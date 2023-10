H Αίγυπτος παρατάσσει τανκ στα σύνορα με τη Γάζα - Η Χαμάς λέει ότι θα απελευθερώσει "αλλοδαπούς αιχμαλώτους"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:32

Η Χαμάς είπε στους διαμεσολαβητές ότι θα απελευθερώσει έναν αριθμό αλλοδαπών αιχμαλώτων τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Αμπού Ουμπάιντα, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης σε βίντεο στον λογαριασμό της στο Telegram την Τρίτη.

H Αίγυπτος παρατάσσει τανκ στα σύνορα με τη Γάζα

Η Αίγυπτος έχει παρατάξει άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα κοντά στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη Γάζα. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν δεκάδες από τα οχήματα που βρίσκονται κοντά στα σύνορα.

Η Αίγυπτος φοβάται μια εισροή δεκάδων χιλιάδων προσφύγων από τις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα και μέχρι στιγμής έχει κρατήσει τα σύνορα σε μεγάλο βαθμό κλειστά, επιτρέποντας μόνο φορτηγά βοήθειας στη Γάζα.

Η Αίγυπτος περιορίζεται από τη συνθήκη ειρήνης του 1979 με το Ισραήλ ως προς τον αριθμό των δυνάμεων που επιτρέπεται να σταθμεύσει στη χερσόνησο του Σινά, αν και το Ισραήλ στο παρελθόν είχε εγκρίνει η Αίγυπτος να παραβιάζει αυτούς τους αριθμούς για να πολεμήσει μια ισλαμική εξέγερση στην περιοχή.

"Σημαντικά" επιτεύγματα στη Γάζα αλλά με "βαρύ τίμημα"

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ λέει ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σημειώνουν "σημαντικά" επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά ότι "πληρώνουν επίσης βαρύ τίμημα". "Αναπτύσσουμε δυνάμεις σε μεγάλη κλίμακα, εις βάθος στη Λωρίδα", είπε ο Γκάλαντ σε στρατιώτες της μονάδας 669 και της ελίτ Σαλντάγκ της Πολεμικής Αεροπορίας. "Υπάρχουν μάχες ενάντια στις δυνάμεις που επιχειρούν [στη Γάζα] και τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα στο πεδίο της μάχης είναι πολύ υψηλά", λέει.

"Δυστυχώς, στον πόλεμο, υπάρχουν και τιμές, και οι τιμές την τελευταία μέρα ήταν βαριές τιμές", συνεχίζει ο Γκάλαντ. "Παρόλα αυτά, είμαστε επίσης αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να κερδίσουμε", προσθέτει.

Δύο στρατιώτες νεκροί

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης και των επί μέρους επιχειρήσεων εντός Γάζας, σκοτώθηκαν οι δύο 20χρονοι, επιλοχίες, Λαβί Λίπσιτς και Ρόι Βολφ, που υπηρετούσαν στη μονάδα αναγώρισης της Ταξιαρχίας Πεζικού Γκιβάτι.

Οι Λαβί Λίπσιτς και Ρόι Βολφ, σε φωτογραφία που δημοσίευσαν οι IDF

Ισραηλινός βομβαρδισμός σε προσφυγικό καταυλισμό

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό μέσα σε προσφυγικό καταυλισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

تغطية صحفية: مشاهد جديدة من مجزرة جباليا. pic.twitter.com/poYK3nJy6i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 31, 2023

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι κατά πολύ βαρύτερος σύμφωνα με το υπουργείο, κατέστρεψε "τουλάχιστον 20 κτήρια" μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

تغطية صحفية: صور جديدة.. دمار هائل ومئات الشــهداء والجرحى بتدمير الاحتلال لحي سكني في مخيم جباليا. pic.twitter.com/oH2U0QlIDa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 31, 2023

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε άμεσα απάντηση.

