Η Beiersdorf Hellas τηρεί τις δεσμεύσεις της για βιωσιμότητα, διαφορετικότητα και συμπερίληψη

Η Beiersdorf Hellas εντείνει τις προσπάθειες για ένα μέλλον που η βιωσιμότητα και η συμπερίληψη θα είναι συνώνυμες της επαγγελματικής προόδου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Πιστή στις τέσσερις βασικές της αξίες - Φροντίδα, Τόλμη, Θάρρος, Εμπιστοσύνη - συνεχίζει να διαμορφώνει την εταιρική της κουλτούρα με ευθύνη απέναντι στους καταναλωτές, τις εμπορικές επωνυμίες της, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός δεσμεύεται για την έμπρακτη ενίσχυση της ελληνικής ομάδας Diversity & Inclusion, καθώς και των συνολικών δράσεων της νεοσύστατης ομάδας, Sustainability.

Η διατμηματική ομάδα Diversity & Inclusion -που δραστηριοποιείται ήδη τα τελευταία 3 χρόνια- ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος νέα μέλη, συνεχίζοντας το έργο της για τη διατήρηση ενός ποικιλόμορφου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους. Είναι ευρέως γνωστό ότι η Beiersdorf Hellas αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της και έχει διακριθεί στα Great Place to Work Awards για το εργασιακό της περιβάλλον. Η ομάδα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτικής της Beiersdorf για Diversity & Inclusion, με μόττο "We Care for your Uniqueness”.

Αντίστοιχα, η διατμηματική ομάδα Sustainability θα βοηθήσει έμπρακτα την εταιρία να πετύχει τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν τεθεί στην παγκόσμια ατζέντα sustainability της Beiersdorf, Care Beyond Skin. Οι δράσεις της ομάδας αποσκοπούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Beiersdorf Hellas, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τον τοπικό κοινωνικό ιστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Beiersdorf AG είναι μια από τις 12 μόνο εταιρίες στις οποίες απονεμήθηκε βαθμολογία "τρία Α" από την περίοπτη περιβαλλοντική ΜΚΟ CDP.

Σχετικά με τη δράση των ομάδων Sustainability και Diversity & Inclusion ο κ. Θεόδωρος Πουλόπουλος, Country Manager της Beiersdorf Hellas δήλωσε: "Η συμπερίληψη και η βιωσιμότητα είναι δύο υποσχέσεις που είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε. Είμαστε υπερήφανα μέλη μιας οικογένειας που πραγματικά αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και σέβεται το περιβάλλον έμπρακτα και ουσιαστικά. Οι ομάδες αυτές αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια στην προσπάθεια μας για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον".