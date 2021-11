H Matrix Pack κάνει την Ευρώπη Plastic Free

H Matrix Pack από το 2009 αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους παραγωγούς της Ευρώπης στα καλαµάκια ροφήµατος και άλλα είδη µίας χρήσης για την εστίαση. Με δύο υπερσύγχρονες µονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και εξαγωγή σε 52 χώρες παγκοσµίως.

Από την ίδρυσή της έχει θέσει ως κύριο στόχο να προµηθεύει την παγκόσµια αγορά µε υψηλής ποιότητας προϊόντα. Επενδύει κάθε χρόνο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αλλά και στην ανεύρεση σύγχρονων υλικών που να ικανοποιούν την αγορά και παράλληλα να µειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Η Matrix Pack ακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις στον τοµέα των προϊόντων µιας χρήσης και υποστηρίζει τις πολιτικές βιωσιµότητας για τον µετασχηµατισµό της διεθνούς αγοράς, προσφέροντας βιώσιµες και καινοτόµες λύσεις στον τοµέα της εστίασης και της συσκευασίας τροφίµων.

Environment - Περιβάλλον

Το 2018 η Matrix Pack υπήρξε η πρώτη βιοµηχανία του είδους της στην Ευρώπη που ξεκίνησε την πράσινη µετάβαση. Η αρχή έγινε µε την παραγωγή καλαµακίων ροφήµατος από βιοαποδοµήσιµα υλικά (βιοδιασπώµενα και κοµποστοποιήσιµα). Ενώ το 2019 ξεκίνησε η παραγωγή στα χάρτινα καλαµάκια.

[Σηµ. Η οδηγία της Ε.Ε (2019/904) για την κατάργηση/περιορισµό των πλαστικών µίας χρήσης ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία τον Οκτώβριο του 2020 (Ν. 4736/2020) και εφαρµόζεται στη χώρα µας από τις 3 Ιουλίου του 2021. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η Matrix Pack είχε ξεκινήσει τη στρατηγική πράσινη µετάβαση πολύ νωρίτερα.]

Όµως δεν µείναµε µόνο εκεί. To 2020 δηµιουργούµε το καινοτόµο και πρωτότυπο χάρτινο καλαµάκι Biopaper plus. Το Biopaper plus καλαµάκι µπορεί να καλύψει όλους τους τοµείς τις αγοράς (QSR, καλαµάκια για βιοµηχανική χρήση, Ho.Bar.Re.Ca, Λιανεµπόριο). Το καλαµάκι Βiopaper plus διαφέρει από τα κοινά χάρτινα καλαµάκια που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς για την παραγωγή του χρειάζεται λιγότερο χαρτί, λιγότερη κόλα και µικρότερη κατανάλωση ρεύµατος ανά τεµάχιο, µειώνοντας κι άλλο το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του προϊόντος. Πλέον η Matrix Pack διαθέτει 50 υπερσύγχρονες γραµµές παραγωγής για χάρτινα καλαµάκια, τελευταίας τεχνολογίας, και η επένδυση προς την πράσινη µετάβαση θα φτάσει τα 35 εκατ. ευρώ.

Στη Matrix Pack η αειφορία είναι ο πρωταρχικός µας στόχος. Πλέον η βασική πρώτη ύλη είναι το χαρτί. Χαρτί που προµηθευόµαστε από Ευρωπαίους παραγωγούς, πιστοποιηµένο FSC™. Ο ανεξάρτητος και µη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισµός FSC™ (Forest Stewardship Council™) προωθεί την περιβαλλοντικά, φιλικά και οικονοµικά βιώσιµη διαχείριση των δασών του πλανήτη. Ως επιχείρηση αποδεικνύουµε καθηµερινά τη δέσµευσή µας για έναν πλανήτη περιβαλλοντικά βιώσιµο.

Social - Κοινωνία

Η Matrix Pack, αναγνωρίζοντας την ευθύνη να προσφέρει στην αγορά προϊόντα όχι µόνο περιβαλλοντικά ορθά, αλλά και ασφαλή για τον άνθρωπο, είναι από τα ιδρυτικά µέλη του Charter of Trust for Paper Straws, µιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας του προϊόντος που φτάνει στον καταναλωτή. Το Charter of Trust for Paper Straws, στο οποίο συµµετέχουν µεγάλες βιοµηχανίες από τις χώρες της Ε.Ε., έχει θέσει κανονισµούς ποιότητας και περιβαλλοντικής συµµόρφωσης τόσο για τα καλαµάκια από χαρτί που παράγονται εντός της Ε.Ε. (καθώς και την πρώτη ύλη αυτών κ.λπ.) όσο και για αυτά που εισάγονται από τρίτες χώρες. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τυχόν επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ε.Ε. ή εισάγονται από τρίτες χώρες, όπου δεν χρησιµοποιούνται οι ενδεδειγµένες πρακτικές για την παραγωγή τους.

Παράλληλα, είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η πλήρης µετάβαση από το πλαστικό στο χάρτινο καλαµάκι έφερε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας.

Governance - Εταιρική Διακυβέρνηση

Το 2017 ξεκινήσαµε την ψηφιοποίηση των ροών εργασίας της επιχείρησης µέσω της πλατφόρµας addAPT. Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας υιοθέτησης ESG κριτηρίων, συνέβαλε σηµαντικά στη βελτιωµένη εταιρική διακυβέρνηση, µε την αύξηση της διαφάνειας τόσο στην εσωτερική λειτουργία της εταιρείας όσο και στις σχέσεις µε τους πελάτες και προµηθευτές της. Επιπλέον, η διαθεσιµότητα πληροφορίας και δεδοµένων στο σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας προσέθεσε αξία και συνέβαλε στον εκθετικό ρυθµό ανάπτυξής της.

Τέλος, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση του επιπέδου των εργασιών και των προϊόντων αλλά και τη συνεχή βελτίωση αυτών, στη Matrix Pack λειτουργούµε Συστήµατα Συνεχούς Συµµόρφωσης (Continuous Compliance Systems).

Στο ίδιο πλαίσιο, περνάµε από συνεχείς εξωτερικούς ελέγχους και διαθέτουµε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας (ISO, BRC) αλλά και σωστών περιβαλλοντικών πρακτικών (FSC, ECOVANTIS).