Παράλληλα, ο διευθυντής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Γάζα δήλωσε σήμερα στο δίκτυο Αλ-Τζαζίρα ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 150 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Τι λένε οι Ισραηλινοί

Το Channel 12 σε ρεπορτάζ του, πατώντας πάνω στο γεγονός ότι υπάρχει ένας τεράστιος κρατήρας στο σημείο του βομβαρδισμού, λέει πως το IDF βομβάρδισε "εγκατάσταση της Χαμάς", "σκοτώνοντας δεκάδες τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων και ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές".

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το οποίο δεν είναι πηγή, λέει ότι η εγκατάσταση ήταν "ένας σημαντικός τρομοκρατικός στόχος", πάνω και κάτω από το έδαφος.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως ο διοικητής της Χαμάς στην περιοχή της Τζαμπαλίγια σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των IDF και της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), ο Ιμπραχίμ Μπιάρι βρήκε τον θάνατο κατά την επιδρομή ισραηλινών αεροσκαφών στη Λωρίδα της Γάζας. Υπογραμμίζεται ότι "πολλοί τρομοκράτες" σκοτώθηκαν μαζί με τον Μπιάρι, ενώ ο βομβαρδισμός προκάλεσε την κατάρρευση υπόγειου καταφυγίου που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο για τις επιθέσεις τους.

Ο καταυλισμός Τζαμπαλίγια

Ευρισκόμενος βόρεια της πόλης της Γάζας, ο καταυλισμός Τζαμπαλίγια είναι ο μεγαλύτερος από τους οκτώ προσφυγικούς καταυλισμούς της Γάζας. Λίγο περισσότεροι από 116.000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες καταγράφηκαν εκεί από τον ΟΗΕ από τον Ιούλιο του 2023.

Πρόσφυγες άρχισαν να εγκαθίστανται στον καταυλισμό μετά τον πόλεμο του 1948. Είναι μια μικρή αλλά πυκνοκατοικημένη περιοχή, που καλύπτει μόνο 1,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πολυκατοικίες. Ο καταυλισμός διαθέτει 26 σχολεία σε 16 σχολικά κτίρια, ένα κέντρο διανομής τροφίμων, δύο κέντρα υγείας, μια βιβλιοθήκη και επτά πηγάδια νερού.

Μαζί με το στρατόπεδο Σάτι, ο καταυλισμός Τζαμπαλίγια βρίσκεται στην περιοχή την οποία το Ισραήλ έχει κηρύξει ζώνη εκκένωσης.

Τανκ και τεθωρακισμένα των Ισραηλινών προωθούνται στη Γάζα

Τανκ και τεθωρακισμένα οχήματα κινούνται σταθερά προς την πόλη της Γάζας, όπου ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι η Χαμάς έχει ένα δίκτυο σηράγγων που χρησιμοποιείται ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου.

Ο χάρτης δείχνει τις τελευταίες μάχες στη Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διεισδύσει στις βόρειες γειτονιές της πόλης της Γάζας - και ότι υπάρχουν τεθωρακισμένα οχήματα και στους δύο κύριους δρόμους βορρά προς νότο. Ο ένας πηγαίνει κατά μήκος της ακτής από τα βόρεια της πόλης της Γάζας και ο άλλος διασχίζει τη μέση της Λωρίδας προς τα νότια της πόλης.

Listen to IDF International Spokesperson Lt. Col. Richard Hecht explain the current situation in Gaza.



"We have hostages inside Gaza, we can’t forget that…Has the Red Cross met these people? Have they gone to see them?” pic.twitter.com/JyyqdMgbVG — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

Αυτό που είναι ασαφές τώρα είναι τι θα μπορούσε να συμβεί στους αμάχους. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που δεν έχουν εισακούσει την έκκληση του ισραηλινού στρατού να μετακινηθούν από το βόρειο μισό της Λωρίδας της Γάζας νότια. Τώρα φαίνεται ότι εκείνοι στην Πόλη της Γάζας θα μπορούσαν να κολλήσουν εκεί.

NYT: Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισχωρήσει στα 5 χλμ. από τα σύνορα στη Γάζα

Την ίδια ώρα, οι New York Times δημοσίευσαν δορυφορικές εικόνες οι οποίες υποτίθεται ότι δείχνουν τα ισραηλινά στρατεύματα να έχουν εισχωρήσει 5 χλμ. μέσα στη Γάζα.

Εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα έχουν προωθηθεί χιλιόμετρα μέσα από τα σύνορα σε αστικές περιοχές στα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

Το δημοσίευμα των NYT αναφέρει ότι "δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας δείχνουν τη σημαντική κλίμακα μιας από τις κύριες προελάσεις του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα". Οι εν λόγω φωτό δείχνουν τα ισραηλινά τανκς να έχουν φτάσει στη λεωφόρο Al-Bahr στη Γάζα, έναν μεγάλο δρόμο που διασχίζει τη Γάζα από την παραλία προς την Τζαμπάλια.

Τα ισραηλινά στρατεύματα δίνουν "σκληρές μάχες" εναντίον της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν την Τρίτη ότι τα στρατεύματα συμμετείχαν σε "σκληρές μάχες κατά των τρομοκρατών της Χαμάς βαθιά στη Γάζα", καθώς στρατιώτες και τανκ προωθούνται περαιτέρω στη Λωρίδα εν μέσω του πολέμου εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας. Ο στρατός είπε ότι οι χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν αρκετές θέσεις της Χαμάς και ομάδες κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων. Σύμφωνα με το IDF, τα στρατεύματα έχουν σκοτώσει δεκάδες τρομοκράτες εν μέσω των συγκρούσεων σε αστικές περιοχές, ενώ έχουν κατασχέσει και όπλα.

Over the last day, during ground operations:



🔻Numerous Hamas terrorists have been eliminated.



🔻The IAF struck terrorist targets and infrastructure.



🔻IDF combat forces struck approximately 300 targets, including:



• Anti-tank missiles posts.

• Rocket launch posts.

•… pic.twitter.com/RymFDCFrw1 — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

Το IDF δεν παρείχε νέες πληροφορίες για πιθανές απώλειες από το Ισραήλ.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι σκότωσε τον διοικητή του τάγματος Μπεΐτ Λαχίγια της Χαμάς, Νισάμ Αμπού Αζίνα, σε αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

The IDF has released new footage of its expanded ground operation in the Gaza Strip. pic.twitter.com/tOTdGGZC2t — Intelligence FRONT (@Intelligencefnt) October 31, 2023

"Δεκάδες τρομοκράτες" σκοτώθηκαν στη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Στην τελευταία του επιχειρησιακή ενημέρωση, το IDF αναφέρει ότι οι δυνάμεις του "χτύπησαν ένα φυλάκιο των τρομοκρατών της Χαμάς στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας" τις τελευταίες ώρες.

Ο αρχηγός της Νότιας Διοίκησης του IDF, Υποστράτηγος Γιάρον Φίνκελμαν (κέντρο), εμφανίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, 30 Οκτωβρίου 2023. (IDF)

Αναρτώντας βίντεο από τις ισραηλινές δυνάμεις στο έδαφος στη Γάζα, ο IDF λέει επίσης ότι τα στρατεύματά του έχουν:

• Σκοτώσει "δεκάδες τρομοκράτες"

• Καταστρέψει θύλακες εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων

• Εξουδετερώσει θέσεις εκτόξευσης και παρατήρησης πυραύλων

• Κατάσχει "πολύ οπλισμό" - συμπεριλαμβανομένων όπλων και βομβών

Επιπλέον, ο στρατός είπε ότι "σκληρές" μάχες σημειώθηκαν "βαθιά" μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

"Μόνο νίκη"

Καθώς οι μάχες συνεχίζονταν, οι IDF δημοσίευσαν μια ραδιοφωνική ηχογράφηση του αρχηγού της Νότιας Διοίκησης, Υποστράτηγος Γιάρον Φίνκελμαν, λέγοντας στα στρατεύματα που επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας ότι δεν μπορεί να υπάρξει "κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη".

"Σταθμοί της Νότιας Διοίκησης, ο διοικητής μιλάει. Εξαπολύουμε επίθεση στη Χαμάς και τις τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας. Ο στόχος μας είναι ένας, η νίκη. Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό θα είναι η μάχη, πόσο δύσκολη, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη", είπε ο Φίνκελμαν.

