηση πως θα αποφασίσουν οι δικαστές" για το ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε ήδη αυτοανακηρυχθεί νικητής αργά το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, δεν μοιάζει να έχει διάθεση να αναγνωρίσει τη διαφαινόμενη νίκη του αντιπάλου του.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος μοιάζει να είναι ολοένα πιο απομονωμένος ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίστηκε κανονικά σε αρκετές πολιτείες, παρά τις προσφυγές της ομάδας των δικηγόρων του για να σταματήσει.

Σε μια μάλλον "μεσοβέζικη" τοποθέτηση, με την οποία τηρεί ίσες αποστάσεις μεταξύ όσων αναφέρουν ότι πρέπει να καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος και του προέδρου Τραμπ, που ζητεί διακοπή της καταμέτρησης, ο επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην απερχόμενη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, ανέφερε:

"Να πώς λειτουργεί αυτό στη υπέροχή μας χώρα: Κάθε νόμιμη ψήφος πρέπει να μετρά. Κάθε παράτυπα υποβεβλημένη ψήφος δεν πρέπει. Όλες οι πλευρές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία. Και τα δικαστήρια βρίσκονται εδώ για να εφαρμόζουν τους νόμους και να λύνουν διαμάχες. Έτσι οι ψήφοι των Αμερικανών αποφασίζουν το αποτέλεσμα".

Here’s how this must work in our great country: Every legal vote should be counted. Any illegally-submitted ballots must not. All sides must get to observe the process. And the courts are here to apply the laws & resolve disputes.



That's how Americans' votes decide the result.