"Θα πολεμήσουμε επαγγελματικά και δυναμικά υπό το πρίσμα των αξιών του Ισραηλινού Στρατού στις οποίες ανατράφηκαν. Ο επικεφαλής ανάμεσά τους είναι προσκολλημένος στην αποστολή και αγωνίζεται για τη νίκη", είπε.

Η Χαμάς λέει ότι σκότωσε

Τουλάχιστον 8.525 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου

Τουλάχιστον 8.525 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 3.542 παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 2.187 γυναίκες βρίσκονται μεταξύ των νεκρών που έχουν καταγραφεί από τις 7 Οκτωβρίου. Ο προηγούμενος απολογισμός που δημοσιεύθηκε χθες ήταν 8.306 νεκροί.

Όπως ανέφερε ο Ασράφ Αλ-Κούντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, 130 μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 15 νοσοκομεία και 32 κέντρα υγείας είναι εκτός λειτουργίας.

Η Γάζα έχει γίνει "νεκροταφείο για χιλιάδες παιδιά"

Η Λωρίδα της Γάζας έχει γίνει "νεκροταφείο για χιλιάδες παιδιά", δήλωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη που εκφράζουν φόβους μήπως και άλλα πεθάνουν από αφυδάτωση.

"Οι πιο έντονοι φόβοι μας ότι ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν θα μετατρεπόταν σε δεκάδες, μετά σε εκατοντάδες και τέλος σε χιλιάδες, έγιναν πραγματικότητα μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών", δήλωσε ο Τζέιμς 'Ελντερ, εκπρόσωπος της Unicef, σε δελτίο Τύπου.

"Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί: περισσότερα από 3.450 παιδιά φέρεται να έχουν σκοτωθεί, και κόβει την ανάσα η διαπίστωση ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε μέρα", υπογράμμισε. "Η Γάζα έχει γίνει ένα νεκροταφείο για χιλιάδες παιδιά".

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο παιδιά που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας υποφέρουν εξάλλου από την έλλειψη πόσιμου νερού, διευκρίνισε.

"Η ικανότητα παραγωγής νερού της Γάζας αντιπροσωπεύει μόλις το 5% της συνήθους ημερήσιας παραγωγής της. Οι θάνατοι παιδιών -- κυρίως των βρεφών -- που οφείλονται στην αφυδάτωση συνιστούν αυξανόμενη απειλή".

Η Unicef ζητεί άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία, με το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τη Γάζα για να καταστεί δυνατή η ασφαλής πρόσβαση για την ανθρωπιστική βοήθεια.

"Αν δεν υπάρξει εκεχειρία, ούτε νερό, ούτε φάρμακα, ούτε απελευθέρωση των παιδιών που απήχθηκαν, θα οδεύσουμε προς ακόμη μεγαλύτερη φρίκη γι' αυτά τα αθώα παιδιά", δήλωσε ο 'Ελντερ.

"Είναι αβάσταχτο να σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά θαμμένα κάτω από τα ερείπια, με ελάχιστες πιθανότητες να βγουν από εκεί", δήλωσε από την πλευρά του ο Γενς Λάερκε, εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Αλλά οι κάτοικοι της Γάζας δεν πεθαίνουν μόνο εξαιτίας των άμεσων βομβαρδισμών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

"Έχουμε 130 παιδιά γεννημένα πρόωρα, που εξαρτώνται από τις θερμοκοιτίδες, εκ των οποίων το 61% βρίσκεται στον βορρά", δήλωσε ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ. "Μια επικείμενη καταστροφή για τη δημόσια υγεία πλησιάζει".

Το Ισραήλ σφυροκόπησε τη Λωρίδα της Γάζας μετά την χωρίς προηγούμενο επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία η Χαμάς σκότωσε 1.400 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους ήταν άμαχοι, και απήγαγε 240 άλλους σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας -- θύλακα όπου έχει την εξουσία η Χαμάς -- δήλωσε ότι τα πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 8.500 ανθρώπους, κυρίως άμαχους.